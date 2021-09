Poljud že davno očaral Jana Oblaka

V torek bo na največjem izzivu, odkar pri slovenski izbrani vrsti nosi kapetanski trak. Če bi Slovenija v Splitu ostala brez točk, bi povečala zaostanek za vrhom lestvice in si pred zadnjimi štirimi krogi otežila pot do preboja na SP 2022. Če pa bi Kekova četa na Poljudu, kjer domuje splitski Hajduk, delodajalec njegovega soigralca Jana Mlakarja, poskrbela za senzacijo in še drugič v tem kvalifikacijskem ciklusu presenetila svetovne podprvake, bi možnosti Slovenije za prvim odmevnim dosežkom po nastopu na SP 2010 bistveno oživele.

''Na igrišču želimo pokazati določeno kakovost. Na takšni tekmi moraš prikazati borbenost, požrtvovalnost in samozavest. To so te želje. To je to, kar želimo narediti. Težko je govoriti o rezultatu, a bomo naredili vse, kar je v naši moči, da iz Splita odnesemo pozitiven rezultat,'' je pred uradnim treningom v Splitu povedal eden najboljših vratarjev na svetu. Verjame, da bo po zmagi nad Malto prav vsak slovenski reprezentant nastopil na Poljudu zelo samozavestno.

Drugi resni stadion, kar ga je videl v življenju

Jan Oblak bo v torek branil na splitskem stadionu, ki sprejme okrog 35 tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida V bogati nogometni karieri je branil že na skoraj vseh največjih stadionih na svetu, na splitski Poljud, kjer bo Slovenija odigrala kvalifikacijsko tekmo prvič po 24 letih (takrat je leta 1997 po nepozabnem hat-tricku Primoža Glihe remizirala s 3:3), pa ima zelo posebne spomine.

''Prvi večji stadion v mojem življenju je bil Bežigrad, drugi resni pa Poljud. Moji prvi spomini na enega od resnih nogometnih stadionov so povezani s Poljudom. Takrat smo bili na morju,'' je obujal spomine na kultni stadion, ki ga je očaral kot otroka in na katerem bi se lahko v torek zbralo ogromno navijačev.

Ga bo očaral tudi v torek? Selektorja Matjaža Keka, ki v mladosti ni skrival naklonjenosti splitskemu klubu, nato pa ga je kot trener Rijeke na jadranskih derbijih iz leta v leto poniževal ter ostajal neporažen na Poljudu, je že večkrat. Zagotovo bo varovancem prenesel marsikatero zanimivost o splitskem objektu, podobno velja tudi za Adama Gnezda Čerina, Damjana Boharja in Maria Jurčevića (bil je strelec za Osijek), ki so v tej sezoni v hrvaškem prvenstvu že osvojili Poljud.

''Samozavest pride z dobrimi igrami in dobrimi rezultati. Igra proti Slovaški ni bila slaba, proti Malti pa je bil rezultat boljši od igre. Samozavest raste iz tekme v tekmo,'' razmišlja slovenski kapetan, ki je v tem kvalifikacijskem ciklusu prejel zadetke proti Rusiji, Cipru in Slovaški, nedotaknjeno mrežo pa je ohranil proti Malti in … Hrvaški!

Pojasnil je, zakaj ima Hrvaška manjšo prednost

To poletje je Škofjeločan užival tudi v čarih Dalmacije. Foto: Grega Valančič/Sportida Oblak se je to poletje že zadrževal v Dalmaciji, hrvaškim novinarjem je zaupal, da je v družbi nekdanjega soigralca Iva Grbića (Atletico ga je posodil Lillu) užival na morju, Grbić pa se je izkazal za krasnega gostitelja. Kakšni gostitelji pa bodo Hrvati v torek, ko bodo naskakovali pomembno zmago za preboj na SP 2022?

''To bo odvisno tudi od nas. Od tega, kako bomo postavljeni, kako bomo stali na igrišču. Kot vratar rad vidim, da na tekmi nimam veliko dela. Če pa je malce več dela, je moja naloga, da ga opravim tako, kot je treba, in pomagam ekipi do pozitivnega rezultata,'' je še povedal eden najbolj cenjenih vratarjev na svetu, ki tudi sam zelo spoštuje Hrvaško. ''Ima top igralce, ki so navajeni na zgoščeni ritem tekem. Zaradi tega imajo tudi manjšo prednost,'' meni nekdanji vratar Benfice in Olimpije.

''Vsaka tekma je zgodba zase. Tekma proti Hrvaški, Braziliji, Španiji, Cipru … Vseeno. V vsako tekmo greš s ciljem, da bi zmagal. Proti ekipam, ki igrajo morda malce bolj odprto, je večja verjetnost, da boš prejel zadetek, če igrajo dobro. Zato se je treba maksimalno pripraviti ter ostati zbran, osredotočen, samozavesten. Če tako vstopiš v tekmo, imaš več možnosti, da boš dober,'' je dal vedeti, kakšne soigralce želi spremljati na torkovem srečanju, najtežjem gostovanju v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2010, kar ga lahko izkusi Slovenija.

Sosedski obračun, ki ga ne gre zamuditi, se bo začel v torek ob 20.45.