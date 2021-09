Kosićev niz neporaženosti še traja, a je tokrat malce grenkega priokusa

Nogometaši Celja in CB24 Tabora Sežane so se v 11. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Celjani, ki so pogrešali kaznovanega Esterja Soklerja, so v boj s sežanskim tekmecem šli z novim trenerjem, Agrona Šaljo je po slabih rezultatih zamenjal Simon Sešlar, obenem pa tudi z dobro popotnico medsebojnih dvobojev, saj so dobili zadnje tri obračune.

Na drugi strani pa je tudi Tabor imel svojo računico, saj v ligi na treh tekmah še ni doživel poraza pod vodstvom nekdanjega celjskega stratega Dušana Kosića, ki pa je s Taborom izgubil pokalno tekmo prav proti Celju. Kosićev niz neporaženosti po razburljivi tekmi, polni priložnosti, še traja, a je tokrat malce grenkega priokusa, glede na to, da so gosti vodili že z 2:0.

Gostje uvodoma konkretnejši od domačih

Nekdanji trener Celja Dušan Kosić je s sežansko ekipo na svojem starem domu moral začeti brez Rodrigueja Bongonguija, ki je bil v zadnjem času v dobri formi, in Fahda Ndzengueja, v 20. minuti pa je ostal še brez Kevina Doukoureja Grobryja, ki je prav tako staknil poškodbo.

So bili pa gostje uvodoma celo konkretnejši od domačih, med drugim je bil blizu gola Denis Kouao, v šesti minuti po nesporazumu Žana Zaletela in Florijana Raduhe, toda David Zec je pravočasno žogo izbil. Potem ko so v 12. minuti nase opozorili tudi Celjani, ko je Jon Šporn pred vrati zgrešil žogo, so si Kraševci priigrali novo lepo priložnost v 23. minuti, ko je Dino Stančič poskusil iz bližine, toda celjski vratar je bil na mestu. V 40. minuti pa so gosti povedli. Po podaji iz kota z desne strani je Dino Stančič z glavo dosegel svoj peti gol sezone.

V 49. minuti so vendarle proti vratom streljali tudi Celjani, sprožil je Žan Medved, Jan Koprivec pa je dobro posredoval. Isti igralec je poskusil tudi v 54. minuti, a je žoga končala čez prečko. Že v naslednji minuti pa so gosti podvojili prednost, ko je Kouao podal z leve, Stančič pa je ob slabo postavljenih celjskih branilcih žogo iz bližine poslal v mrežo za svoj šesti gol sezone, s katerim se je na vrhu lestvice strelcev pridružil Olimpijinemu Mustafi Nukiću.

Koprivec pod pritiskom

Medved je novo celjsko priložnost zapravil v 57. minuti, ko je sam stekel proti vratom, a spet meril previsoko, žoga je oplazila prečko. V 60. minuti je bil sam pred Koprivcem še Ivan Božić, toda tudi njemu je veselje preprečil Koprivec. Na drugi strani je iz bližine zgrešil Kouao, v 75. minuti pa so Celjani vendarle zadeli, najprej je Koprivec ustavil strel Božića, ta pa je nato podal do Medveda, ki je iz bližine zmanjšal zaostanek.

Razpoloženi Stančič je bil v 78. minuti blizu svojemu "hat-tricku", ko je z 20 metrov zadel vratnico, dve minuti pozneje pa je Božić poskrbel za izenačenje, ko je s prostega strela s slabih 20 metrov žogo tik ob vratnici poslal v mrežo Tabora. Malce pozneje je na drugi strani Klemen Nemanič zadel z glavo, toda sodniki so dosodili prekršek. V 84. minuti je imel izjemno priložnost pri Celju Adam Jakobsen, čigar strel z osmih metrov pa je Koprivec spet obranil. V 88. minuti je za malo zgrešil Tjaš Begić, v sodniškem dodatku pa še Jakobsen.

Celje bo v 12. krogu v nedeljo gostovalo v Kopru, Tabor pa bo dan prej gostil Domžale.