Jan Oblak po debaklu razkril največji problem Slovenije

Neuspeh na Poljudu je hudo načel slovensko samozavest. Čeprav so nogometaši po težko prigarani domači zmagi nad Malto napovedali, da gre vedno na bolje, selektor Matjaž Kek pa je v zadnjih dneh sejal optimizem s prepričanjem, da bodo njegovi izbranci v Splitu zaigrali bolje kot proti Malti v Ljubljani, je Hrvaška zmagala s prepričljivim rezultatom 3:0. Končna prednost pa bi bila lahko še višja, če ne bi med slovenskima vratnicama stal Jan Oblak.

''Hrvaški bi čestital za zasluženo zmago. Imela je veliko priložnosti. Mi smo imeli nekaj protinapadov, bili blizu tega, da bi zadeli, a na žalost to ni bilo dovolj. Nismo bili na ravni takšne tekme,'' je podal prvo oceno dvoboja, ki ni mogel zadovoljiti slovenske nogometne javnosti, saj je bila lahko Kekova četa na Poljudu še srečna, da je prejela le tri zadetke.

Na Poljudu je pri soigralcih pogrešal več agresivnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida Oblak je moral na dvoboju v Splitu po žogo v svojo mrežo kar trikrat, kar se mu ne dogaja pretirano pogosto. V slovenski reprezentanci se mu je to nazadnje primerilo leta 2019, na gostovanju na Poljskem (2:3), kjer pa je izbrana vrsta pod vodstvom Matjaža Keka vsaj nekajkrat zapretila in nenazadnje dosegla dva zadetka. Ko je Slovenija slabi dve leti pozneje ostala praznih rok na Hrvaškem (0:3), v napadu niti pod razno ni povzročala tako konkretnih težav tekmecu, kapetan pa je pri soigralcih pogrešal več agresivnosti.

Pogrešal je več tiste drzne borbenosti, s katero lahko prekrižaš načrte tekmecu in mu daješ vedeti, da mu ne boš pustil tako zlepa uresničiti ciljev. Tudi za ceno večjega števila prejetih rumenih kartonov. ''Morali bi biti bolj agresivni, a je zdaj tekme že konec. Zdaj smo lahko pametni, a dokazati se je treba med tekmo. Po tekmi je prepozno,'' je pojasnil 28-letni Škofjeločan, ki z reprezentanco (in klubom) ni vajen izgubljati s tako visoko razliko.

''Za Slovenijo mora biti glavna stvar borbenost. Po kvaliteti nismo na takšni ravni kot večje reprezentance, po borbenosti pa bi morali biti na najvišji ravni. Na žalost je kakšna tekma na tej ravni, kakšna pa ne. Ta danes ni bila. Težko je razumeti, zakaj je na določeni tekmi to mogoče, na določeni pa ne. Vsak igralec, tudi če mu ne gre, se lahko vedno bori. To je tudi naš največji problem, da se na določenih tekmah pokažemo v taki luči, kot da smo najbolj borbena ekipa na svetu, na določenih pa pokažemo, da nismo dorasli takšnim tekmam,'' ga moti nihanje na srečanjih, kar se tiče izkazane borbenosti. Proti Hrvaški jo je pri soigralcih zelo pogrešal.

Kapetana na sosedskem obračunu sta bila Ivan Perišić (Inter) in Jan Oblak (Atletico). Foto: Grega Valančič/Sportida Kakšen bo njegov naslednji korak? Ima kapetanski trak, njegova beseda naj bi se poslušala in upoštevala s posebno vrednostjo.

''Določene stvari moramo fantje med seboj rešiti in se pogovoriti. Moramo si povedati, ali si res kaj želimo ali pa igramo le zaradi tega, da noben ne bo rekel, da ne pridem (na reprezentančno akcijo). To ni pravi način. Sam sem prihajal z željo, da bi se uvrstil na svetovno prvenstvo. Vedno bom igral z željo, da se uvrstim na tekmovanje. Vem, da ne bo lahko s Slovenijo, a imam ogromno željo. Verjamem, da so fantje tega sposobni. Določene stvari bomo morali razrešiti med seboj. V vsako tekmo bi morali iti tako kot smo šli v domači tekmi s Poljsko (2:0 leta 2019) ali Hrvaško (1:0 letos). To so tekme, ko smo pokazali, da lahko. Problem je mogoče v nas samih. Mogoče pa ni selektor odgovoren za vse, kar se dogaja,'' je izpostavil, da bi lahko glavna krivda za takšne rezultate, ki Slovenijo zaenkrat ne uvrščajo med resnejše kandidate za nastop na SP 2022 (Kekova četa je na šestih tekmah dosegla zgolj štiri zadetke), ležala na igralcih.

Po septembrski akciji zaseda Slovenija v kvalifikacijski skupini H četrto mesto. Prihodnji mesec jo čakata dvoboja z Malto (v gosteh) in Rusijo, ki po 12 letih prihaja v Ljudski vrt. Ko se je Rusija v Mariboru mudila zadnjič, je Slovenija pod vodstvom Keka presenetila favorita in se uvrstila na SP 2010. Še zadnje veliko tekmovanje, na katerem so nastopili slovenski nogometaši.