Med Hrvati narašča optimizem, Slovenija bo padla!

V Splitu počasi narašča napetost. V največje dalmatinsko mesto se iz ure v uro zgrinja vse več ljubiteljev nogometa. Prevladujejo tisti iz drugih delov Hrvaške, skupaj naj bi se jih zvečer na Poljudu zbralo okrog 20 tisoč. Optimizem v domačih vrstah je vse večji. Če so bili Hrvati dopoldan še previdni v izjavah in opozarjali, kako je Matjaž Kek spomladi mojstrsko prebral hrvaško igro v Stožicah, so popoldan, tudi po zaslugi dobre pijače in hrane, ki ju v Splitu ne manjka, pred našim mikrofonom nastopili že bolj optimistično.

"Hrvaška bo zmagala z 2:0. Ne s 3:0!"

Navijači iz Karlovca napovedujejo visoko zmago hrvaške reprezentance. Foto: A. T. K. ''Hrvaška bo zmagala z 2:0!'' nam je samozavestno zavpil eden iz skupine razposajenih hrvaških navijačev, ki so si urice do začetka kvalifikacijske tekme za SP 2022 med Hrvaško in Slovenijo krajšali v enem od številnih gostinskih lokalov v središču Splita.

''Ne, 3:0 bo!'' je skušal še bolj prepričljivo zveneti njegov prijatelj. Na naše vprašanje, zakaj je tako prepričan v takšen razplet, zlasti zaradi nedavnega poraza Hrvaške v Ljubljani, je odgovoril: ''Ah, Ljubljana. Tam smo vas malce podcenili. Nismo imeli sreče in smo vam malce pustili. Zaradi Matjaža Keka,'' se je zasmejal in se hitel opravičevati Mariborčanu.

"Kek je pri nas priljubljen, a mu moramo danes sporočiti, da se ne bo veselil. Hrvaška bo zmagala. Boljši smo, igramo doma. V Splitu bo vladalo krasno vzdušje,'' je prepričan v srečen konec za Hrvaško.

Skupina, na katero smo naleteli v bližini nekdanjega Hajdukovega stadiona Stari plac, prihaja iz Karlovca, eden od navijačev pa je za konec malce v šali, malce zares, pojasnil, kako so mu Slovenci simpatični, a tudi radi povzročajo težave. ''No, danes ne bo nič. Danes bo boljša Hrvaška,'' je bilo iz njegovih ust zaznati velik optimizem.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Antonio iz BiH: Slovenci imate možnosti, a so večje na strani Hrvatov

Optimist pred večernim obračunom je tudi Antonio Jonjić, študent angleščine in pedagogike iz Viteza v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, sicer strasten navijač splitskega Hajduka, ki ga zaradi izstopajoče majice z značilnim kockastim motivom in napisom na hrbtni strani 12. Igrač (12. igralec) preprosto nismo mogli spregledati.

Tudi Antonio iz Bosne in Hercegovine napoveduje zmago Vatrenih. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pričakujem izjemno igro hrvaške reprezentance, čeprav se strinjam z vami, da je kakovost Vatrenih precej nižja od tiste iz leta 2018. Po imenih, še bolj pa po igri. A vseeno, še vedno gre za kakovostno reprezentanco in verjamem vanje. Seveda zelo cenim tudi Matjaža Keka, tako zaradi njegove trenerske kakovosti kot osebnosti. Simpatičen mi je. Vem, da ceni Hrvate in Hrvati cenijo njega.

Kar zadeva slovensko izbrano vrsto, sem jo spremljal samo na marčevski tekmi proti Hrvaški in vem, da so Slovenci igrali dobro in tudi danes pričakujem zelo čvrsto obrambo. Seveda imate tudi vi možnosti za zmago, a vseeno mislim, da je Hrvaška boljša. Če danes izgubite, potem bodo možnosti za preboj na svetovno prvenstvo minimalne."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Naš sogovornik se je strinjal, da bodo prav navijači, ki naj bi dodobra napolnili stadion, pomemben faktor na nocojšnji tekmi. "Seveda je povsem nekaj drugega, če je na stadionu 25, 30 tisoč navijačev. Prav toliko jih pričakujem danes. Ko sem včeraj kupoval vstopnice, sem videl, da je zahodna tribuna že povsem razprodana. Nocoj bom četrtič na kultnem stadionu Poljud, a prvič na reprezentančni tekmi," je še povedal Jonjić, ki se med drugim ukvarja tudi z analizo nogometnih tekem. Kot trenutno najbolj vročega hrvaškega igralca je izbral Nikolo Vlašića, mlajšega brata nekdanje skakalke v višino Blanke Vlašić, v katerega polaga velika pričakovanja, med slovenskimi pa po njegovem mnenju najbolj izstopa Jan Oblak.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenka v Splitu: Skušam ostati nevtralna, ampak ...

