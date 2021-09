V športu radi pravijo, da ni slajšega občutka kot premagati soseda. Najraje imajo zmage nad tistimi, s katerimi se že dalj časa primerjajo ali pa jih družijo takšne in drugačne podobnosti, denimo kulturne in zgodovinske, zaradi katerih se rojevajo tradicionalna rivalstva. Med nekaterimi sosedami so podobnosti tako velike, da takšni dvoboji prinašajo nekaj več. Igralci prekipevajo od želje in moči, bojevitost je na vrhuncu, takšni porazi zelo bolijo. Proti sosedu, zlasti, če je govora o pravem derbiju, si vsak želi zmage.

Slovenija proti sosedom: Skupno: 25 tekem / 7 zmag - 4 remiji - 14 porazov

Kvalifikacijske tekme: 16 tekem / 2 zmagi - 3 remiji - 11 porazov

Prijateljske tekme: 9 tekem / 5 zmag - 1 remi - 3 porazi

Slovenija zemljepisno meji na Avstrijo, Hrvaško, Italijo in Madžarsko. Je manjša od vsake sosede, računa na manjši nogometni bazen igralcev, nima tudi tako bogate zgodovine. Vseeno pa to še ne pomeni, da se ne more s sosedi vsaj enakovredno kosati. To je v preteklosti že večkrat dokazala. Slovenija se je z vsakim od omenjenih nogometnih sosedov (na bodisi kvalifikacijskih bodisi prijateljskih srečanjih) pomerila vsaj štirikrat, največkrat pa z južnimi sosedi Hrvati.

Slovenija je na jubilejnem desetem srečanju s Hrvaško doživela najhujši poraz v zgodovini sosedskih obračunov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na teh srečanjih je po navadi prisoten tudi največji naboj. Hrvaška že zaradi skupne zgodovine v nekdanji Jugoslaviji predstavlja tradicionalnega rivala, ki v očeh slovenske nogometne javnosti vzbuja povsem drugačna pričakovanja od denimo srečanja s severovzhodno sosedo Madžarsko. Obračun v Splitu je bil jubilejni deseti med Hrvaško in Slovenijo, aktualni svetovni podprvaki pa so, če si izposodimo besede selektorja Matjaža Keka, na njem deklasirali njegove varovance. Hrvati so zmagali s 3:0, Slovenija pa se je lahko zahvalila znova razigranemu vratarju Janu Oblaku, da ni domov odpotovala še s višjim zaostankom.

Navijači so se po prepričljivem porazu skupaj s kapetanom Oblakom spraševali, kam je izginila bojevitost, pred tem dolga leta zaščitni znak slovensko-hrvaških derbijev. Z njim so znali Slovenci nadoknaditi primanjkljaj kakovostne širine igralcev. Tako je bilo večkrat v preteklosti. Tokrat pa je šlo v Splitu marsikaj narobe. Celo do te mere, da ni bilo na igrišču čutiti le nemoči, ampak tudi pomanjkanje energije, voljnega trenutka. Porazi na sosedskih tekmah povzročajo večjo bolečino in razočaranje od tistih, ki se zgodijo proti drugim reprezentancam. Ta na Poljudu bo še dolgo pekel Slovenijo, ki je z novim porazom nadaljevala nenavaden statistični trend.

Slovenija proti Hrvaški (10 tekem): Hrvaška : Slovenija 3:0 (2021)

Slovenija : Hrvaška 1:0 (2021)

Slovenija : Hrvaška 2:3 (2018)

Slovenija : Hrvaška 0:1 (2003)

Hrvaška : Slovenija 1:1 (2003)

Hrvaška : Slovenija 0:0 (2002)

Slovenija : Hrvaška 1:3 (1997)

Hrvaška : Slovenija 3:3 (1997)

Slovenija : Hrvaška 1:2 (1995)

Hrvaška : Slovenija 2:0 (1995) Skupno: 10 tekem / 1 zmaga - 3 remiji - 6 porazov

Kvalifikacijske tekme: 8 tekem / 1 zmaga - 2 remija - 5 porazov

Prijateljske tekme: 2 tekmi / 0 zmag - 1 remi - 1 poraz

Slovenija je proti sosedom uspešnejša na prijateljskih tekmah, na kvalifikacijskih srečanjih pa je na 16 tekmah zmagala le dvakrat. Zadnjo zmago je vknjižila 24. marca v Ljubljani, ko je Hrvatom, to je priznal tudi njihov selektor Zlatko Dalić, največ preglavic povzročal Josip Iličić. V Splitu so se zato kockasti odlično pripravili na 33-letnega Kranjčana ... Foto: Grega Valančič/Sportida

V oči bode podatek, da je Slovenija proti sosedom izrazito uspešnejša na prijateljskih srečanjih. Na njih zmaguje celo večkrat od tekmecev. Od devetih dvobojev jih je dobila pet. Ko pa se na tekmah delijo točke, ko gre zares in se reprezentance potegujejo za največja tekmovanja, pa gre Sloveniji proti sosedom zelo slabo. Od 16 tovrstnih sosedskih obračunov v kvalifikacijah je dobila le dva, kar lahko skrbi slovensko nogometno javnost. Ko namreč nastopi pritisk in se s sosedi igra za točke, Slovenija po navadi potegne krajšo.

