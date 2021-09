Nova evropska realnost za Muro in ovacije srčnih navijačev

Želja nogometašev Mure je bila velika, motiv še večji. Igrali so (vsaj na papirju) dvoboj, v katerem naj bi imeli v skupinskem delu konferenčne lige največje možnosti za uspeh, a iz te moke ni bilo kruha. V Mariboru so se lahko hitro prepričali o moči Vitesseja, ki je v bolj praznem kot polnem Ljudskem vrtu zmagal z 2:0. Zmaga pa bi bila lahko še višja, če slovenskega prvaka ne bi nekajkrat rešila sreča in Matko Obradović.

Zgodovinski trenutek za slovenski klubski nogomet ni postregel s tako veličastno kuliso, kot so si želeli v taboru Mure. Prisilna selitev v Maribor je vendarle zahtevala svoje. Na tribunah Ljudskega vrta se je, čeprav se je igrala prva tekma novopečenega evropskega tekmovanja, ki je blagajno slovenskega prvaka obogatilo vsaj za tri milijone evrov, zbralo le dobrih tri tisoč gledalcev. Bistveno manj od tega, kar bi si Mura glede na vse, kar je pokazala na poti do skupinskega dela, zaslužila. Prvič, odkar se je prenovila zahodna tribuna Ljudskega vrta, je zaživela častna tribuna. Dobrih 700 sedežev, udobnih in odetih v vijolično barvo, je pričakalo prve uporabnike. Polovico le teh so zasedli zlasti gostje iz Prekmurja, ki so stiskali pesti za uradne gostitelje.

Mura evropske tekme igra v Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gorenc zapravil najlepšo priložnost Mure

Strateg Maribora Ante Šimundža je pred dvobojem status favorita pripisal gostom. Ti so ga nato na dvoboju tudi upravičili. Začeli so bolje, ob pomoči večje skupine glasnih navijačev iz Arnjema že v uvodnih minutah nekajkrat resneje ogrozili vrata črno-belih. Hitro je obveljala napoved trenerja Mure, da bo Vitesse želel pritisniti visoko pred kazenskim prostorom gostiteljem. Nizozemski klub je tam pogosto pletel mrežo, veliko težav pa povzročal zlasti z igrivimi prodori po desni strani. Obramba Mure si je le redko odpočila, veliko dela je imel tudi vratar Matko Obradović.

V 19. minuti so navijači Mure za nekaj sekund navdušeno skočili na noge, saj je Mihael Klepač ušel obrambi gostov in po podaji Žana Karničnika zatresel mrežo Vitesseja, a je švedski sodnik Mohammed Al-Hakim upravičeno razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja. Štiri minute pozneje je sledila najlepša priložnost Mure. Tomi Horvat je s prostega strela izjemno našel in zaposlil Jana Gorenca, ki je bil najvišji v skoku in iz sorazmerno ugodnega položaja poslal žogo nad prečko. Vitesse je pokazal ranljivost, besede Šimundže o plusih in minusih rumeno-črnih iz Arnhema so se izkazale za resnične. Branilec Mure žal ni izkoristil nezbranosti zadnje vrste gostov. Tako lepe priložnosti v nadaljevanju srečanja ni več dočakal.

Vitesse je povedel v 30. minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nizozemci le matirali obrambo Mure

Vitesse, nekdanji klub Daliborja Stevanovića in Tima Matavža, je povzdignil ritem igre. Muri je povzročal veliko preglavic, v 30. minuti pa matiral slovensko obrambo. Sondre Tronstad je izmenjal ''srečno'' dvojno podajo s Slovakom Matušem Berom, nato pa spretno s strelom z zunanjim delom stopala potisnil žogo v nebranjeni del vrat Mure. Matko Obradović je ostal na mestu in nemočno spremljal, kako so gostje prešli v vodstvo. Zadetek so proslavili ob bučnih navijačih, Mura pa si do konca polčasa ni priigrala resnejše priložnosti za izenačenje.

Občinstvo je delivcu pravice, Skandinavcu iraških korenin, ki je med polčasom nekajkrat zmotil navijače Mure, ob odhodu na počitek namenilo glasne žvižge.

