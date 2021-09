Kek: Hrvati niste nikoli do konca zadovoljni!

V Splitu zelo cenijo Matjaža Keka, njega pa srečanja na Poljudu vedno motivirajo do te mere, da uresniči cilje in podre marsikateri mejnik. Bo tako tudi v torek, ko bo z varovanci lovil dragocene točke v kvalifikacijah za SP 2022?

''Dobro se zavedamo zahtevnosti gostovanja. Veselimo se tekme v pravem vzdušju. Poljud bo dobro, dobro poln. To je dodaten motiv. Ni treba pojasnjevati kakovosti Hrvaške in njenih posameznikov. Na koncu koncev vodijo na lestvici skupaj z Rusijo. To je velik izziv, a tudi velik motiv. Želja, da odigramo dobro tekmo in pridemo do pozitivnega rezultata,'' je v uvodu zelo dobro obiskane novinarske konference, ki je potekala v kinodvorani v kompleksu splitskega stadiona, povedal selektor Kek.

Slovenija se ne more kar predati

''Tu nisem bil še nikoli,'' je v šali opomnil hrvaške novinarje, da je kot trener na jadranskih derbijih (niti enega ni na Poljudu izgubil!) na tem stadionu dajal izjave v drugi konferenčni sobi. Odmevnost reprezentančnega dvoboja, sosedskega spopada med Hrvaško in Slovenijo, je pač naredila svoje, tako da je doživel še to novost. Tekma prinaša ogromen vložek, za Keka pa ni dvoma, kdo je favorit.

Fotogalerija uradnega treninga Slovenije v Splitu, fotograf Grega Valančič/Sportida:

''Vemo, kdo je favorit na tej tekmi. Hrvati se tega zavedajo, je pa z naše strani športno pričakovati pozitivni rezultat. Ne moremo zdaj kar povzdigniti roke v zrak in se predati. Moramo biti odločni, hrabri, disciplinirani, da bi uresničili svoje želje. V torek bo nova tekma, ki nima nobene povezave s tisto v Ljubljani (Slovenija je 24. marca v uvodnem krogu kvalifikacij za SP 2022 premagala Hrvaško z 1:0). Zdaj je veliko novih imen, pomladili smo reprezentanco, ki je pred velikim izzivom. Sem pa prepričan, da bo Slovenija odigrala dobro tekmo,'' širi optimizem pred dvobojem, na katerem lahko Slovenija kot avtsajder ogromno pridobi.

Včasih je lepo pogledati slike iz starega albuma

Odkar je trener, na gostovanju na Poljudu še ni izkusil grenkobe poraza. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Ko prideš na Poljud, ti to da nek izziv, motiv. Menjali so travnato podlago, ki je zdaj dosti boljša kot v Ljubljani. Upam, da bodo fantje ob pozitivni nervozi dovolj hrabri, da bodo lahko parirali Hrvaški,'' je slovenski selektor prepričan, da njegovim izbrancem ne bo primanjkovalo ne motivacije ne poguma.

Hrvati se dobro spominjajo neverjetnega Kekovega niza na Poljudu, kjer ni z Rijeko izgubil niti enega jadranskega derbija, dodatno pa se je dokazal na Hrvaškem, ko je 24. marca v selektorskem obračunu prelisičil Zlatka Dalića in premagal svetovne podprvake. Ali Kek doživlja kakšno vzporednico, ko se spominja uspešnih gostovanj v Splitu z Rijeko in tega, kar ga čaka v torek z reprezentanco Slovenije?

Kot trener Rijeke je večkrat zavil splitski Poljud v črno. Foto: Vid Ponikvar

''Tu ni čisto nobene vzporednosti s tem, da bi živel od teh trenutkov. Vedno mi je bilo tu lepo igrati, čeprav ni bilo vedno lepo, zlasti v Dugopolju (ko je Hajduk leta 2014 gostil Rijeko na stadionu v Dugopolju, je zaradi bližine s tribunami doživljal kar nekaj neprijetnosti z najbolj vročekrvnimi navijači splitskega kluba, op. p.). Včasih je lepo pogledati slike iz albuma iz prejšnjih let, a moramo biti čvrsto na zemlji in se pripravljati na tekmo s spoštovanjem do hrvaškega nogometa,'' je pojasnil zadnji slovenski selektor, ki je izbrano vrsto popeljal na veliko tekmovanje (SP 2010).

