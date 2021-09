Kane s hat-trickom pokopal vse upe slovenskih prvakov

Tottenham : Mura 5:1 (2:0) Stadion Tottenhama, sodniki: Frid, Yakobov in Barbiro (vsi Izrael). Strelci: 1:0 Alli (4./11 m), 2:0 Lo Celso (8.), 2:1 Kous (53.), 3:1 Kane (68.), 4:1 Kane (76.), 5:1 Kane (87.). Tottenham: Gollini, Reguilon (od 81. Emerson Royal), Romero, Rodon, Doherty, Skipp (od 69. Hoejbjerg), Winks, Alli (od 59. Son), Gil (od 59. Moura), Lo Celso, Scarlett (od 59. Kane). Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm, Kozar, Horvat (od 75. Lotrič), Lorbek (od 75. Ouro), Kous (od 75. Mandić), Maroša (od 84. K. Cipot), Mulahusejnović (od 62. Škoflek). Rumeni kartoni: Skipp; Obradović, Maroša.

Rdeči karton: /.

Izbranci Anteja Šimundže so po porazu proti Vitesseju (0:2) na svojem drugem skupinskem obračunu novega tekmovanja gostovali pri sloviti zasedbi Tottenhama, glavnem favoritu za končno slavje v tem tekmovanju. Ta se je kljub izjemnemu zadetku Žige Kousa izkazal za pretrd oreh, hitro je prišel do lepega vodstva, v drugem polčasu pa prek Harryja Kana dokončal delo. Tottenham je tako zabeležil osmo zaporedno domačo zmago na evropskih tekmah, mu je pa Mura zabila prvi gol po nizu šestih tekem brez prejetega zadetka na teh domačih evropskih preizkušnjah.

Londončani, ki so tekmo začeli v precej spremenjeni zasedbi, tudi brez prvih napadalnih zvezdnikov Harryja Kana in Heung-min Sona, so že po dveh minutah in pol prišli do najstrožje kazni, ko je Matko Obradović spotaknil Deleja Allija, prav slednji pa je nato z bele pike zadel za 1:0. Štiri minute pozneje so Angleži vodili že z 2:0, potem ko se je med strelce vpisal Giovanni Lo Celso.

Sobočani so nase prvič opozorili v 12. minuti, ko je Nardin Mulahusejnović prišel do strela z glavo, a kar precej zgrešil cilj. Angleži so sicer imeli pričakovano več žogo v svoji posesti, a po hitrem in zanesljivem vodstvu posebej nevarni niso več bili, v 32. minuti je sicer moral posredovati Obradović po Allijevem strelu.

Dele Alli je Tottenham popeljal v vodstvo. Foto: Guliverimage

Odločen vstop v drugi polčas

V drugi polčas pa so Sobočani vstopili odločneje in bili kmalu nagrajeni. V 53. minuti je namreč Žiga Kous zmanjšal zaostanek, ko je izvrstno sprožil s slabih 20 metrov in z volejem premagal nemočnega Pierluigija Gollinija. Malce pozneje je na drugi strani z glavo po kotu poskusil Matt Doherty, toda žogo poslal čez gol.

Po slabi uri igre je Nuno Espirito Santo na igrišče poslal udarne napadalne moči - Kana, Sona in tudi Lucasa Mouro, prav Kane in Moura pa sta bila glavna akterja pri tretjem golu Angleže v 68. minuti, ko je Moura podal z desne strani za hrbet Murine obrambe, angleški reprezentančni napadalec pa je nato rutinirano dokončal akcijo za povišanje prednosti.

Ante Šimundža je s svojimi varovanci izgubil z 1:5. Foto: Guliverimage

V 76. minuti je po hitri akciji znova udaril Kane, ki je iz bližine zadel za 4:1, takrat mu je podal z leve strani Son. Dvakratni strelec pa je v 87. minuti zadel še tretjič, takrat po Lo Celsovi podaji z desne strani.

"To je druga raven, moramo biti realni. Pri 2:1 je njihov trener videl, da bi lahko bili mogoče mi nevarni iz kakšne prekinitve. Zato je reagiral in v igro poslal udarne igralce, tisti trije igralci so naredili razliko. Bomo pa zagotovo odnesli nekaj izkušenj s te tekme. Tudi slabši začetek je pač posledica tega, da fantje na takšni ravni še niso igrali," je po tekmi za Kanal A dejal Šimundža.