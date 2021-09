Hrvaški novinar: S Slovenijo nikoli ni šlo enostavno

Hrvaški navijači so letos že doživeli šok, ko so spremljali sosedski obračun s Slovenijo.

Hrvaški navijači so letos že doživeli šok, ko so spremljali sosedski obračun s Slovenijo. Foto: Vid Ponikvar

Frane Vulas je športni novinar Slobodne Dalmacije. Foto: R. P. Kako pred dvobojem v Splitu razmišlja hrvaška nogometna javnost? Če je še pred začetkom kvalifikacij za SP 2022 verjela, da ji Slovenija ne more resneje ogroziti katarskega načrta, je razmišljanje pred dvobojem v Splitu zaradi marčevske zmage Kekove čete v Stožicah (1:0) veliko bolj previdno. O tem smo se prepričali tudi v pogovoru s Franetom Vulasom, novinarjem splitskega časnika Slobodna Dalmacija, ki pozna odlično razmere tako v hrvaškem nogometu kot tudi Splitu, kjer bo danes odigrana zelo pomembna kvalifikacijska tekma.

''Tekma s Slovenijo? Vedno je nek poseben ''štimung'' tekme. Veliko je nervoze, pestro je. Povsem drugače od običajnih tekem. Čeprav je Hrvaška po ratingu in po rezultatih veliko boljša, s Slovenijo nikoli ni šlo enostavno. Bilo je veliko težkih tekem. Dobro se spominjam remija 3:3 v Splitu leta 1997. To je bila ena od najbolj bolečih tekem, kar sem jih spremljal v preteklosti, na koncu pa na srečo ni vplivala na to, da se ne bi uvrstili na SP 1998, kjer smo potem osvojili tretje mesto. V spominu imam tudi play-off za Euro 2004, ko smo imeli v Ljubljani igralca manj, pa je bilo izrazito težko. Niti ena tekma ni bila lahka. Zadnjo smo izgubili in to povsem zasluženo. Ne pričakujem, da bo enostavno za nas. Nikakor,'' je naš dalmatinski stanovski kolega namignil, da danes Hrvaške ne čaka niti najmanj enostavna naloga.

Še vedno upajo, da bo Kek nekoč trener Hajduka

Majtaž Kek je zelo spoštovan v krogih ljubiteljev nogometa v Dalmaciji. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred dvobojem na Poljudu se veliko govori o Matjažu Keku. Na Hrvaškem je deležen tolikšne časti, da bi ga lahko na sosedskem obračunu pozdravil aplavz splitskega občinstva.

''Ljudje ga zelo spoštujejo, saj je hrvaški prvi ligi napravil toliko dobrega, pa čeprav je Rijeka velik tekmec splitskemu Hajduku in ga je v zadnjih letih pogosto premagovala, ljudje v Splitu spoštujejo Kekovo delo, ki ga je opravil na Reki. Pričakovali so, da bo postal trener Hajduka. To se ni uresničilo, a še vedno upajo, da se bo kdaj. Zasluži si spoštovanje kot trener in kot človek. Verjamem, da bo prišel enkrat v Hajduk in da bo tudi tu napravil dober rezultat. Konec koncev je bil tudi v mladosti navijač Hajduka. Mislim, da bi bilo to zanj profesionalno in čustveno zadovoljstvo,'' naš sogovornik razkriva, kako med navijači Hajduka še vedno prevladuje mnenje, da bi lahko Kek v prihodnosti prevzel tudi vodenje splitskega kluba.

Na zadnjem treningu pred sosedskim obračunom s Slovenijo je bilo v vrstah hrvaške reprezentance prisotno dobro razpoloženje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Takšno razpoloženje torej vlada v Splitu, kjer je hrvaška reprezentanca nazadnje igrala lani proti Portugalski (2:3). Na tribunah ni bilo gledalcev, povsem drugače pa je bilo pred dvema letoma proti Madžarski (3:0), ko so hrvaški reprezentanti izkusili izjemno podporo. ''Proti Madžarski je vladala odlična atmosfera, poln stadion. Takrat je veliko ljudi prišlo iz drugih krajev Hrvaške. Ne vem, kako bo tokrat, nekaj kart je prodanih (do ponedeljka opoldan 9.000, op. p.), a je težava, tako kot povsod, ta pandemija. Gledalci potrebujejo dokazila za vstop na stadion, vse skupaj se je otežilo, tako da ne vem, če bo proti Sloveniji ravno poln stadion. Bo pa vzdušje kot vedno odlično,'' napoveduje Vulas, ki je v nadaljevanju spregovoril o manj prijetnih temah, zdaj že dolgoletnem boju in nestrinjanju med navijaško skupino Torcida in hrvaško krovno zvezo.

