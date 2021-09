Spontana zaroka sredi Splita navdušila turiste in naključne mimoidoče #video

V senci mogočne Dioklecijanove palače v Splitu smo bili včeraj povsem po naključju priča prisrčnemu spontanemu trenutku, ki ga mlad par - Karlo iz hrvaške Virovitice in Katarina iz Pančeva v Vojvodini - ne bo nikoli pozabil. Tudi po zaslugi številnih turistov in mimoidočih, ki s(m)o nepozabni dogodek ovekovečili s svojimi kamerami in mobilnimi telefoni.

Glavna akterja prisrčnega trenutka na Peristilu, osrednjem trgu pred Dioklecijanovo palačo, eno najbolj prepoznavnih zgradb Splita, sta bila Karlo in njegovo dekle, zdaj zaročenka Katarina. Kot nam je le nekaj minut po snubitvi pred očmi množice turistov, ki so občudovali in fotografirali spomenik antične gradnje, od leta 1979 vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine, pripovedoval bodoči ženin Karlo, je zaročni prstan že tri tedne nosil s seboj.

Čakal je na pravi trenutek in ga včeraj končno dočakal.

Karlo in Katarina svojega prvega skupnega dopusta ne bosta pozabila. Foto: A. T. K.

Pred palačo, v družbi dveh legionarjev, ki sta tam pozirala s turisti, se mu je enostavno zazdelo, da je to to. Da zdaj res ne more več čakati.

V trenutku, ko je njegova partnerka pozirala z legionarjema, je pokleknil pred svojo izbranko, iz žepa potegnil škatlico, iz nje pa prstan in jo zaprosil za roko. Ni dolgo oklevala. Dahnila je da, sledil je dolg objem, okrog njiju pa se je razlegel močan aplavz množice, ki je bila povsem nehote priča trenutku, ki ga mlad par ne bo pozabil.

Ko smo ju vprašali, če smemo njuno zgodbo deliti s slovensko javnostjo, sta takoj pristala. Povedala sta, da sta se pred slabim letom dni spoznala preko Facebooka in da oba živita v Dusseldorfu v Nemčiji, kjer sta zaposlena v zdravstvenem sektorju.

Foto: A. T. K.

Njun prvi zmenek bi se skorajda ponesrečil. "Ko sva bila dogovorjena, je močno deževalo in najprej se nikakor nisva našla. Skoraj sem že obupala in odšla domov, ko sva se le uspela najti in se nato pa naslednjih pet ur kljub dežju in mrazu sprehajala in klepetala," je razlagala evforična Katarina.

Prvi skupni dopust in mesto, ki ga ne bosta pozabila

Povedala sta še, da je to njun prvi skupni dopust in da ju na Split ne vežejo posebne emocije. Enostavno zgodilo se je.

"Želel sem si, da bi vse skupaj izpeljal spontano. Najprej sem si zamislil, da bi jo zaprosil na vrhu stolpa, a je bilo previsoko in ne preveč lagodno, zato sem se odločil, da še malo počakam. Evo, počakal sem še do palače in ko se je Katarina fotografirala, sem začutil, da je to ena in edina priložnost. Ona je ženska mojega življenja," je bil ves raznežen bodoči ženin.

Foto: A. T. K.

Na nogometno tekmo, a brez covidnega potrdila ne bo šlo

To naj bi bil njun zadnji dan v Splitu, a zdaj že razmišljata, da bi ostala še vsaj en dan in si zvečer na Poljudu ogledala večerno tekmo med Slovenijo in Hrvaško, ki se borita za preboj na svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022.

"Težava so le testi za novi koronavirus in digitalna covidna potrdila. Ne vem še, kaj bova, a bova skušala tudi to urediti," je napovedal Karlo.

Na kultni stadion Poljud, kjer je možen voden ogled, sta si želela že danes, a to zaradi bližajoče se nogometne tekme in priprav nanjo, ni bilo mogoče.

