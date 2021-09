Kosićevi v Celju zapravili prednost dveh golov

Nogometaši Celja z novim trenerjem Simonom Sešlarjem so v sklepnem dejanju 11. kroga gostili Tabor, ki ga vodi Dušan Kosić, ki se je tako prvič po slabem letu vrnil v knežje mesto, tekma pa se je končala z neodločenim izidom 2:2. Na vrhu razpredelnice je po zmagi v Kidričevem Bravo, Domžale so ob predstavitvi nove uradne himne po norem preobratu remizirale z Mariborom (3:3), Koper pa je prekinil niz dveh zaporednih porazov s točko pri prvaku Muri (0:0). Za največjo senzacijo kroga so poskrbele zadnjeuvrščene Radomlje, ki so po velikem preobratu šokirale Olimpijo (3:2), zmaji pa bodo morali večni derbi v Ljudskem vrtu odigrati brez Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića.

Kosić se je vrnil v Celje na dvoboj s Sešlarjem

V knežjem mestu se je prvič, odkar je prekinil sodelovanje z ''rumeno-modrimi'' (pozneje so vse bolj pogosto ''rdeči''), ki jih je popeljal do zgodovinskega državnega naslova, vrnil Dušan Kosić. Ljubljančan zdaj vodi sežanski Tabor, s katerim je odlično začel prvoligaško zgodbo, in tudi danes mu je do 75. minute kazalo dobro. Tabor je namreč po zadetkih Dina Stančića vodil že z 2:0, potem pa se je vendarle zbuidila tudi domača vrsta, ki jo je prvič vodil Simon Sešlar (na vročem stolčku je zamenjal Argona Šaljo). Žan Medved je poskrbel za zmanjšanje zaostanka, Ivan Božič pa v 80. minuti za izenačenje.

Dino Stančić si zdaj s šestimi goli deli prvo mesgto na lestvici najboljših strelcev Prve Lige z Olimpijinim ostrostrelcem Mustafo Nukićem.

V Fazaneriji brez zadetkov

Dvoboj med aktualnimi državnimi prvaki in do 11. kroga vodilnimi kanarčkom je potekal pod žarometi Fazanerije. Srečanje v Murski Soboti v prvem polčasu ni postreglo z zadetkom, so pa gostje prek Ivana Borne Jelića Balte stresli okvir domačih vrat. V drugem polčasu so nekajkrat nevarno zapretili tudi domači, a se rezultat do konca srečanja ni spremenil. To pomeni, da bo po 11. krogu prve lige vodilni položaj zagotovo zasedal ljubljanski Bravo, je pa res, da imajo Koprčani še vedno tekmo manj. Ker bodo izbranci Zorana Zeljkovića zaostalo tekmo z Domžalčani odigrali v sredo, bi se lahko takrat z zmago vrnili na vodilni položaj. Muro čaka v četrtek še težji izziv. V skupinskem delu konferenčne lige bodo gostovali pri zvezdnikih Tottenhama v Londonu. Ko je Ante Šimundža kot trener slovenskega kluba nazadnje v Evropi gostoval v Londonu, je leta 2014 z Mariborom ostal praznih rok pri Chelseaju (0:6).

Nor drugi polčas za remi Domžal in Maribora

Domžalčani so pred srečanjem z vijoličastimi na prvo težavo naleteli že pred prvim sodnikovim žvižgom. Na ogrevanju se je namreč poškodovala poletna okrepitev Dejan Georgijević, na njegovo mesto v začetni enajsterici pa je vskočil prekaljeni Slobodan Vuk. Za dodatne težave je v 29. minuti z zadetkom poskrbel tudi kapetan gostov Blaž Vrhovec. Mariborčani so nato z minimalno prednostjo odšli tudi na glavni odmor.

