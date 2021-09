Memić s prvencem zagotovil zmago Bravu

Aluminij : Bravo 0:1 (0:0) Športni park, gledalcev 200, sodniki: Šmajc, Žunič, Povšnar.

Strelec: 0:1 Memić (63.).



Aluminij: Janžekovič, Ploj (od 89. Kmetec), Azemović, Bolha, G. Pečnik, Prša, Nkama, Marinšek (od 89. Pušaver), Đerlek (od 60. T. Pečnik), Brest (od 60. Kidrič), Kadrić (od 72. Bizjak).

Bravo: Josipović, Jakšić, Križan, Drkušić, Španring, Nsana (od 90. Kirm), Trdin, Trontelj, Ogrinec, Maružin (od 82. Bajde), Memić (od 75. Sever).



Rumena kartona: Azemović; Trdin.

Rdeči karton: /.

Čeprav so Ljubljančani do danes dobili zgolj enega od devetih obračunov s Kidričani, pa so tokrat le izboljšali razmerje - z zmago, ki jih je posadila na vrh lestvice. Bravo je zmagal tretjič zapovrstjo in ima 22 točk, medtem ko je Aluminij, ki med drugim ni mogel računati na kaznovanega Tina Martića, ostal pri desetih točkah.

Ekipi v prvem polčasu nista pokazali posebej razburljive predstave, kar je bilo tudi nekako pričakovano, vendarle pa je bila ljubljanska obramba, najboljša v ligi, tista, ki bi kaj lahko prejela zadetek.

V 23. minuti je namreč Gašper Pečnik prišel do strela malce z desne strani, izkazal pa se je Renato Josipović, ki je le malce zatem ustavil še en strel domače ekipe. Ta je zagrozila tudi v 26. minuti, takrat je poskus Armina Đerleka blokiral Vanja Drkušić.

Nogometaši Aluminija tokrat niso zabili zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dober uvod Brava v drugi del prinesel edini gol na tekmi

V uvodu drugega polčasa so bili nekoliko odločnejši Ljubljančani, a si niso priigrali kakšne obetavne akcije, v 61. minuti pa je le do strela prišel Loren Maružin, toda Luka Janžekovič je bil na mestu.

Dve minuti pozneje pa so izbranci Dejana Grabića povedli, ko je Maružin podal visoko žogo proti vtekajočemu Amarju Memiću, ta pa jo je z glavo spravil v mrežo domače ekipe.

Pozneje so gosti dobro nadzorovali potek tekme, domačim pa nikakor ni uspelo izvesti kakšne poteze, s katero bi prelisičili obrambno linijo Brava.

Aluminij bo v 12. krogu v petek gostoval pri Radomljah, Bravo pa bo v nedeljo gostil Muro.