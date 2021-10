Slovenski državni prvaki so na zahtevnem gostovanju v Londonu na Tottenham Hotspur Stadium slabo začeli, v 8. minuti so izgubljali z 0:2, nadaljevanje je bilo boljše, sploh uvod v drugi polčas, ko je Žiga Kous po izvajanju kota s kakšnih 20 metrov znižal na 1:2 in portugalskega stratega Nuna Espirita Santa prisilil, da je zaigral z najmočnejšimi orožji. V trojni menjavi je v 59. minuti vstopil tudi Harry Kane in s klasičnim hat-trickom postavil končnih 5:1.

A tako mojstrsko, kot je zadel Kous, ni uspelo nikomur drugemu na tekmi. 28-letni Slovenec se je po koncu kroga znašel med Uefinimi kandidati za naj gol drugega kroga konferenčne lige.

V igri za naj gol ob Kousu kandidirajo še Aleksandar Glišić, Kady, ki je s prvim zadetkom začel preobrat Qarabaga, in Maximilian Wittek. Glasujete lahko tukaj.