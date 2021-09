Tottenham napolnil mrežo Mure, Kous z mojstrovino opozoril nase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni državni prvak Mura je na svoji tekmi 2. kroga konferenčne lige gostoval pri Tottenhamu in klonil z 1:5. Potem ko je uvodni boj v novoustanovljenem tekmovanju v Mariboru izgubil proti Vitesseju (0:2), je drevi klonil še proti uglednemu tekmecu v skupini G, pri katerem je Harry Kane dosegel hat-trick. Filip Valenčič se je ob zmagi HJK Helsinkov s 4:2 nad Alaškertom vpisal med strelce, Denis Popović pa je z Anorthosisom klonil na gostovanju pri Gentu. Jasmin Kurtić je s PAOK-om remiziral proti Slovanu.

Slovenski prvaki so po porazu proti Vitesseju (0:2) na svojem drugem skupinskem obračunu novega tekmovanja gostovali pri sloviti zasedbi Tottenhama, glavnem favoritu za končno slavje v tem tekmovanju.

Tottenham je domačo tekmo začel odlično, čeprav je zaigral v precej spremenjeni zasedbi. Že v tretji minuti je sodnik srečanja Frid pokazal na najstrožjo kazen, potem ko je nespretno prekršek storil vratar Mure Matko Obradović. Odgovornost je prevzel začasni kapetan Spursov Dele Alli in z bele pike domačo ekipo popeljal v vodstvo. Le štiri minute kasneje je po samostojni akciji vodstvo podvojil Giovani Lo Celso. S tem je postavil tudi izid prvega polčasa.

Matko Obradović je storil prekršek za najstrožjo kazen. Foto: Guliverimage

Po slabšem začetku je Mura zaigrala boljše, dobro je vstopila tudi v drugi polčas, v 53. minuti pa se je z izjemnim evrogolom izkazal Žiga Kous! Da je bila Mura v začetku drugega dela nevaren nasprotnik, priča tudi podatek da je Santo v drugem polčasu v igro poslal superzvezdnike Harryja Kana, Sona Heunga-Mina in Lucasa. Ravno Lucas in Kane sta v 68. minuti zrežirala akcijo za vodstvo domačih s 3:1. Kane je nato zadel še dvakrat, Spursi pa so slavili s 5:1.

Kous se je razveselil izjemnega gola. Foto: Reuters

Tottenham je tako zabeležil osmo zaporedno domačo zmago na evropskih tekmah, mu je pa Mura zabila prvi gol po nizu šestih tekem brez prejetega zadetka na teh domačih evropskih preizkušnjah.

Mura bo v 3. krogu skupine G 21. oktobra v Ljudskem vrtu gostila Rennes.

Filip Valenčič (desno) se je vpisal med strelce. Foto: Guliverimage

Na delu bodo tudi trije slovenski legionarji. Denis Popović je z Anorthosisom z 0:2 klonil na gostovanju pri Gentu in tako po dveh krogih ostaja brez točk. Popović je na igrišču preživel eno uro. Z zadetkom se je izkazal Filip Valenčič, ki v skupini A s HJK Helsinki s 4:2 slavil proti Alaškertu. Valenčič je dosegel tretji gol za svojo ekipo in pripomogel k njeni prvi zmagi v tej tekmovanju.

PAOK, pri katerem je Jasmin Kurtić v igro vstopil v 68. minuti, je remiziral proti bratislavskemu Slovanu (1:1).