Hrvaški selektor Zlatko Dalić pred današnjim obračunom s Slovenijo (20.45) napoveduje nepopustljiv boj za zmago in tri točke. Druge opcije so brez pomena. Vlogo kapetana bo ob odsotnosti poškodovanega Luke Modrića prevzel Ivan Perišić, ki nestrpno pričakuje tekmo na stadionu, ki je bil v mladosti, ko se je kalil pri Hajduku, njegov matični poligon. Na kultnem Poljudu pričakujejo več kot 20 tisoč navijačev. Zaradi pravil FIFE in UEFE, ki v septembrskem kvalifikacijskem oknu zaradi naraščajočih okužb z novim koronavirusom ne dopuščata prihoda navijačev gostujoče ekipe, tam, razen izjem, ne bo slovenskih navijačev.

Hrvaška nogometna reprezentanca se na današnji obračun s Slovenijo, edino reprezentanco, proti kateri so klonili v kvalifikacijah za preboj na svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022, podaja visoko motivirana, in po zadnjih dveh zahtevnih tekmah v gosteh, kjer so proti Rusiji iztržili remi (0:0) in zmagali proti Slovaški (1:0), upravičeno vstopa samozavestno.

Tako selektor Zlatko Dalić kot nogometaš Ivan Perišić, ki sta sinoči stopila pred novinarje, sta odločena, da tokrat šteje le zmaga in s tem pridobljene tri točke. Dilem ni, treba bo zadeti gol, svojega pa ohranjati "zaklenjenega" tudi še naprej.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Hrvaška je trenutno druga v skupini H, z enakim številom točk (10) kot prvouvrščena Rusija. Pred dnevi so na zahtevnem gostovanju v Moskvi iztržili remi (0:0) in točko, z zmago proti Slovaški (1:0) pa tri. Slovenija je s sedmimi točkami na tretjem mestu. Na SP vodi le prvo mesto, drugouvrščeno ekipo čakajo dodatne kvalifikacije.

"Na zadnjih štirih tekmah nismo prejeli gola in s tem smo lahko zadovoljni. Zmagali smo na zahtevnih gostovanjih, a če proti Sloveniji 'kiksnemo', nismo storili ničesar," je bil na novinarski konferenci na predvečer tekme s Slovenijo, ki je zadnji dve tekmi kvalifikacij odigrala v domačih Stožicah in ji je bil tako prihranjen dodaten napor zaradi prevoza na gostovanje, jasen Perišić.

Pred tekmo na domačem Poljudu, kjer je pred leti igral v dresu Hajduka, je izjemno motiviran. "Vsaka tekma na Poljudu je nekaj posebnega. Še posebej za reprezentanco. Vsi komaj čakamo, tudi moja družina in prijatelji, vsi v reprezentanci smo maksimalno motivirani in že komaj čakamo, da se tekma začne."

Ivan Perišić komaj čaka, da se tekma proti Sloveniji začne. Svoj čar ima tudi legendarni splitski stadion Poljud, kjer je kot Hajdukovec preživel svojo mladost. Foto: Grega Valančič/Sportida

Perišić: Kdor preživi, preživi

Spregovoril je tudi o napornem ritmu, ki ga prinaša zgoščen septembrski cikel, ko bodo v sedmih dneh odigrali kar tri tekme. "Ritem je res strašen, vse tekme so strpali v res kratko obdobje. September je še posebej zahteven, oktobra bo lažje. Kdor preživi, preživi. Pomembno je, da smo pametni in potrpežljivi. V reprezentanci imamo 25 nogometašev, in naloga selektorja je, da jih pravilno razdeli," je še dodal napadalec milanskega Interja in odhitel na večerni trening, kjer si je trenerski štab zamislil zanimivo vajo ciljanja velike žoge za pilates sredi nogometne zelenice.

Hrvaški nogometaši so za ogrevanje z nogometno žogo ciljali veliko pilates žogo na sredini nogometne zelenice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hrvaška postava za SP 2022 ni več zasedba, ki je svetovni podprvak

In prav selektor Zlatko Dalić, ki v ogenj za preboj na svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022 pošilja precej drugačno zasedbo kot leta 2018, ko so vatreni klonili šele v finalu in osvojili naslov svetovnih podprvakov, bo imel težko delo.

