Hrvaški navijači, ki so danes in včeraj v Splitu pred ogledom nogometne tekme med Slovenijo in Hrvaško opravili testiranje na covid-19, so začudeni ugotovili, da obstajata dva različna cenika . Necepljeni morajo za test in digitalno covidno potrdilo, ki je predpogoj za vstop na stadion Poljud, odšteti 80 kun (10,7 evra), cepljeni z enim odmerkom pa skoraj polovico manj, 50 kun (6,7 evra).

Spodbuda za necepljenje in nagrada za cepljene

Po poročanju Slobodne Dalmacije so se na Zavodu za javno zdravje Splitsko-dalmatinske županije (NZJZ SDŽ) za omenjeno potezo odločili, da bi tiste, ki se še vedno niso cepili, k temu spodbudili in hkrati z nižjo ceno nagradili tiste, ki so se do včeraj cepili z enim odmerkom cepiva proti covid-19, to pa jim še vedno ne omogoča pridobitve digitalnega covidnega potrdila, ki je obvezno za vstop na stadion Poljud, kjer se bo danes ob 20.45 začel težko pričakovan obračun med Slovenijo in Hrvaško.

Foto: STA

50 kun za cepljenje z enim odmerkom in 80 kun za necepljene

Vsi, ki so se cepili z enim odmerkom in si želijo na Poljudu ogledati današnjo tekmo, so testiranje lahko opravili za ceno 50 kun, medtem ko so tisti navijači, ki se še niso cepili, za isto testiranje plačali skoraj še enkrat več, 80 kun.

"Na ta način smo želeli nagraditi vse, ki so se z enim odmerkom že cepili, saj je to zagotovilo, da se bodo cepili tudi z drugim odmerkom. In obratno, na enak način smo želeli ljudi, ki se za cepljenje še niso odločili, k temu spodbuditi. Želeli smo nagraditi odgovorno vedenje ljudi," je po poročanju Slobodne Dalmacije odločitev o različnih cenovnih vidikih enakega testa razložila vodja županijskega zavoda za javno zdravje Željka Karin.

"Upamo, da bo velika večina tistih, ki doslej niso bili cepljeni, to storila v bližnji prihodnosti, kar bo pomenilo, da bodo lahko čim prej pridobili digitalna covidna potrdila in jim pred tekmo ne bo treba plačevati testov. Zelo veliko mladih navijačev Hajduka, se je iz ljubezni do svojega ljubljenega kluba že cepilo. Tako bodo lahko neovirano hodili na tekme," je še povedala Karinova.

Foto: Sportida

Dobra igra Hajduka pomemben korak k precepljenosti?

Po poročanju Slobodne Dalmacije, po Splitu menda že kroži šala, da se bo v primeru, da Hajduk v prihodnosti spet začne nizati zmage, morda zgodilo celo to, da se bo v Splitsko-dalmatinski županiji povečal odstotek cepljenih, oziroma bo dosežena kar kolektivna imuniteta. Navijačem bo bržkone kaj kmalu začelo presedati, da morajo pred vsako tekmo za test odšteti 80 kun, še predvidevajo pri Slobodni Dalmaciji. Tisti, ki so cepljeni in testiranja ne potrebujejo, bi 80 kun lahko porabili za kaj pametnejšega, še dodajajo.

