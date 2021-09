Zgodovinski podvig Radomelj proti Olimpiji

Radomljani so v Stožicah priredili prvovrstno presenečenje in premagali Olimpijo.

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 11. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Kalcer Radomljam z 2:3 (2:1). Radomlje so tako na deseti medsebojni tekmi v zgodovini 1. SNL dočakali prvo zmago nad zeleno-belimi.

Olimpija : Kalcer Radomlje 2:3 (2:1) Stadion Stožice, sodniki: Kajtazović, Brezar in Kalan.

Strelci: 1:0 Nukić (31./11-m), 1:1 Kregar (40.), 2:1 Nukić (45.), 2:2 Guzina (83.), 2:3 Šarić (87.). Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković, Delamea Mlinar, Boakye, Elšnik, Tomić, Ziljkić, Sešlar (od 72. Kapun), Aldair, Nukić.

Radomlje: Marjanović, Mužek (od 60. Guzina), Žulj, Guček, Primc (od 89. Nuhanović), Zabukovnik, Božić (od 90. Jazbec), Blaić, Kregar (od 69. Varga), Pogačar (od 89. Nikolić), Šarić. Rumeni kartoni: Nukić, Crnomarković, Ziljkić; Šarić, Blaić, Mužek, Primc.

Rdeč karton: Nukić (83.).

Ljubljanska Olimpija je v zaključku dvoboja z Radomljani ostala brez točk, potem ko je večji del drugega polčasa vodila in navidez nadzorovala položaj na zelenici. Tako zeleno-beli ostajajo na tretjem mestu z 19 točkami, za nameček pa so za večni derbi izgubili tudi ta čas svoja najbolj vroča nogometaša, Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića. Radomlje, ki so se v zadnjih desetih minutah izognile osmemu zaporednemu porazu v prvenstvu, ostajajo na dnu lestvice z osmimi točkami.

Dvoboj je Olimpija odprla zaspano, saj je Oliver Kregar po zmedi v osrčju kazenskega prostora domačih prišel do strela že v tretji minuti, a je s konico nogometnega čevlja streljal naravnost v Nejca Vidmarja.

Domači so po zmedi v obrambi prevzeli pobudo v Stožicah, a si resne priložnosti niso priigrali. V deveti minuti je sicer od daleč nenatančno meril Michael Pavlović, zelo dejaven pa je bil predvsem Aldair Djalo, ki pa v zaključkih akcij ni bil posebej zbran.

Nukić dvakrat v polno za 2:1

Mustafa Nukić je bil z dvema zadetkoma junak Olimpije vse do 83. minute, ko je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno z igrišča, s tem pa tudi prejel prepoved nastopa na večnem derbiju v Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida Po pol ure igre je v kazenskem prostoru padel Nukić, Nejc Kajtazović pa je pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je zanesljivo v gol pretvoril prav Nukić. Le tri minute kasneje je imel Eric Boakye na nogi povišanje vodstva, a je iz ugodnega položaja z okoli sedmih metrov zgrešil cilj.

Na drugi strani so še eno nezbranost Olimpijine obrambe v 40. minuti izkoristili Radomljani in izenačili. Po navidez nenevarnem položaju je najprej napako ob preigravanju storil Boakye, nato pa je slabo v kazenskem prostoru posredoval še Pavlović, kar je izkoristil Kregar in z natančnim strelom premagal Vidmarja.

Še pred iztekom polčasa pa je še drugič na tekmi in šestič v sezoni udaril Nukić. Izkoristil je podajo Aldairja in z volejem zatresel mrežo Darka Marjanovića.

Aldair je bil razpoložen tudi v drugem polčasu, ko je v 48. minuti skorajda presenetil gostujočega vratarja z okoli 50 m. Precej bližje golu, z okoli 11 metrov, pa je Nukić v 52. minuti z levico meril naravnost v Marjanovića.

Sredi drugega polčasa pravih priložnost ne Ljubljančani ne Radomljani niso imeli, v 72. minuti pa je s strelom iz neugodnega položaja poskusil Ziljkić, a je Marjanović žogo odbil v kot. V 76. minuti so na drugi strani zapretili tudi Radomljani, ko je z okoli 22 metrov sprožil Marko Božić, a je Vidmar s konicami prstov žogo preusmeril v kot.

Preobrat Radomelj po izključitvi Nukića

Radomljani so jo v tej sezoni že dvakrat zagodli Olimpiji. Foto: Nik Moder/Sportida Ljubljančanom se je nato ponujalo vse več prostora v napadu, a tega niso znali izkoristiti. Kazen je sledila v 83. minuti, ko je drugi rumeni karton prejel Nukić, po posledičnem prostem strelu pa je zelo slabo posredoval Vidmar in rezervistu Gedeonu Guzini omogočil lahek zaključek za izenačenje. Hitro pa so Radomljani po sijajni samostojni akciji in natančnem strelu Ivana Šarića z roba kazenskega prostora prišli do treh točk.

V sodnikovem dodatku je nato Kajtazović zaradi oviranja vratarja rumeni karton pokazal tudi Zijkiću, ki bo tako z Nukićem večni derbi spremljal s tribun.

Olimpija bo namreč v soboto, 2. oktobra, gostovala v Mariboru, Radomljani pa bodo dan prej gostili Aluminij.