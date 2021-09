Mura na zgodovinskem obračunu pustila dober vtis, a ostala praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konferenčna liga, novopečeno tekmovanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), je zaživela v polni obliki. Slovenska prvakinja Mura se je na svoji zgodovinski prvi tekmi v Evropi v Ljudskem vrtu pomerila z nizozemskim predstavnikom, Vitessejem in izgubila z 0:2 (0:1). Slovenski prvaki se bodo v skupinskem delu pomerili še s Tottenhamom in Rennesom, ki sta na prvem srečanju razšla z remijem (2:2).

Prvič po štirih letih ima Slovenija udeleženca skupinskega dela evropskega tekmovanja. Nazadnje je v sezoni 2017/18 v ligi prvakov nastopil Maribor, zdaj pa bo prvič evropsko sezono vsaj do zime podaljšala Mura. Pod vodstvom Anteja Šimundže se je uvrstila v skupinski del konferenčne lige. V kvalifikacijah za ligo prvakov je najprej izločila prvaka Severne Makedonije, nato izpadla proti Ludogorcu, v kvalifikacijah za ligo Europa izločila litovski Žalgiris, nato pa v sklepnem dejanju kvalifikacij ostala praznih rok proti graškemu Sturmu, tako da se je morala zadovoljiti s "tolažilno nagrado", zgodovinskim prebojem v konferenčno ligo.

Fotogalerija iz Ljudskega vrta, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Domače tekme bo gostila v Ljudskem vrtu. Za uvod je v Mariboru gostoval nizozemski Vitesse, nekdanji klub Tima Matavža. Muraši so svoj prvi obračun v Evropi začeli odločno, priigrali so si dve veliki priložnosti za zadetek, a jih niso izkoristili. V 30. minuti je sledila kazen za neučinkovitost v obliki zadetka Sondreja Tronstada za vodstvo gostov. V 69. minuti je prednost podvojil Oussama Darfalou in postavil končni izid srečanja.

Muro v skupinskem delu čakajo še zelo atraktivni dvoboji z angleškim velikanom Tottenhamom in francoskim Rennesom.

Jasmin Kurtić se je razveselil treh točk. Foto: Guliverimage

V skupinskem delu konferenčne lige, v katerem je poleg Tottenhama prva favoritinja za osvojitev lovorike Mourinhova Roma, nastopajo še trije slovenski legionarji. Jasmin Kurtić je za uvod s solunskim Paokom ugnal Lincoln (2:0), finski prvak HJK pa je s Filipom Valenčičem klonil proti ekipi LASK Linz (0:2). Denis Popović je član ciprskega Anorthosisa, ki ga čaka obračun s Partizanom.

Novoustanovljeno tekmovanje, ki je vsakemu udeležencu napolnilo klubsko blagajno, saj so postali bogatejši za slabe tri milijone evrov, se je začelo v Izraelu. Sveta dežela je v torek gostila dva dvoboja. Na prvi tekmi je Maccabi Tel Aviv s 4:1 odpravil armenski Alaškert, na drugi tekmi pa sta se Maccabi Haifa in nekdanji evropski prvak, nizozemski Feyenoord (1969/70), razšla brez zadetkov.