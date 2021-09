Hrvaški selektor brez dlake na jeziku: Nekateri želijo razvrednotiti reprezentanco

Hrvaški selektor Zlatko Dalić se po torkovi nadvladi njegove izbrane vrste upravičeno nasmiha. Hrvati so Slovenijo na kultnem stadionu Poljud, pred več kot 16 tisoč (hrvaškimi) navijači, razbili s 3:0 in se jim maščevali za marčevski poraz v Stožicah (0:1). Vatreni, ki so v septembrskem kvalifikacijskem ciklu zbrali sedem točk (Slovenci le štiri), so vse bližje preboju na svetovno prvenstvo v Katarju, medtem ko se mu Slovenci s svetlobno hitrostjo oddaljujejo.

Hrvaška je na domačem Poljudu dominirala od prve do zadnje minute, slovenskega vratarja Jana Oblaka pa so prelisičili trije s Splitom povezani igralci: domačina Marko Livaja in tik pred zvokom sirene v 90. minuti še Nikola Vlašić, vmes je slovensko mrežo zatresel še nekdanji igralec Hajduka Mario Pašalić.

Marko Livaja je odprl hrvaški lov na tri točke. Za vodstvo 1:0 je zabil v 33. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hajdukovec Livaja: To je moj najljubši gol

Po tekmi je pred predstavnike sedme sile prvi stopil Livaja, napadalec Hajduka, ki bo po sinočnji predstavi še nekaj časa lebdel kot v sedmih nebesih. Proti Sloveniji je zabil svoj prvi gol za reprezentanco in prvič tekmo začel v prvi enajsterici.

"Tekmo smo začeli odlično, agresivno in močno. Precej bolje in bolj agresivno, kot v nekaterih prejšnjih tekmah. To je zagotovo moj najljubši gol," je dejal 28-letni ljubljenec splitskih navijačev.

Jan Oblak je trikrat moral po žogo v svojo mrežo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vlašić hitro ugotovil, da so v enosmerni ulici

Pod vtisom dogajanja na Poljudu je bil tudi Nikola Vlašić, mlajši brat nekdanje kraljice skoka v višino Blanke Vlašić.

Medijem je postregel z mislijo, češ, da so v reprezentanci kockastih že po prvem golu dojeli, da so precej močnejši od Slovencev in da se na tekmi sprehajajo po enosmerni ulici, zmaga pa je več kot zaslužena.

Popihal je še na dušo domačinom, češ da si želi, da bi reprezentanca vse tekme odigrala na Poljudu. "Tukaj je atmosfera čudežna in sploh se nam ni treba ozirati drugam," je predlagal.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Dalić podrobil kritikom

S predstavo svojih varovancev je bil zadovoljen, a kot vedno umirjen, tudi hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je z izbranimi besedami govoril o hrvaški reprezentanci, ki je bila sijajna skozi ves septembrski cikel, in se zahvalil navijačem.

"Danes so pokazali, kako radi imajo in kako cenijo reprezentanco, kljub temu, da je nekateri želijo razvrednotiti. Tako bo tudi v Slavoniji in drugje, kjer bomo igrali," je prepričan hrvaški strateg, ki je bil v zadnjem času deležen precej kritik na račun svojih odločitev in igre hrvaške reprezentance, ki je bila neuspešna v ligi narodov in polovično uspešna na evropskem prvenstvu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Do Katarja še štirje testi

Hrvate, ki so aktualni svetovni podprvaki, do mundiala v Katarju ločijo še štiri tekme. Že v oktobru jim bosta nasproti stala Ciper in Slovaška, Hrvati pa bodo v vlogi favoritov. Bržkone bodo takrat že lahko računali na vrnitev kapetana Luke Modrića, ki je po poškodbi menda že pripravljen na akcijo v dresu madridskega Reala.

