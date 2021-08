Senzacija prvaka Gibraltarja, na Reki se je veselil Kurtić

Znani so vsi udeleženci skupinskega dela konferenčne lige. Slovenija je imela v teh kvalifikacijah tri predstavnike, Domžale, Maribor in Olimpijo, a so se vsi trije poslovili predčasno, v skupinskem delu novopečenega tekmovanja pa bo nastopila Mura. V četrtek sta se napredovanja veselila dva slovenska legionarja. Denis Popović je z Anorthosisom izločil Hapoel, na slovenskem obračunu Rijeke (Adam Gnezda Čerin, Haris Vučkić) in solunskega PAOKA z Jasminom Kurtićem pa se je smejalo slednjemu. Za zgodovinski uspeh je poskrbel prvak Gibraltarja Lincoln Red Imps.

Na Reki so se v četrtek spoprijeli kar trije slovenski reprezentanti. Po dvoboju med Rijeko in solunskim Paokom se je smejalo Jasminu Kurtiću. Belokranjec je z grškim klubom zadal boleč udarec hrvaškemu predstavniku in ga na Rujevici premagal z 2:0. Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić, oba sta vstopila v igro v drugem polčasu, sta tako sklenila evropsko sezono.

Poleg Kurtića se je napredovanja veselil še en slovenski legionar. Denis Popović, ki je poleti Kitajsko zamenjal za Ciper, je z Anorthosisom na povratni tekmi premagal Hapoel Beer'Sheva s 3:1 in se uvrstil v skupinski del tekmovanja. Občasni slovenski reprezentant je prispeval podajo za prvi zadetek.

Denis Popović bo s Ciprčani nadaljeval evropsko sezono vsaj do zime. Foto: Guliverimage

Svoji ekipi znova ni mogel pomagati Aljoša Matko, ki po prestopu v švedski Hammarby zaradi pravil Uefe v kvalifikacijah ni smel nastopiti za dve različni ekipi. Zato je srečanje svojega novega moštva, za katerega je konec prejšnjega tedna zadel v polno v švedskem prvenstvu, spremljal s tribun. Videl je dramo, njegov Hammarby je po 120 minutah vodil proti Baslu s 3:1, vrnil udarec švicarskemu velikanu, nato pa so gostje zmagali po loteriji kazenskih udarcev.

Zgodovinski uspeh Lincolna

Za odmevno senzacijo je poskrbel prvak Gibraltarja Lincoln Red Imps. Imel je srečo pri žrebu, nato pa v odločilnem krogu kvalifikacij po podaljšku izločil latvijsko Rigo in si zagotovil dolgo evropsko jesen!

Zgodovinski uspeh Lincolna:

🎉The final whistle!!! European Group Stages here we come!



⚽Lincoln Red Imps 3 - 1 Riga FC pic.twitter.com/OefFcahfW1 — Lincoln Red Imps FC (@LincolnRedImps) August 26, 2021

Prvak Gibraltarja, sestavljen iz številnih reprezentantov, ki so pred dvema meseca na Bonifiki izgubili proti Kekovi četi z 0:6, je najprej v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Folo Esch iz Luksemburga, nato izpadel proti Cluju, v kvalifikacijah za evropsko ligo je potegnil krajšo proti Slovanu iz Bratislave, nato pa v play-offu konferenčne lige prizadejal boleč poraz Rigi.

Tottenham in Roma suverena

Harry Kane je mrežo portugalskega tekmeca zatresel dvakrat. Foto: Reuters Londonski Tottenham je doma izničil zaostanek s prve tekme proti ekipi Pacos de Ferreira (0:1). Portugalce je odpravil s 3:0, junak srečanja pa je postal kapetan Harry Kane, ki je pred dnevi razveselil navijače s spoznanjem, da v poletnem prestopnem roku ne želi oditi drugam. S 3:0 je zmagala tudi italijanska Roma. Na Olimpicu je bila premočna za Trabzonspor. Jose Mourinho tako s sinovi volkulje nadaljuje zmagoviti niz.

Kljub izpadu vseh treh slovenskih predstavnikov pa bo v novoustanovljenem tekmovanju v skupinskem delu igral tudi slovenski predstavnik. Mura je namreč izpadla v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa, tako da jo čaka jeseni še šest tekem v konferenčni ligi. Tekmece bo izvedela v petek ob 13. uri.

V skupinskem delu konferenčne lige bodo zaigrali: Tottenham (Ang), Roma (Ita), Basel (Švi), Slavia Praga (Češ), Köbenhavn (Dan), Gent (Bel), AZ Alkmaar (Niz), LASK Linz (Avt), Feyenoord (Niz), Qarabag (Aze), Maccabi Tel Aviv (Izr), PAOK Solun (Grč), Rennes (Fra), Partizan Beograd (Srb), CFR Cluj (Rom), Zorja Lugansk (Ukr), Union Berlin (Nem), CSKA Sofija (Bol), Vitesse (Niz), Slovan Bratislava (Slk), Jablonec (Češ), Alaškert (Arm), Flora (Est), Kairat (Kaz), Lincoln (Gib), Randers (Dan), Anorthosis (Cip), HJK (Fin), Maccabi Haifa (Izr), Bodo/Glimt (Nor), Antwerpen (Bel)/Omonia (Cip) in Mura (Slo).