Matko Obradović je bil dvakrat premagan. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vitesse dvakrat v okvir vrat, Mandić prepozen

Trener Mure Šimundža se je ob vstopu v drugi polčas odločil za dvojno menjavo. Mitjo Lotriča je zamenjal Tio Cipot, Mihaela Klepača pa Klemen Pucko. Mura je igrala tekmo, v kateri je imela vsaj na papirju največ možnosti za polni uspeh v skupinskem delu konferenčne lige, a so se gostje na njeno žalost izkazali za zelo neugodnega tekmeca. Po novi nevarnosti, strelu Nikolaija Badna Frederiksna, ki ga je Matko Obradović odbil v vratnico, so se množili streli proti vratom. V 50. minuti je razmerje znašalo že 16:4 v korist gostov (5:1 v strelih v okvir vrat). Sedem minut pozneje se je še enkrat zatresel okvir vrat Mure, tokrat prečka. Po projektilu Oussame Tannaneja je bil Obradović nemočen, a mu je na pomoč priskočila sreča. To bi bil drugače prekrasen evrogol Maročana.

Gostje so vse bolj gospodarili na igrišču, a se Mura vendarle ni predala. Sredi polčasa je nekajkrat zapretila. Pomembnost trenutka so začutili tudi privrženci slovenskih prvakov, po večini zbrani na vzhodni tribuni Ljudskega vrta. Črno-beli so bili najbližje izenačenju v 64. minuti, ko je bil Staniša Mandić pred vrati za malenkost prepočasen pri ostri podaji Tomija Horvata. Nato so svoje vrste z menjavami osvežili tudi gostje in hitro dosegli tisto, kar so si želeli. Po natančnem strelu z glavo mladega nizozemskega branilca Danilha Doekhija so v 69. minuti podvojili so vodstvo in si s tem zagotovili mirnejše nadaljevanje srečanje.

Navijači skandirali Šimundži, zdaj sledi derbi z Mariborom

V 78. minuti je Šimundža na zelenico poslal še zadnja aduta s klopi, Amadeja Marošo in Nika Lorbka (na klop sta odšla Žiga Škoflek in Alen Kozar). Pred tem je Kai Cipot zamenjal še Stanišo Mandića, tako da je Mura opravila vseh pet menjav. Navijači Mure, ki slovijo po zvestobi in pozitivni energiji, so srčno zapeli svojim ljubljencem.

Navijači so v zadnjih minutah skandirali trenerju Šimundži. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Žal je izostal vsaj častni zadetek, ki bi pomenil manjšo nagrado navijaški skupini Black Gringos. Mura ji je za 30. rojstni dan podarila zmago nad Olimpijo, tokrat pa se je Vitesse izkazal za pretrd oreh. To je pač nova evropska realnost, ki bi lahko proti Tottenhamu in Rennesu prišla še bolj do izraza. Navijači se tega zavedajo, v zadnjih minutah so skandirali trenerju Šimundži, ta pa jim je vrnil pozdrav. Sledil je velik aplavz, ki so si ga nogometaši Mure prislužili od okrog 3.300 gledalcev, kolikor jih je prisostvovalo zgodovinskemu dejanju. Po dvoboju so sledile še ovacije na račun nogometašev Mure, ki so se lahko še enkrat več prepričali o tem, kako močna je ljubezen ljubiteljev nogometa v Prekmurju do črno-belega kluba.

Za Muro sledi že čez tri dni nov velikanski izziv. Znova v Ljudskem vrtu, ko se bo v derbiju 9. kroga pomerila z ranjenim Mariborom. Kar zadeva Evropo, sledi v 2. krogu najtežji mogoči izziv, gostovanje v Londonu pri prvem favoritu skupine, zvezdniškem Tottenhamu.

Mura : Vitesse 0:2 (0:1) Stadion Ljudski vrt, sodniki: Al-Hakim, Klyver, Nyberg (vsi Švedska). Strelca: 0:1 Tronstad (30.), 0:2 Doekhi (69.). Mura: Obradović, Kozar (od 79. Lorbek), Horvat, Kous, Karničnik, Šturm, Škoflek (od 79. Maroša), Gorenc, Lotrič (od 36. T. Cipot), Klepač (od 46. Pucko), Mandić (od 69. K. Cipot). Vitesse: Schubert, Doekhi, Tronstad, Bazoer (od 84. Rasmussen), Baden Frederiksen (od 66. Darfalou), Tannane (od 66. Openda), Hajek, Gboho (od 69. Huisman), Bero (od 90. Vroegh), Yapi, Wittek. Rumeni karton: Horvat.

Rdeč karton: /

Fotogalerija iz Ljudskega vrta, foto: Blaž Weindorfer/Sportida: