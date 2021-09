Edini, ki jo je zagodel Hrvatom

Hrvaška nogometna reprezentanca je v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022 odigrala pet tekem, na katerih je prejela le en zadetek. V 450 minutah se je izza hrbta hrvaškega vratarja prikradla le ena žoga. Tista, ki jo je 24. marca v Stožicah spretno udaril Sandi Lovrić, spravil v slabo voljo svojega idola in popeljal Slovenijo do ene najbolj odmevnih zmag!

Hrvaška je letos v kvalifikacijah izgubila le enkrat. Ravno na gostovanju v Ljubljani, kjer je selektor Matjaž Kek skoval mojstrsko taktiko in Slovenijo popeljal do zgodovinske zmage, sploh prve v obdobju državne samostojnosti, nad južno sosedo. Vmes se je marsikaj spremenilo. Svetovni podprvaki so nato na štirih tekmah osvojili 10 točk, postopno ujeli ritem boljših rezultatov in se pridružili vrhu lestvice, Kekova četa pa je po dveh zaporednih porazih padla na predzadnje mesto, a se nato s štirimi točkami, osvojenimi ta mesec doma proti Slovaški in Malti, povzpela na tretje mesto. Zdaj se ji ponuja priložnost, da bi s torkovo zmago v Splitu ujela še Hrvaško.

''Proti Malti je bilo najbolj pomembno, da smo osvojili tri točke. Kako smo jih, ni pomembno, važno je le, da smo jih. Zdaj je pomembno, da se dobro regeneriramo, saj nas čaka pomembna tekma. V Splitu nas čaka povsem drugačno srečanje od tistega proti Malti,'' sporoča Sandi Lovrić, najboljši strelec Slovenije v tem kvalifikacijskem ciklusu. Je zadnji nogometaš na svetu, ki je v kvalifikacijah zatresel hrvaško mrežo, zanimivo pa je, da je v Stožicah popeljal Slovenijo do edinih zmag v tem ciklusu.

Hrvaškega vratarja Dominika Livakovića, ki zaradi poškodbe ne bo kandidiral za torkovo srečanje, je premagal 24. marca v 15. minuti dvoboja v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegova zadetka sta zagotovila Kekovi četi zmagi z 1:0 proti Hrvaški in Malti. ''Dobro je, da smo zmagali, hkrati pa nismo prejeli zadetka,'' je bil zvezni igralec švicarskega Lugana, za katerega igra v tej sezoni tudi mladi slovenski reprezentant Žan Celar, vesel, da je ostala mreža Jana Oblaka nedotaknjena. "Ne bi rekel, da nimamo dovolj samozavesti. Z vsako tekmo se ta veča in to bomo poskušali prenesti na tekmo s Hrvaško," se nadeja pozitivnega scenarija na Poljudu.

Vselej, ko doseže zadetek, Slovenija zmaga!

Lovrić je dosegel dva zadetka, Josip Iličić in Petar Stojanović pa po enega. Takšen je seznam slovenskih strelcev v kvalifikacijah za SP 2022, kjer na prvem mestu prevladuje 23-letni zvezni igralec, sicer rojen v Avstriji. Njegova starša sta Hrvata, ki sta šla s trebuhom na kruhom najprej v Piran, nato pa sta se ustalila v Avstriji. Lovrić je sprva igral za mlajše avstrijske izbrane vrste, ko pa ni dočakal priložnosti med člani, se je odločil, da se bo z elito družil v slovenskem dresu. Poletja je v otroštvu vselej preživljal v Sloveniji, v Piranu stkal veliko prijateljstev. Strokovno vodstvo Slovenije je bilo navdušeno nad njegovo željo.

Njegov veliki vzornik je trenutno poškodovani kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lovrić je kmalu postal standardni član najmočnejše enajsterice, na 13 nastopih pa je dosegel tri zadetke. Vselej, ko se je znašel na seznamu strelcev, je Slovenija zmagala brez prejetega zadetka. Poleg Hrvaške in Malte je namreč pomagal še do visoke zmage nad Moldavijo (4:0). To mu je uspelo v gosteh. Bi se lahko ponovno vpisal med strelce za Slovenijo na gostovanju v Splitu, kjer bo pogrešal njegovega velikega idola Luko Modrića? Zvezdnik madridskega Reala bo zaradi zdravstvenih težav preskočil obračun, kar bi lahko Lovriću in soigralcem olajšalo delo.

Najboljši strelec Slovenije v kvalifikacijah za SP 2022 je prepričan, da Slovenija pridobival na samozavesti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Poljudu sledi izpit resnice za Kekovo četo v teh kvalifikacijah. Lovrić ne bi imel nič proti, če bi jo še enkrat zagodel svetovnim podprvakom, po drugi strani pa izpostavlja, da je prav vseeno, kdo bi zadel v polno proti Hrvaški, saj je nogomet ekipni šport in bi ga najbolj veselil uspeh Kekove čete.

''Na Poljudu bo užitek igrati. To bo nekaj posebnega. Upam, da bo poln stadion,'' se že veseli atraktivnega gostovanja v Splitu njegov soigralec Jaka Bijol. Še eden iz plejade mlajših reprezentantov, ki jim zaupa Kek in z njimi napada velik izziv.

Dvoboj v Splitu se bo začel v torek ob 20.45.