Matjaž Kek bi včasih raje videl, da bi fantje spili pivo ali "špricar" preveč

Oziroma tri ali štiri takšne, kot je Dončić. "Pa ne v smislu kakovosti, čeprav seveda tudi to ne bi škodilo. Predvsem v smislu značaja." Kot karakternega je izpostavil Jana Oblaka, za katerega "je jasno, zakaj je kapetan", tudi če je vratar. Pred leti je namreč Kek zagovarjal, da mora biti kapetan igralec v polju. Zdaj pa je drugače. "Ker na igrišču ni tega, kar ima on v golu. Naj Kurtić (Jasmin, op. STA) kar maha z rokami - ponavadi maha, da bi sam sebe nekam premaknil, ne pa da bi dejansko potegnil ekipo za seboj."

V pogovoru za Ekipo SN je Kek večkrat poudaril, da se morajo fantje tudi med seboj odkrito pogovoriti ter da nikakor ni težava v kakšnem pretiranem druženju. "Kar zadeva druženje, pa bi prej rekel, da sem na zadnjih dveh zborih pogrešal kakšen njihov skupni večer, po možnosti tudi kakšno pivo ali 'špricar' preveč. Tedaj so si vsaj vsi kaj povedali, tudi zaropotalo je, če je bilo treba."

V zadnjih letih pa so igralci velikokrat dajali vtis, kot da jim ni veliko mar. "Zdi se, da imamo res te težave, nikakor pa to niso težave, ki bi bile od včeraj. To ni nekaj, kar bi se pojavilo v Splitu (ob porazu proti Hrvaški v kvalifikacijah za SP 2022, op. STA). Morda je v tem pogledu celo dobro, da smo izgubili z 0:3 in da se končno enkrat neha skrivanje," je povedal Kek, ki je izpostavil predvsem težavo v intenzivnosti, zagrizenosti. A takšen odnos se pojavlja že pri zadnjih štirih selektorjih.

"Bolj verjetno je, da nekaj ne deluje"

"Vprašanje je, ali sem jaz že četrti zaporedni selektor v skupini premalo hrabrih, premalo širokih selektorjev, da bi to spremenili. Da bi preprosto odpisali deset ali celo več igralcev in vzeli nove? Drugo vprašanje je, ali sploh imamo toliko igralcev, da bi lahko naredili kaj takega. In ali bi bilo s temi novimi igralci kaj drugače. Bolj verjetno je, da nekaj ne deluje v sistemu, tako da nimamo igralcev, ki bi se bili pripravljeni skregati s kakšnim športnim direktorjem in trenerjem kakšnega kluba. Pa tudi s kakšnim agentom. Torej z ljudmi, ki jim je v interesu nekaj povsem drugega," je povedal Kek.

Že en teden čaka trenerje, da mu pošljejo poročilo

Oblak je po tekmi s Hrvaško krivdo obesil tudi na igralce, česar po Kekovem prepričanju niso bili vsi veseli. "Bojim se le, da to ni začetek nečesa še bolj glomaznega. Upam, da je dovolj ambicij, optimizma, dovolj dobre volje, pripravljenosti vseh nas, da bi ta trenutek slovenski nogomet rešili. Vsi. Ker naj vam nekaj povem, ne da bi me vprašali. Nisem najbolj srečen, niti ko gledam ljudi okrog sebe, v svojem štabu. Ne morem biti. Ne more biti vse super, samo kadar se fotografiramo in ko pride varna plača. Ko je slabo, pa ni nikjer nikogar. Že en teden čakam, da mi bodo trenerji napisali poročilo. Da mi bodo predstavili svoj pogled. Pa kar čakam."

"Naj povedo, da je težava v meni"

Po tekmi v Splitu je Kek napovedal pogovore o prihodnosti, prvi so se zgodili že na letalu, tudi s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem in nekaterimi igralci. Ti so tekli v smeri, da "to ni za nikamor".

"Če kdo misli, da se branim, je takšno razmišljanje bolno. Naj povedo, da je težava v meni, pa bomo to zelo hitro rešili. Če je težava drugje, pa je res skrajni čas, da jo rešimo. Zdi se mi, kot da se je med igralci tudi izgubil red, da se je izgubila hierarhija, da sta se izgubila spoštovanje in odgovornost. Vsakdo ima kaj povedati za nekoga drugega, sebe pa zelo rad preskoči. To je gotovo tudi stvar predsednika. To je gotovo tudi stvar nekega strokovnega sveta, ki ga zelo pogrešam za kakšno analizo."

Večkrat je povedal tudi to, da je vprašanje, ali je dovolj spoštovanja med igralci, saj kakovost, kot pravi, ni vprašljiva.

Reprezentanco nova akcija čaka oktobra, in sicer tekma na Malti ter domači obračun z Rusijo v Mariboru. Slovenci so štiri tekme pred koncem na četrtem mestu v skupini s sedmimi točkami, na prvih dveh mestih sta s po 13 Hrvaška in Rusija.