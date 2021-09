Prekletstvo Poljuda, stadiona z najbolj čudno karmo na Hrvaškem

Čeprav nam skušajo hrvaški novinarji dopovedati, da bo danes splitski Poljud na kvalifikacijski tekmi za SP 2022 proti Sloveniji predstavljal ogromno prednost Hrvaški, podobne misli pa je v zadnjih dneh zaznati tudi v hrvaškem nogometnem taboru, sporoča statistika nekaj povsem drugega. Kockasti so na Poljudu odigrali 14 tekem in zmagali le dve! Vsako sedmo!

Včasih so stadionu Poljud, ki je od leta 1979, ko je zaživel v polni luči za takratne Sredozemske igre v Splitu, rekli, da je najlepši na tem delu Evrope. Splitska školjka je spadala med arhitekturni presežek, na njem ni manjkalo odmevnih srečanj Hajduka, pa tudi drugih športnih in kulturnih prireditev. Ko pa je Hrvaška postala samostojna država, je Splitčane kmalu začel razjedati občutek ljubosumja in neenakopravnosti, saj je hrvaška reprezentanca večino največjih tekem igrala na zagrebškem Maksimirju.

Navijaška skupina Torcida ima v zadnjih letih številna nesoglasja s hrvaško krovno zvezo. Foto: Reuters

Poljud je lahko vrsto let reprezentančne dogodke prešteval na prste rok. Tako malo jih je bilo. Čeprav je veljal za modernejšega in udobnejšega, nogometaši pa niso nikdar skrivali želje, da bi se predstavili na Poljudu, je bil še naprej v senci Zagreba, za nameček pa je še takrat, ko so končno na njem zaigrali najboljši hrvaški nogometaši, nizal šok na šokom. Reprezentanca dolgo časa sploh ni mogla zmagati na Poljudu. Čeprav je bilo vzdušje imenitno, navijaški kotel v rdeče-belem pa je ponujal veter v hrbet igralcem, so bili rezultati katastrofalni. Na Hrvaškem ni manjkalo zgodb o prekletstvu Poljuda. Spraševali so se, s čim se je zameril nogometašem.

Danes se bosta na Poljudu pomerili slovenska in hrvaška reprezentanca. Se bo dvoboj tako kot leta 1997 končal brez zmagovalca? Foto: Grega Valančič/Sportida

Od čudeža Glihe do afere "svastika"

Neznanci so na zelenico Poljuda "narisali" kljukasti križ. Foto: Reuters Hrvaška je za prvo zmago na Poljudu, stadionu z najbolj čudno karmo na Hrvaškem, potrebovala kar deset tekem. Deset! Pred tem je neporažena v Splitu leta 1997 po čudežnem trojčku Primoža Glihe ostala tudi Slovenija. Hrvaška je dočakala prvo zmago šele leta 2011, ko je z 2:1 po preobratu odpravila Gruzijo. Nato je sledila afera ''svastika'' (neznani storilec je neopazno zalil del zelenice s kislino in izoblikoval kljukasti križ, ki so ga ujele kamere na tekmi med Hrvaško in Italijo), ki je Hrvaško stala tako ugleda kot denarne kazni, kar nekaj tekem pa je bilo treba odigrati pred praznimi tribunami.

Čeprav v zadnjih letih ni zaznati ljubezni med navijaško skupino Torcida in delom hrvaške nogometne zveze, pa je Split gostil reprezentanco še nekajkrat. Sprva bolj neuspešno kot uspešno, edino tekmo, na kateri je navijaški delirij Poljuda prišel še kako prav in prinesel resnično dober rezultat, pa predstavlja dvoboj iz leta 2019, ko so ognjeni v sosedskem derbiju nadigrali Madžarsko s 3:0.

Ko je Hrvaška nazadnje igrala pred odprtimi tribunami v Splitu, se je leta 2019 proti Madžarski zbralo 32 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Takrat so bile tribune Poljuda polne do konca, navijanje pa so vodili hrvaški ljubitelji, ki so v Split pripotovali iz drugih koncev domovine. Podobno bi lahko bilo tudi danes, saj najbolj vročekrvni navijači Hajduka še vedno bojkotirajo izbrano vrsto.