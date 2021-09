Pol ducata golov, na koncu pa remi

Nogometaši Domžal in Maribora so se v 11. krogu Prve lige Telemach razšli s 3:3 (0:1).

Domžale : Maribor 3:3 (0:1) Športni park Domžale, gledalcev 1800, sodniki: Ponis, Vidali, T. Jug.

Strelci: 0:1 Vrhovec (28.), 0:2 Žugelj (49.), 1:2 Alić (51.), 1:3 Mudrinski (61.), 2:3 Ibričić (79./11 m), 3:3 Husmani (87.).



Domžale: Mulalić, Žinič (od 85. Podlogar), Klemenčič, Šoštarič Karić, Alić, Husmani, Markuš (od 73. Pišek), Ibričić, Jurilj, Jakupović (od 73. Dobrovoljc), Vuk.

Maribor: Jug, Mutavčić (od 46. Koderman), Martinović, Voloder, Sikošek, Vrhovec, Makoumbou, Repas (od 64. Kronaveter), Požeg Vancaš (od 90. Mitrović), Žugelj (od 80. Sellouki), Mudrinski (od 80. Vipotnik).



Rumena kartona: Ibričić; Mutavčić.

Rdeči karton: /.

Domžalčani so s svojo novo himno in precej polnimi tribunami v domačem športnem parku pozdravili Mariborčane. Sprva je kazalo, da se bo zanje "praznik" slabo končal, saj so gosti dvakrat vodili za dva gola, toda izbranci Dejana Djuranovića so se vrnili in na koncu osvojili enajsto točko. Maribor jih ima pred večnim derbijem 17, dve manj od Olimpije.

Prvi na tekmi so resneje zagrozili Mariborčani, ko je v deseti minuti Ognjen Mudrinski iz bližine zgrešil s strelom z glavo. Natančnejši pa je bil Blaž Vrhovec v 28. minuti, ko je mojstrsko izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov in žogo čez živi zid poslal v mrežo za 1:0.

Domači, sicer bolj ali manj enakovredni vijoličnim, a ne posebej nevarni, so bili vseeno blizu izenačenja v 32. minuti, ko so gosti pustili prostor Arnelu Jakupoviću približno 20 metrov od gola, ta pa je žogo poslal malo mimo vrat Maribora.

Po golu Mudrinskega se je zdelo, da bodo gostje odnesli vse tri točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor na uvodu v drugi del dvakrat do dveh golov prednosti

Kmalu po začetku drugega polčasa so Štajerci podvojili prednost, ko je Vrhovec z lepo globinsko žogo zaposlil Nina Žuglja, ta pa je nato sam stekel proti Ajdinu Mulaliću in ga premagal za 2:0.

Toda že v 51. minuti so se gostitelji vrnili v igro, potem ko je Enes Alić žogo poslal z leve strani proti vratom, s čimer je presenetil Ažbeta Juga, ki ga je žoga preletela in končala za njegovim hrbtom.

Deset minut pozneje so si gostje po hitri akciji spet priigrali dva gola prednosti, ko je z leve podal Žugelj, pred vrata pa je pravočasno vtekel Mudrinski in iz bližine zadel za 3:1.

Kapetan Ibričić je vlil upanje domačim z bele točke, Domžalčani pa so nato zabili še enkrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžalčani se niso predali in bili nagrajeni s točko

Mariborčani so pozneje še dvakrat prišli pred vrata Domžal, toda ne Žuglju ne Roku Kronavetru ni uspelo spremeniti izida. Zato pa ga je v 79. minuti Senijadu Ibričiću, ko je zadel za 2:3 z enajstmetrovke, posledice igranja z roko Ilije Martinovića.

V 86. minuti so domači znova zagrozili z novo podajo z leve strani, v 87. pa izenačili, ko je najprej z glavo streljal Matej Podlogar, Jug je žogo odbil, a do nje je prvi prišel Zeni Husmani in jo pospravil v mrežo.

Že v 90. minuti je na drugi strani Vrhovec žogo poslal malce čez gol, Nemanja Mitrović pa nekaj minut pozneje z glavo mimo gola.

Domžale bodo v 12. krogu v soboto gostovale v Sežani, Maribor pa bo gostil Olimpijo.