Nekaj ur pred tekmo smo se srečali tudi z Vero Hrga, Slovenko, ki že več kot 30 let živi v Splitu. Kot žena nekdanjega nogometaša Maribora Nenada Hrge, ki je bil pravzaprav glavni "krivec", da se je leta 1981 preselila v Dalmacijo, saj je ljubezen vzniknila na Štajerskem, nato pa nadaljevala v Splitu, seveda redno spremlja nogomet, a danes zvečer se bo spet znašla v navijaški dilemi.

Slovenka Vera Hrga že od leta 1981 živi v Splitu. Za katero reprezentanco bo nocoj stiskala pesti? Foto: Grega Valančič/Sportida

Za koga navijati? Kje je zdaj njena domovina? Pravi, da so njene korenine v Sloveniji in tega se ne da izbrisati, niti tega ne želi, a po drugi strani že toliko let živi na Hrvaškem, da bo zadovoljna tudi z zmago Vatrenih. "Zanimivo je, kadar so uspešni slovenski športniki, se tudi moji hrvaški kolegi veselijo z menoj. Če se samo spomnim na olimpijske igre v Tokiu in njihovo navdušenje nad Dončićem in slovensko košarkarsko reprezentanco, Janjo, Rogličem … Karkoli se nocoj zgodi, bom zadovoljna, še vseeno pa bom malce bolj, če zmaga Slovenija," je namignila sogovornica.

Obsežnejši pogovor o Slovencih v Dalmaciji bomo na Siol.net objavili jutri.

"Hrvati bodo zmagali. Običajno se zmotim v napovedih, a mislim, da bom danes zadel."

Za rezultatsko napoved današnjega obračuna smo povprašali tudi Mladena Cukrova, tajnika in vodjo Hiše slave splitskega športa. Tudi on ima povezavo s Slovenijo – rodil se je v Ljubljani in v Šentvidu obiskoval nekaj razredov osnovne šole –, a bo nocoj na strani domače reprezentance.

Tudi Mladen Cukrov iz Muzeja slave splitskega športa verjame v zmago gostitejev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Slovenci so res dobri igralci in Kek še nikoli ni izgubil na Poljudu, ampak mislim, da se je zdaj na hrvaški strani ustvarila močna pozitivna energija, kar nam bo prineslo zmago. Težko bo, a verjamem v zmago. Običajno se zmotim v napovedih, ampak mislim, da bom danes zadel. Vsaj tak občutek imam."

Pravi, da Hrvaška sicer ne igra več tako dobro, niti mu ni všeč Dalić kot trener, pa vendar ... "Dalić se mi zdi preveč ponižen, prehitro podleže namigom s strani. Moti me, da nima ustaljene enajsterice, na katero lahko računa. Kljub vsemu mislim, da ima Hrvaška dobro ekipo in da bomo glede na to, da igramo v Splitu, kjer med navijači in nogometaši vlada posebna sinergija, danes zvečer zmagali."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Med našim obiskom splitskega muzeja športa je večkrat poudaril, da o Slovencih ima slabega mnenja, nasprotno, pravi, da gre za kakovostno ekipo in da je Kek genij svojega poklica, zato napoveduje, da bo Vatrenim zvečer na Poljudu vse prej kot lahko.

Dotaknil se je tudi uroka kultnega stadiona Poljud. "Res je, da je naša reprezentanca v Splitu zmagala le dvakrat, vendar verjamem, da je urok zdaj končno prebit. Poljud je bil res zaklet. Naša reprezentanca v Splitu nikoli ni dobro igrala. Vse do tekme z Madžarsko (3:0 za Hrvaško), na kateri je Luka Modrić prikazal fenomenalno igro, verjetno je odigral tekmo življenja ... Takrat se je vse spremenilo. Zajela nas je evforija. Bomo pa videli. Kek v Splitu ni še nikoli izgubil," je spet pustil nekaj možnosti za zmago na gostujoči strani.

Slovenci zaradi pravilnika Uefe in Fife, ki zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom v septembrskem kvalifikacijskem ciklu ne dovoljuje prihoda navijačev gostujočih ekip na tekme, nocoj prav velike podpore ne bodo imeli.