Nekateri igralci so utrujeni od napornega tekmovalnega ritma, vratar Dominik Livaković in prvo ime vatrenih Luka Modrić sta poškodovana in ne bosta igrala. "Pod vprašajem je tudi Joško Gvardiol. Tudi Ante Budimir še ni pripravljen. Igrali bomo z igralci, ki so zdravi in pripravljeni," napoveduje Dalić.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Dalić: Nisem navdušen, a tako je

Tudi on se je dotaknil izjemno napornega septembrskega programa, ki reprezentanci vatrenih sploh ni ponudil možnosti za skupni trening. Nogometaši so se zbrali dobesedno na letališču, trenirali pa na gostovanjih.

"Vse, kar je bilo, sta bila potovanje in regeneracija, niti enega treninga nismo opravili. Nad sporedom nisem navdušen, a tako kot je, je."

Dodal je še, da je zelo zadovoljen s predstavama kockastih v Bratislavi in Moskvi. "To niso tekme za lepoto in ustvarjanje vtisa, važno je le to, da dosežemo tri točke," je poudaril Dalić in potrdil, da večjih sprememb v igri ne namerava uvajati. "Slovenci bodo igrali tako, kot jim bomo dovolili. Tako Rusom kot Slovakom nismo dovolili, da se razigrajo, in s tem sem zelo zadovoljen."

Selektor Zlatko Dalić največjo nevarnost vidi v Josipu Iličiću. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Iličić bo zelo nevaren"

Selektor hrvaške reprezentance se zaveda, da jih danes na drugi strani čaka trd oreh. "Slovenija ni samo Jan Oblak. Josip Iličić je zaradi rumenih kartonov počival in bo predstavljal največjo nevarnost v napadu. Tako smo proti Sloveniji izgubili nazadnje. Velika pridobitev za slovenski nogomet in tudi za slovensko reprezentanco je Benjamin Šeško. Prinaša energijo in mladost. Potem sta tu še Sandi Lovrič in Jan Mlakar," je naštel le nekaj imen, ki jih na današnjem večernem obračunu vidi kot največjo nevarnost.

Dobro je analiziral tudi poteze slovenskega selektorja Matjaža Keka, ki se je s Poljuda od nekdaj vračal širokega nasmeha. Kot trener Rijeke na jadranskih derbijih na tem stadionu še ni izgubil.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Hrvaški selektor polaskal slovenskemu

"Matjaž Kek vrhunsko opravlja svoje delo. Vemo, da je na zadnjih dveh tekmah rotiral 17 različnih igralcev. Vemo, da bo ekipo pripravil najbolje, a mi moramo to storiti še bolje," je poudaril. Kek je sicer vlogo favorita pripisal Hrvatom, ki bodo imeli prednost domačega terena.

Dalić kliče na pomoč navijače

Tudi Dalić računa na podporo navijačev, ki naj bi danes zvečer dodobra napolnili stadion, ta sprejme 35 tisoč navijačev. Tam jih bo najmanj 20 tisoč in glavnina jih bo navijala prav za kockaste.

Na Poljudu naj bi navijalo najmanj 20 tisoč navijačev. Večina jih bo pesti, seveda, stiskala za domačo ekipo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Podpora navijačev bo zelo pomembna. Veste, kako je bilo proti Madžarom. Reprezentanca je vedno imela podporo navijačev, kar je dokaz, da imajo ljudje reprezentanco radi, ne glede na to, ali izgublja ali zmaguje. Navijači prepoznajo naši voljo in željo. Tudi ko izgubljamo, stojijo za nami. Pričakujem veliko podporo, navijačem pa se bomo zahvalili s tremi točkami," obljublja selektor Dalić.

Začetne postave seveda ni razkril, napovedal je le, da bo v gol postavil vratarja Osijeka Ivico Ivušića, ki je na zadnjih tekmah zgledno nadomestil Livakovića, v napadu pa bo od prve minute aktiven napadalec Hajduka Marko Livaja.

