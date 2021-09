Kek je optimist: V Splitu bomo videti bolje

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek uživa na Hrvaškem ogromno spoštovanje. Na Reki so ga nosili po rokah, zelo ga spoštujejo tudi v Splitu, kjer ni kot trener Rijeke na jadranskih derbijih na Poljudu izgubil niti enkrat. Zdaj bo skušal še drugič letos spravili v slabo voljo hrvaško reprezentanco. Konec marca mu je uspelo v Stožicah, tokrat pa se bodo točke delile na kultnem stadionu Hajduka, kjer se je Mariborčanu v preteklosti že rado smejalo. Pred zahtevnim gostovanjem sporoča varovancem, naj bodo v Splitu odločni in hrabri.

Dvoboj z Malto (1:0) je že pozabljen, v mislih slovenskih reprezentantov je le še sosedski obračun v Splitu. Pred selektorjem Matjažem Kekom je na papirju najtežje gostovanje v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022, saj se Slovenci odpravljajo k svetovnim podprvakom Hrvatom. Po drugi strani pa jim to predstavlja olajševalno okoliščino in dodaten motiv, saj na Poljudu nimajo kaj izgubiti, hkrati pa lahko ogromno pridobijo in se z ugodnim rezultatom resneje vključijo v boj za nastop v Katarju.

''Na tekmo s Hrvaško lahko gledaš z dveh plati,'' se je slovenski selektor kmalu po zelo pomembni zmagi nad Malto, ki je v soboto namučila njegove varovance v Stožicah, razgovoril o torkovem izzivu. ''Lahko si prestrašen in gre potem za najtežjo tekmo, lahko pa si samozavesten, si kot vsak športnik optimist in želiš zmagati. Potem je to najlažja tekma. Sam približno vem, kam gremo. Jasno je, da igramo proti favoritu, a sem prepričan, da bomo v Splitu videti bolje kot proti Malti. Upam, da bomo prišli tudi do pozitivnega rezultata,'' se nadeja pozitivnega rezultata, s katerim bi Slovenija okrepila kandidaturo za najvišja mesta v kvalifikacijski skupini H.

"Nisem prepričan, da nas bodo Hrvati podcenjevali"

Hrvaška bo v torek računala na pomoč polnih tribun splitskega Poljuda. Foto: Reuters Kekova četa bo skušala v Dalmaciji še drugič letos pokvariti načrte južnim sosedom v kvalifikacijah za SP 2022, nespornim favoritom za odhod v Katar. Prireditelji v torek pričakujejo polne tribune splitskega Poljuda, ki ga Matjaž Kek pozna odlično. Mariborčan, ki ga na Hrvaškem tako spoštujejo, da mu bo občinstvo med predstavitvijo v torek skoraj zagotovo namenilo aplavz, se rad vrača v Split.

''Kar se tiče Poljuda, bi se lahko o tej tekmi pogovarjali tri ure. Predstavlja izziv, inspiracijo, motiv. Nisem prepričan, da nas bodo Hrvati podcenjevali. Zelo bodo motivirani, saj vedo, kaj se jim je zgodilo v Stožicah. Take tekme imam najraje. Dosti lažje bo, kot je bilo proti Malti, ko je bilo prav moreče,'' je prepričan, da njegovim varovancem ne bo primanjkovalo motiva. Tako kot jim ga tudi ni konec marca, ko so v Ljubljani presenetili blede svetovne podprvake, selektor Kek pa je taktično onemogočil vse zamisli stanovskega kolega Zlatka Dalića.

Hrvati veliki favoriti, a ...

Slovenija je 24. marca premagala Hrvaško v Stožicah (1:0). Foto: Grega Valančič/Sportida Vloga favorita se na torkovem sosedskem obračunu že dolgo pripisujejo gostiteljem. Tako je bilo že pred začetkom kvalifikacij, tako je tudi danes. Nedavna zmaga ''ognjenih'' na Slovaškem je to le še okrepila. Nekateri mediji so šli celo tako daleč, da so Hrvaški za tekmo s Slovenijo že pripisali tri točke. Kaj o tem misli selektor Kek, ki je v preteklosti kot trener Rijeke odlično spoznal hrvaško miselnost, s svojimi kakovostmi pa šel tako daleč, da je postal v enem izmed trenutkov celo kandidat za novega selektorja hrvaške izbrane vrste!

''Saj so v preteklosti že kar nekajkrat ropotali. Moramo gledati nase in na to, kako bomo iztržili čim več,'' je dal vedeti, da prepotentnost nekaterih medijev o tem, kako klavrne znajo biti možnosti Slovenije za uspeh, ni od včeraj. Vseeno pa so se Hrvati pred polovico leta že opekli. V Ljubljani so pričakovali poln plen, nadaljevanju neporaženega niza s Slovenijo, na koncu pa ostali brez vsega. In prejeli še za zdaj edini zadetek v tem kvalifikacijskem ciklusu. Bo podobno tudi v torek?

Matjaž Keku je šlo odlično na splitskem Poljudu že kot trenerju Rijeke. Proti Hajduku v gosteh ni v dobrih petih letih izgubil niti enkrat! Foto: Vid Ponikvar

Kek opozarja varovance, da bodo morali biti odločni in hrabri. Če se bo zgodilo kaj drugega, bi lahko doživeli katastrofo. ''Tam šteje le odločnost in hrabrost. Nič drugače. Ker drugače te lahko Hrvati ''pregazijo'','' je še omenil pred leti najbolj priljubljeni in cenjeni Slovenec na Hrvaškem, ki je tamkajšnji nogometni javnosti z marčevsko zmago v Ljubljani že nakazal, da bi lahko predstavljal strup hrvaški reprezentanci. To lahko v torek le še potrdi, hkrati pa Slovenijo popelje še bližje vrhu kvalifikacijske skupine H.