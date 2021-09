Šimundža: Nekateri igralci niso izpolnili zahtev

Zgodovinska tekma Mure, prva, ki jo je aktualni slovenski prvak odigral v skupinskem delu evropskega tekmovanja, se je končala z domačim porazom. Vitesse je zmagal z 2:0, trener Ante Šimundža pa je dal vedeti, kako so bili gostje iz Nizozemske boljši. ''Bili so vedno korak hitrejši, močnejši,'' je izpostavil Mariborčan in pojasnil, kako je od nekaterih varovancev, vsaj v prvem polčasu, pričakoval drugačen pristop.

''Evropska raven konferenčne lige zahteva od vsakega maksimalni pristop. V prvem polčasu ni bil prisoten pri vseh naših fantih, v drugem polčasu pa je bilo boljše. Glede na dogajanje, ko smo imeli 10 do 15 minut dolgo obdobje konkretnejših napadov, bi morda lahko iztržili točko, ko pa pogledamo vse skupaj, mislim da je Vitesse zasluženo zmagal,'' je dal Ante Šimundža vedeti, da ni bil najbolj zadovoljen s pristopom nekaterih varovancev, ki jih je uvrstil v začetno enajsterico.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

"Nekateri še ne vedo, kaj je Mura"

Veselje igralcev Vitesseja na klopi za rezervne igralce v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tako se je že po koncu prvega polčasa, takrat je Mura zaostajala z 0:1, odločil za dvojno menjavo. Igro sta zapustila Mitja Lotrič in Mihael Klepač, nogometaša, ki sta se črno-belim pridružila v tem letu. To se je tudi skladalo z izjavo, ki jo je Šimundža kmalu po tekmi podal za Kanal A. ''Nekateri fantje, ki so manj časa tukaj, še ne vedo, kaj je Mura. Nekateri še ne vedo, kako treba nastopati,'' je pojasnil 49-letni Mariborčan, kako nekateri igralci niso izpolnili določenih zahtev, nato pa se je posvetil dvojni menjavi med polčasoma.

''Če igralec ne naredi vsega zahtevanega, je menjava logična. Tega se fantje zavedajo. Mura je velik klub, ki želi rasti. Ima veliko podporo navijačev, in tu se s tem ni za igrati. Fantje garajo, delajo dalj časa. Nam ni bilo ničesar podarjenega. To smo si zaslužili. Za tem stojim,'' skuša dopovedati vsem izbrancem, da naredijo vse, kar od njih zahteva strokovno vodstvo. V nasprotnem bodo tudi v nadaljevanju evropske sezone sledile tako hitre menjave.

Škoflek: Vse je bilo hitreje, močneje

Najlepšo priložnost za Muro je v prvem polčasu po podaji Tomija Horvata zapravil Jan Gorenc. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nato se je prvi slovenski trener, ki je v Evropi vodil klub kar v treh različnih tekmovanjih (liga prvakov, liga Europa in konferenčnega liga), posvetil uvodnemu dogajanju. Ta je minil v znamenju pritiska gostov iz Arnhema. Vitesse je takoj pritisnil na obrambo vrsto Mure in si že v prvih minutah pripravil nekaj zrelih priložnosti. ''Prvih 15 minut smo trpeli, a preživeli. Težko se je na to odzvati, dokler tega ne okusiš. Nato smo le za trenutek vzpostavili ravnotežje, a so bili nogometaši Vitesseja vedno za korak hitrejši in močnejši. Njihova ideja in način tekanja sta izhajala iz njihovega prvenstva. Ta je močnejši od slovenskega,'' je pojasnil razliko med obema ekipama.

Vitesse se je zdel dominanten, žogo je imel v svojih nogah veliko več časa kot gostitelji, poleg vsega pa je proti vratom po podatkih Evropske nogometne zveze (Uefa) usmeril kar 26 strelov, Mura pa zgolj 8, kar je trikrat manj!

Žiga Škoflek je v igri prebil 80 minut in občutil moč nizozemskega prvoligaša. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Težko je igrati z Vitessejem. Dobro so pritisnili na nas. Vse je bilo hitreje, močneje, na to se moraš navaditi. Nismo se dobro znašli, rezultat je tu,'' je priznal Žiga Škoflek, ki je nestrpno čakal na začetek skupinskega dela konferenčne lige, a tudi priznal, da je malce pogrešal domačo energijo Fazanerije. ''Pričakovali smo malce več navijačev, a je bila vseeno prisotna podpora. Slišalo se je navijačev. Je pa res, da je Fazanerija naš dom, tam imamo še več podpore. A pač, moramo sprejeti, da igramo v Mariboru,'' je pojasnil nogometaš, ki se je Muri pridružil to poletje, pred tem pa nabiral izkušnje v Rusiji.

