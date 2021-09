"Ko si v bolni družini, si tudi sam bolan"

Zlatko Zahović je bil ob včerajšnjem pogovoru o srečanju, na katerem je Slovenija doživela najhujši poraz na medsebojnih obračunih s Hrvaško, redkobeseden: "Zdaj teh predstav res ne bi komentiral. Vse skupaj je malce polemično, ker pač ni rezultatov. Naj komentirajo drugi. Bom raje pustil, da se ta vihar umiri, tako da bi se o tej zadevi morda raje pogovarjal kasneje, ko se stvar poleže."

V današnji tiskani izdaji hrvaškega športnega časnika pa je o polomu slovenske reprezentance na Poljudu povedal marsikaj. Uvodoma je poudaril, da je to srečanje za Hrvaško prišlo kot naročeno ter da so z zmago dosegli tisto, kar so nujno potrebovali po remiju z Rusijo in težko prigarani zmagi nad Slovaško – srečanje, na katerem so zanesljivo slavili. Potem ko Hrvati po srebru na svetovnem prvenstvu in menjavi generacije niso blesteli, je visoka zmaga nad Slovenijo prišla kot naročena.

Za Hrvate je torkova zmaga prišla kot naročena. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Matjaž Kek je vrhunski trener"

Nato se je dotaknil tudi predstave slovenske izbrane vrste: "Slovenija? To so otroci … Otroci … Slovenija ima velik problem. Izgubila je nit. Stari, mladi, dobri, slabi. Vse se je pomešalo. In ko je tako, uspeha ne more biti, to pa nato vodi v poraze in slabe igre." Komentiral je tudi delo selektorja: "Matjaž Kek je vrhunski trener. 'Trenerčina!' A ko si v bolni družbi, si tudi sam bolan. Tako kot si zdrav, ko si v zdravi družbi."

Po teh besedah se je hitro vrnil k podobi reprezentance: "Če smo iskreni, Slovenija nikoli ni imela neke kakovosti. A imeli smo to, kar sem rekel. Imeli smo nit. S tem mislim predvsem na vzdušje v ekipi, ki je najpomembnejše. V Sloveniji namreč nimamo hierarhije mišljenja, pač pa krizo mišljenja. Nekdo namreč misli, da moramo napadati, drug pa, da se moramo braniti. Spet tretji nato, da bi morali biti svetovni prvaki, četrti pa, da nismo za nikamor in podobno." Za konec je poudaril, da vse skupaj nima nikakršne povezave s selektorjem Kekom, ki je vrhunski trener.

"Imamo dobre igralce, a najprej se moramo resetirati"

Zahović v Benjaminu Šešku vidi potencial. Foto: Grega Valančič/Sportida Povedal je, da je velika težava Slovenije tudi v tem, da je zelo težko delati, če se pojavljajo težave na vsakem koraku. Sam namreč vedno vidi perspektivo, a poudarja, da se je treba umiriti in videti, kje je pravzaprav trenutno ta ekipa. "Slovenija ima perspektivo, imamo mlade igralce, a prišli smo v fazo, v kateri vsi vidijo milijone. Vidijo Haalanda, kako zabija, in takoj mislijo, da bo enako počel Šeško. Halo? Da ne bo kdo mislil, Šeško je zelo perspektiven. Ampak da on začne v začetni enajsterici proti Hrvaški v Splitu?" je v svojem slogu nadaljeval nekdanji športni direktor Maribora in za konec dodal: "Veste, kaj bi se zgodilo, če ga Kek ne bi uvrstil v začetno postavo? Mediji bi ga raztrgali. Slovenija se mora zagotovo najprej resetirati, da bi bilo v prihodnosti lahko bolje. Imamo pa dobre igralce, potencial."