Kek: Igramo pri favoritu skupine, kar je lahko spodbuda

Foto: Grega Valančič/Sportida Za torkov obračun je vprašljiv nastop Mihe Zajca, ki je na zadnji tekmi prejel močan udarec, selektor Kek pa je dal vedeti izbrancem, kako morajo odigrati, če želijo še naprej razmišljati o pozitivnem razpletu. ''Moramo biti agresivni, razmišljati o drugi žogi, biti v dobri organizirani postavitvi. Mora nas pa zanimati tudi gol Hrvaške," želi biti tudi nevaren za vrata gostiteljev, ki naj bi jih, podobno kot v Bratislavi, branil Ivica Ivušić.

''Pri posameznikih se vidi določena utrujenost. Veliko je mladih igralcev, zadovoljen sem z odnosom. Z vsakim treningom smo boljši, bolj zbrani in samozavestni. Po polovici tega tekmovanja smo tretji, za Rusijo in Hrvaško, kar je velik izziv. Zdaj igramo pri favoritu te skupine, kar je lahko spodbuda, izziv. Upam, da bomo to izkoristili. V dveh treningih ne moreš veliko narediti za fizično pripravljenost, lahko pa se naredi nekaj v glavi. Videli smo kar nekaj športnikov, ki so to počeli prejšnji teden. Eden je ravno dvignil kolo zelo visoko, za seboj pa je imel od sedem do osem sotekmovalcev. To je pot, po kateri moramo iti in se skušati prilagoditi, ne pa iskati nekih alibijev,'' je delil navdušenje z dosežkom slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča na Vuelti.

Dalić potihoma zamenjal generacijo

Kinodvorana na Poljudu je bila na novinarski konferenci, kjer se je zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa upoštevalo pravilo lihega praznega sedeža, polna. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Kek pozna odlično kar nekaj hrvaških reprezentantov, zlasti napadalcev. O njih deli visoko mnenje. Andreja Kramarića in Antonia Mirka Čolaka je treniral pri Rijeki, Marka Livajo je dobro spoznal na tekmah Rijeke z grškim Aekom. Hrvaška je v nekaj letih po naslovu svetovnega podprvaka pomladila zasedbo, kar ni ušlo niti Keku.

''Kolegu Zlatku Daliću bi čestital za rezultat. Zmaga na Slovaškem mora biti sprejemljiva, čeprav ste Hrvati takšni, da niste nikoli do konca zadovoljni,'' je dal vedeti gostiteljem, kako so lahko v določenih trenutkih prezahtevni. To je dobro spoznal v koži trenerja Rijeke, tako se verjetno počuti tudi selektor Zlatko Dalić po zadnjih kritikah, a tudi po dragoceni zmagi v Bratislavi z 1:0.

Matjaž Kek je navdušen nad dosežkom Zlatka Dalića, ki iz leta v leto računa na manj "ruskih" junakov s SP 2018. Foto: Grega Valančič/Sportida "Daliću je uspelo potihoma narediti menjavo generacije. Zdaj je prišlo do tega, da kapetan Luka Modrić ne more igrati. Takšno 'persono' je težko nadomestiti in zaradi tega mora garati vsa ekipa. To se je pokazalo v Bratislavi, ko so prišli do treh točk. Morate me razumeti, da bomo bolj razmišljali o svojih igralcih, a vemo, kaj pomeni Hrvaška in kakšna je njena kakovost. Hrvaška je bila od začetka kvalifikacij in bo tudi do konca prvi favorit za osvojitev skupine. Športno pa je imeti svoj cilj,'' je ponovil, da Slovenija še zdaleč ne prihaja v Split po poraz, ampak želi ustvariti načrt in ostati neporažena ter osvojiti vsaj točko ali več. Če bi se mu želja izpolnila, bi oktobrsko nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022 prineslo še marsikaj napetega. Slovenija bo takrat gostovala pri Malti, nato pa v vročem Mariboru gostila Rusijo …