V sodnikih ali manjkajočih igralcih ne išče izgovorov

Trener Mure Ante Šimundža proti Vitesseju ni mogel računati na najmočnejšo zasedbo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Šimundža je prepričan, da ekipa z vsako novo tekmo nabira nove izkušnje, ki bi ji lahko pomagale v nadaljevanju evropske sezone. V mislih je imel tudi sodniški kriterij, ki je na evropskih tekmah očitno drugačen od tistega, ki prevladuje na tekmah 1. SNL. ''V Evropi ne sodijo vsakega kontakta. Nimamo kaj jokati, gremo naprej,'' iz tega noče delati večje drame Škoflek. Občinstvo je sodnike iz Švedske, ki so delili pravico na dvoboju v Mariboru, pospremilo z igrišča z glasnimi žvižgi.

Malce so zmotili tudi trenerja Mure, ki pa podobno kot Škoflek ni želel konkretneje komentirati sodniških odločitev, je pa dodal: ''Morda je bila kakšna situacija dosojena sumljivo. Smo vendarle malček v evropskem kriteriju, nisem pa dobil občutka, da je sodnik tako sodil namerno. Tako je pač videl po svoje. Po koncu tekme sem čutil do njega popolno spoštovanje,'' ga noče povezovati, da bi kakorkoli pomagal Vitesseju.

Ante Šimundža v sodnikih, ki jim je občinstvo namenile glasne žvižge, ne išče izgovorov za poraz. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V sodnikih niti pod razno noče iskati izgovorov za domači poraz (0:2), podobno velja tudi za manjkajoče igralce. Nardin Mulahusejnović ni bil na voljo zaradi bolezni, Luka Bobičanec je manjkal zaradi poškodbe stegenske mišice, Matic Maruško pa zaradi kartonov, izključitve na gostovanju v Gradcu. ''Z njimi bi imeli dosti večjo izbiro. Imeli bi večjo širino, globino,'' je poudaril, kako je pogrešal predvsem Bobičanca in Maruška, ki sta že dolgo v klubu in točno vesta, kakšne so zahteve Mure.

Trener Vitesseja: To ni bila lahka zmaga

Thomas Letsch se bo v drugem krogu pomeril z Rennesom, Muro pa čaka gostovanje pri Tottenhamu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Vitesseja Thomas Letsch ni skrival zadovoljstva po zmagi v Ljudskem vrtu, kjer se je na tribunah zbral dobrih tri tisoč gledalcev, med njimi tudi 100 zelo glasnih Nizozemcev:

''Dobro smo začeli dvoboj, bili intenzivni od prve minute in na koncu na vrata Mure streljali kar 26-krat. Prvi zadetek smo želeli doseči prej. Ko smo dali prvi gol, smo bili ravno sredi obdobja, ko smo malce padli. Lahko bi dali še več zadetkov, a če bi po drugi strani ostalo pri našem vodstvu 1:0, kdo ve, kaj bi bilo še možno na tekmi. Lahko smo zadovoljni tudi s tem rezultatom, 2:0. Mura mi je bila všeč. Vsak, ki misli, da je bila to lahka zmaga, se moti. Če ji pustiš igrati, ti lahko zagreni življenje. Srečen in zadovoljen, da smo dosegli ta rezultat,'' je po uvodni zmagi v skupinskem delu konferenčne lige, s katero je prevzel vodstvo na lestvici (Rennes in Tottenham sta se na drugi tekmi v Franciji razšla brez zmagovalca 2:2), poudaril Nemec, strelec prvega zadetka Sondre Tronstad pa se je zahvalil navijačem za glasno podporo.

V Slovenijo jih je pripotovalo okrog sto. ''Veseli smo, da so nas prišli podpirati. Bili so glasni, na igrišču smo jih čutili,'' je povedal Norvežan, ki je zadel v polno po bizarni dvojni podaji s slovaškim soigralcem, po kateri je zadel z levo nogo, s katero, tako je prepričeval predstavnike sedme sile, ne dosega kaj dosti zadetkov. V Mariboru ga je na žalost Mure dosegel, s tem pa Vitesseju odprl vrata dragocene zmage, ki v konferenčni ligi prinaša zaslužek v vrednosti pol milijona evrov.