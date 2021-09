Oboževalec Dončića v Splitu, kjer ni slovenskih navijačev

Split bo danes gostil nogometno srečanje med Hrvaško in Slovenijo, ki naj bi ga po zadnjih ocenah domačih medijev na Poljudu spremljalo okrog 20 tisoč gledalcev. Med njimi žal ne sme biti organiziranih slovenskih navijačev. Tako so se zaradi negotovosti, ki je po pandemiji koronavirusa zavladala svetu, odločili pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). V Splitu tako ne bo gostujočih navijačev, pravico nakupa vstopnice imajo le Hrvati. Tako na ulicah prestolnice Dalmacije ni moč uzreti slovenskih navijaških obeležij.

Le peščica jih proda več dresov

Foto: Grega Valančič/Sportida Zato nam je srce še bolj zaigralo, ko smo v gruči turistov, ki so v teh dneh odkrivali lepote Splita, zagledali dres z zelo znanim napisom. Na njem je pisalo Dončić, poleg je bila znamenita številka 77, njegov lastnik pa, tako se je izkazalo pozneje, ljubitelj košarke iz Irske! S prijateljem se je odločil, da se bo za nekaj dni odpravil na Hrvaško, košarkarski dresi pa mu podobno kot mladini po vsem svetu ponujajo idealen kos oblačila za sprehode v vročih sredozemskih mestih.

"Obožujem košarko, zlasti ligo NBA. Kako potem ne bi imel rad Dončića? Vi prihajate iz Slovenije? Rad bi vam čestital. Imate Dončića, imate Dragića. Odlični ste," nam je pojasnjeval sramežljivi Irec, ki niti ni vedel, da se bosta danes na Poljudu v nogometni tekmi udarili Hrvaška in Slovenija. Želel se je slikati le v hrbet in s svojo figuro dajal do znanja mimoidočim, kako priljubljen zna biti Dončić v športnih krogih.

V Splitu je zelo sončno tudi prvi teden septembra, ko se je na Hrvaškem začela šola. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še enkrat več se je pokazalo, kako velika globalna športna zvezda je postal Luka Dončić. Njegovi dresi so že dalj časa med najbolj prodajanimi na svetu. V ligi NBA jih je le peščica zvezdnikov, katerih dresi z njihovimi imeni se prodajo še v večjem obsegu kot tisti z nedavnim slovenskim junakom olimpijskega turnirja na Japonskem, na katerega so tako ponosni v Dallasu.

Ni manjkalo veliko, pa bi Dončić zaigral tudi v Splitu

S slovensko reprezentanco je na olimpijskih igrah na Japonskem osvojil četrto mesto. Foto: Reuters Dončić ima sicer zelo rad nogomet. Prejšnji teden si je kvalifikacijski nogometni dvoboj med Slovenijo in Slovaško ogledal v živo v Stožicah, v soboto, ko je Kekova četa z 1:0 odpravila Malto in se na lestvici prebila na tretje mesto, je ponosno odprl prenovljeno igrišče v Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, nato pa zagotovo stiskal pesti za slovenske nogometaše. Danes se bodo predstavili na Poljudu, v mestu, kjer bi moral, če športnikom ne bi nagajala pandemija koronavirusa, po prvotnem scenariju junija zaigrati tudi Dončić.

Slovenska košarkarska reprezentanca bi se morala pomeriti s Hrvaško v dvorani Spaladium Arena, v neposredni bližini nogometnega stadiona, kjer se bodo danes za kvalifikacijske točke udarili izbranci Zlatka Dalića in Matjaža Keka. Načrt se ni izšel, Hrvaška in Slovenija sta se nato v pripravljalnih srečanjih pomerili v Opatiji in Ljubljani, nato pa je Slovenija navdušila v Litvi in si zagotovila zgodovinski nastop na olimpijskem turnirju, Hrvaška pa je na domačih tleh v Splitu pogorela. Bi bilo lahko podobno tudi danes, ko bi ostala v Dalmaciji brez načrtovanega uspeha ostala še hrvaška nogometna reprezentanca? Odgovor bo znan pozno zvečer. Dvoboj kvalifikacijske skupine H za SP 2022 se bo na Poljudu začel ob 20.45.