Zadnji trening slovenske reprezentance, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Polovični bojkot navijačev Hajduka

Navijači Hajduka so v Sloveniji gostovali leta 2015 na evropskem dvoboju v Kopru. Foto: Vid Ponikvar ''Odnosi se tudi po menjavi predsednika niso kaj bistveno spremenili. Stanje se je ublažilo, a bo še naprej polovični bojkot navijačev Hajduka. Saj sploh ne vem, kako bi to sploh poimenoval. Vsak navijač ima svoje mišljenje, vsak gleda na to zadevo drugače, na splošno pa privrženci niso zadovoljni z delom krovne zveze. Pa čeprav se po mojem mnenju dela bolje od tistih pred petimi ali desetimi leti, od tistih, ki so zdaj v Medžugorju (Zdravko Mamić, op..p.). Stanje gre na bolje, a še ni pravo. Predsednik uprave Hajduka Lukša Jakubović je napovedal, kako si bo dvoboj proti Sloveniji ogledal s tribun, ne pa častne lože. Se pravi, da tudi on še ni zadovoljen,'' je spregovoril o zgolj malenkostnem premiku naprej.

Danes bo dvoboj med Hrvaško in Slovenijo spremljal novi predsednik hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić. Davor Šuker, nekoč eden od najboljših napadalcev na svetu, ni več prvi mož hrvaškega nogometa.

Sveže upokojeni Mario Mandžukić je eden najboljših napadalcev v zgodovini hrvaškega nogometa. Foto: Getty Images

Pred dnevi pa se je dokončno poslovil od nogometa Mario Mandžukić. Na Braču ima hišo, tako da bi lahko danes popestril sosedski spektakel. Gostitelji so poklicali tudi nekatere nekdanje reprezentante Hajduk, med njimi so tudi legende klube, ki so igrali še za jugoslovansko reprezentanco. Pred obračunom bo tako slovesno, nato pa bodo skušali navijači pomagali gostiteljem do zmage.

Obstaja morje težav

Selektor Zlatko Dalić in kapetan Ivan Perišić verjameta v zmago nad Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Zlatko Dalić bo znova pod velikim pritiskom, saj v teh kvalifikacijah ni preveč zadovoljil okusa navijačev. Je pa po nedavni zmagi v Bratislavi nekoliko drugače.

''Ta zmaga na Slovaškem je oblažila ostrino teh kritik. Medij in javnost so ostri v teh kritikah, a se ne jemlje v obzir, v kakšnem je stanju Hrvaška. Ne le ona, ampak tudi druge. V šestih dneh si sledijo tri težke tekme, dve na gostovanjih in ena domača, z vsem tremi največjimi tekmeci. Pa ni bilo pripravljanja, menjav formacije, uigravanja. Vedno je treba rotirati igralce, ker so utrujeni, pa eni igrajo v klubih, drugi manj, tako da so psihološko drugačni. Obstaja morje težav, kot rado rečemo tukaj, a to ne upošteva noben. Na koncu gledajo le rezultat. Tudi na Slovaškem ni bilo briljantno, a se je na koncu zmagalo. In to ne nezasluženo. Zmagalo se je, zdaj ima Hrvaška super razpored. S tremi največjimi rivali igra doma, v gosteh ju čakata tekmi z lažjima tekmecema (Malta in Ciper), čeprav lahkih tekmecev ni, kar ste tudi vi videli proti Malti. Upamo na ugoden rezultat,'' po besedah Vulasa na Hrvaškem nikakor ne bi radi doživeli, da bi se njihovim ljubljencem zalomilo v kvalifikacijah za SP 2022.

Zadnji trening hrvaške reprezentance, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Dvoboj se bo začel na Poljudu ob 20.45.