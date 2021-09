Kek: To je bila katastrofa, tako ne bo šlo naprej

Slovenska nogometna reprezentanca je začela kvalifikacije za SP 2022 s senzacionalno zmago nad Hrvaško (1:0), šest mesecev pozneje pa ji je Dalićeva četa vrnila z obrestmi in jo v bučnem navijaškem kotlu, ki ga je priredilo skoraj 17 tisoč hrvaških navijačev, povsem nadigrala. Zmagala je kar s 3:0.

Fotogalerija s tekme v Splitu, fotograf Grega Valančič/Sportida:

''V veličastni atmosferi Poljuda smo bili deklasirali. Poraz bi bil lahko še višji. Ko se je Hrvaška razigrala, smo lahko samo še gledali. To je dokaz, da je Hrvaška najboljša v naši skupini in da zasluženo vodi. Čestitke Hrvaški za visoko zmago,'' je Matjaž Kek športno čestital sosedom, katere je odlično spoznal ob dolgoletnem uspešnem vodenju Rijeke, nato pa se posvetil težavi v slovenskem taboru. Sodeč po njegovih besedah ni majhna. Ker se ponavlja, podobno usodo so doživljali tudi nekateri drugi selektorji, si selektor Kek postavlja vprašanje, ki je še kako na mestu.

Hrvaška je že petič zapored v tej skupini ohranila nedotaknjeno mrežo, hkrati pa se maščevala Sloveniji za poraz v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Moramo na bolj kakovosten način rešiti problem, ki je prisoten že nekaj časa. Obrnilo se je že nekaj selektorjev, vsi imajo svojo kvaliteto, dokazani so v svojem poslu, nato pa gre vse skupaj samo dol,'' je opozoril, kako so se podobne stvari, ko je Slovenija ostajala brez vidnejših uspehov v kvalifikacijskih ciklusih, čeprav so bila pričakovanja večja, dogajale tudi drugim selektorjem. ''Imamo ogromno problemov. Pošteno je, da se pogovorimo in da vidimo, v katero smer gremo. Da vidimo, kako dalje. Na tak način sigurno ne.''

"Josip dobro ve, da je bilo to slabo"

Slovenska reprezentanca je od gostovanja v Splitu pričakovala veliko več. Foto: Grega Valančič/Sportida Kek je v tem tednu, ki se je začel s točko proti Slovaški (1:1), nato s tesno zmago nad Malto (1:0) in razpletel z visokim porazom v Splitu (0:3), najvišjim v tem ciklusu, posegel po številnih spremembah v začetni enajsterici.

''Iskal sem rešitve, da bi odgovoril na zahteve v današnjem nogometu,'' je pojasnil. Tako je skušal hrvaškega selektorja Zlatka Dalića zmesti z okrepljenim zadnjim delom zvezne vrste, kamor je postavil tri igralce. Nekaj časa je delovalo, nato pa so Hrvati zlahka prebijali slovensko desno stran, na kateri ni šlo vse tako, kot je pričakoval, Josip Iličiću. ''V tem ciklusu smo imeli nekaj dobrih predstav, to danes pa ni bilo na ravni. Jasno je, da je odgovornost moja. Jaz izbiram, jaz vidim. Bomo videli v naslednjih dnevih, kaj se bo zgodilo. To res ni bilo za nikamor.''

Josip Iličić je zapustil igrišče kot prvi slovenski reprezentant. Selektor Matjaž Kek ga je zamenjal v 54. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar se tiče Iličića, ki je proti Malti počival zaradi kartonov, v Splitu pa brez pozdrava zapustil igrišče po 54 minutah, je selektor dejal: ''Danes je bilo kar nekaj igralcev, ki so bili pod ravnijo. Zaradi tega smo zasluženo visoko izgubili. S tem, kako se je predstavila v tem ambientu, me je razočarala cela ekipa. Sicer je bilo nekaj posameznikov, ki so res dali vse od sebe, velika večina pa ne. V nekem trenutno moraš biti dovolj samokritičen. Mislim da Josip dovolj dobro ve, da je bilo to slabo, in da mora na naslednjih tekmah večina dvigniti raven. Ni pomembna reakcija igralca ob menjavi, vsi skupaj smo frustrirani, ampak kako smo zgledali na igrišču. To je bila katastrofa,'' je dal vedeti večini varovancev, da ni bil zadovoljen ne z njihovo igro, kakor tudi pristopom, vnemo, pomanjkanjem agresivnosti in borbenosti.

Kvalifikacije še niso končane

Menjave se ne boji. ''V življenju se bojim le bolezni. Nič drugega. Saj nimaš kaj skrivati. Kot selektor si odgovoren za situacijo. Bilo bi nekorektno s prstom kazati na koga od igralcev.'' Oktobrski ciklus prinaša gostovanje na Malti in domačo tekmo z Rusijo v Ljudskem vrtu, zaostanek za vodilnima izbranima vrstama, Hrvaško in Rusijo, pa znaša šest točk.

Slovenija bo naslednjo tekmo v kvalifikacijah odigrala prihodnji mesec na Malti. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Kvalifikacije še niso končane, do konca so še štiri tekme. Moraš biti optimist, a tudi realen. Upam, da nas bo ta poraz zbudil in ne bo nekaj, zaradi katerega bi tonili še globje,'' si želi, da bi se vsi skupaj iz tega naučili nekaj koristnega, ter se naslednjič na srečanju proti favoritu predstavili v boljši luči. Če bodo do takrat zalegli sestanki, katere je imel v mislih selektor Kek ...