Slovenija proti Italiji (7 tekem): Italija : Slovenija 1:0 (2011)

Slovenija : Italija 0:1 (2011)

Italija : Slovenija 1:0 (2005)

Slovenija : Italija 1:0 (2004)

Italija : Slovenija 0:1 (2002)

Italija : Slovenija 1:0 (1995)

Slovenija : Italija 1:1 (1994) Skupno: 7 tekem / 2 zmagi - 1 remi - 4 porazi

Kvalifikacijske tekme: 6 tekem / 1 zmaga - 1 remi - 4 porazi

Prijateljske tekme: 1 tekma / 1 zmaga

No, tako prepričljivo, kot je ostala praznih rok v Splitu, še ni izgubila. Slovenija na kvalifikacijski tekmi proti sosedu ni še nikoli doživela tako visokega poraza kot ravno v torek v Dalmaciji. Pred tem je najvišje izgubila proti Hrvaški leta 1997 (1:3 za Bežigradom).

Ko je Italija nazadnje gostovala v Sloveniji, je bil stadion v Stožicah poln skoraj do zadnjega mesta. Foto: Vid Ponikvar

Proti Italiji, štirikratnim svetovnim in aktualnim evropskim prvakom, ni prav nikoli izgubila za več kot zadetek razlike. Podobno velja tudi za Avstrijo. V bistvu Azzurri niso niti na eni od sedmih tekem proti Sloveniji dosegli več kot enega zadetka! Hrvaška je bila najbolj neusmiljena do slovenske obrambe. Na štirih tekmah je slovensko mrežo zatresla trikrat, v torek pa dočakala najvišjo zmago nad tradicionalno neugodnimi sosedi, ko je razveselila dobrih 16 tisoč navijačev na Poljudu z zasluženo visoko zmago s 3:0.

Proti Avstriji (4 tekme): Slovenija : Avstrija 0:1 (2019)

Avstrija : Slovenija 1:0 (2019)

Avstrija : Slovenija 3:0 (2018)

Avstrija : Slovenija 0:2 (1997) Skupno: 4 tekme / 1 zmaga - 0 remijev - 3 porazi

Kvalifikacijske tekme: 2 tekmi / 2 poraza

Prijateljske tekme: 2 tekmi / 1 zmaga - 0 remijev - 1 poraz

Tako visoko je Slovenijo ugnala tudi Avstrija, a ...

Če upoštevamo še prijateljske tekme, je Slovenija v torek v Dalmaciji izenačila najvišji poraz proti sosedom, saj je z 0:3 izgubila tudi prijateljsko tekmo v Celovcu proti Avstriji (2018). Takrat se je prvič kot selektor predstavil Tomaž Kavčič, na dvoboju pa ni branil Jan Oblak, ki je v torek rešil Kekovo četo še hujšega poraza v Splitu.

Avstrijci so si pred tremi leti na prijateljski tekmi dali duška proti sosedom. Foto: Mario Horvat/Sportida

Na kar 16 od 25 tekem slovenske reprezentance proti sosedom je zmagovalca odločala razlika le enega zadetka. Zelo malo je remijev (štirje), zgolj pet tekem pa se je končalo vsaj z dvema goloma razlike. Tri proti Hrvaški, dve proti Avstriji. Proti severnim sosedom je Slovenija tudi pozdravila edino zmago, večjo od enega zadetka. Leta 1997 je v Linzu presenetila Avstrijo z 2:0, a se je takrat, žal, igrala le prijateljska tekma.

Ko je šlo z Avstrijci zares, je Slovenija vedno ostala brez točk. Proti Madžarski se še ni spopadla v kvalifikacijah, na prijateljskih obračunih pa ji je dala vetra, proti Italiji in Hrvaški pa ima slabše razmerje. Sosedski obračuni tako Sloveniji, ko se igra za točke, žal ne prinašajo velikih uspehov, posamezni prebliski (zmagi proti Italiji 9. oktobra 2004 in Hrvaški v Ljubljani 24. marca letos) pa predstavljajo le izjeme, na pa pravilo.