Takoj na začetku drugega polčasa, natančneje v 49. minuti, so vijoličasti svoje vodstvo podvojili, natančen pa je bil mladi Nino Žugelj. Le dve minuti pozneje pa je sledila nova sprememba na semaforju. Tokrat so zabili domači, upanje na preobrat pa je z zadetkom navijačem vlil Enes Alić. Tudi ta rezultat ni zdržal dolgo, saj je Ognjen Mudrinski v 61. minuti s svojim drugim zadetkom na zadnjih dveh srečanjih ponovno poskrbel za občutnejše vodstvo gostov. Domžalčani so nato prevzeli pobudo, kar se jim je obrestovalo v 78. minuti, ko so si priborili najstrožjo kazen, ki jo je izkoristil kapetan Senijad Ibričić. V 87. minuti pa je bil izid že poravnan, nato pa se je vmešal VAR. Zadetek Zenija Husmanija so po ogledu videoposnetka vendarle priznali in domači so tako izenačili. Ostalo je pri remiju, s katerim pa so po dvakratnem zaostanku z dvema goloma verjetno bolj zadovoljni v domžalskem taboru.

Prvenec Memića za skok Brava na vrh

Uvod v nedeljsko dogajanje na zelenicah 1. SNL je pripadel Aluminiju in Bravu. Srečanje v prvem polčasu ni ponudilo nič pretresljivega, obe ekipi sta se v slačilnico odpravili brez doseženega zadetka. V 63. minuti je gostom uspelo zatresti mrežo Aluminija. Bravo je povedel po zadetku Amarja Memića. To je bil tudi edini zadetek na srečanju, s katerim so se Ljubljančani zavihteli na vrh prvenstvene lestvice, kjer bodo v primeru neuspeha Kopra na večerni nedeljski tekmi proti Muri morda tudi obstali.

Radomljani presenetili Olimpijo

Nogomet je zelo nepredvidljiv. To je dokazal tudi večerni sobotni spopad med Olimpijo in Radomljami, kjer so se z veliko vlogo favorita spopadli gostitelji, a na koncu ostali brez vsega. Zmajem je dolgo kazalo odlično. Po zaslugi dveh zadetkov Mustafe Nukića, ki je na zadnjih dveh tekmah zadel v polno kar štirikrat in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja prevzel vodstvo, so vse do 83. minute vodili z 2:1. Zadnjeuvrščene Radomlje so prek Oliverja Kregarja, nekdanjega upa ljubljanske Olimpije, ki se je razveselil strelskega prvenstva v prvi ligi, prvič premagale obrambo zmajev v 40. minuti. V drugem polčasu sprva ni bilo resnejših priložnosti za zadetek, po izključitvi Nukića, ki mu je glavni sodnik Nejc Kajtazović pokazal dva rumena kartona, pa so sledile mučne minute za navijače Olimpije.

Radomljani so v deseti medsebojni prvoligaški tekmi z Olimpijo dočakali prvo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj kmalu po odhodu 30-letnega napadalca z igrišča so Radomljani izenačili na 2:2. Neposrečeno izbijanje žoge Nejca Vidmarja je izkoristil Gedeon Guzina. Žoga se je v gneči odbila prav do njega, napadalec iz BiH pa je z neposredne bližine zatresel mrežo Olimpije. Le nekaj minut pozneje je sledil še večji šok za Ljubljančane, saj je Ivan Šarić z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel za popoln preobrat. Po zadetku Dalmatinca je sledil še dodaten udarec za zmaje, saj je v sodnikovem podaljšku rumeni karton prejel tudi Almedin Ziljkić. Zaradi izpolnjene kvote, to je bil njegov četrti rumeni karton v tej sezoni, bo moral izpustiti naslednje srečanje, to pa je ravno večni derbi v Ljudskem vrtu. Trener Savo Milošević ni skrival ogorčenja nad sodniško odločitvijo.

Radomljani so zadržali prednost in v 10. medsebojni prvoligaški tekmi z Olimpijo dočakali prvo zmago (po dveh remijih in sedmih porazih), hkrati pa prekinili tudi niz sedmih zaporednih porazov v 1. SNL. Izbranci Roka Hanžiča, ki je po slavju po tretjem zadetku prejel rdeči karton in se moral preseliti na tribune, še vedno ostajajo na zadnjem mestu, a so se približali najbližjim sosedom na razpredelnici. Olimpija na drugi strani ni uresničila cilja. Na treh zaporednih domačih tekmah je želela osvojiti vseh devet točk. Premagala je Celje in Domžale, proti Radomljam pa je kljub dvakratnemu vodstvu ostala praznih rok, s tem pa tudi ostala na tretjem mestu. Če bi osvojila vsaj točko, bi se povzpela na vrh.

