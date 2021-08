Michael Jordan na Hrvaškem dopustuje na jahti za milijon evrov na teden #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je lani Split obiskal slavni Magic Johnson, je letos v največje dalmatinsko mesto prispela še ena legenda košarke - Michael Jordan. Kot poročajo hrvaški mediji, je Jordan v nedeljo popoldne z zasebnim letalom iz Rima priletel na splitsko letališče, od tam pa so ga prepeljali v Split, kjer se je vkrcal na razkošno jahto.

Poglejte:

Na spletnem portalu Index.hr so medtem že izbrskali več podrobnosti o jahti, ki si jo je za dopust izbral Jordan. Nosi ime O'Pari, v dolžino meri 95 metrov, zgrajena je bila leta 2020 in je v lasti grškega podjetja Golden Yachts. Kot še navajajo na Index.hr, se cena najema te jahte v visoki sezoni dvigne vse tja do milijon evrov na teden.

Kam se bo Jordan s tem prestižnim plovilom odpravil, za zdaj ni znano. Časopisu Slobodna Dalmacija je uspelo izvedeti le, da je s seboj prinesel 25 steklenic tekile Clase Azul, ekskluzivne žgane pijače, ki stane okoli 3.500 evrov na steklenico.

Oglejte si še: