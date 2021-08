Mura nemočna v Gradcu, a jo čaka mikavna tolažilna nagrada

Znani so vsi udeleženci skupinskega dela evropske lige, kjer ne bo manjkalo velikanov klubskega nogometa (npr. Napoli, Lazio, Bayer Leverkusen, Leicester City, West Ham, Lyon, Marseille, Monaco). Med omenjeno druščino, žreb skupinskega dela bo v petek ob 12. uri, pa ne bo Mure, ki je doživela poraz še na povratni tekmi s Sturmom.

Fotogalerija s tekme v Gradcu, foto Guliverimage:

Po Murski Soboti (1:3) je ostala praznih rok še v Gradcu (0:2), tako da bo sezono nadaljevala v skupinskem delu konferenčne lige. Tako jih čaka še vedno mikavna tolžailna nagrada, dokazovanje v skupinskem delu konferenčne lige, kjer bosta nastopila tudi Roma in Tottenham, ter 2,94 milijona evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa).

Stadion v Murski Soboti ne izpolnjuje pogojev za igranje v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tako da bodo Prekmurci tekmece v poznejšem delu sezone gostili v Ljudskem vrtu.

Miha Zajc je prejšnji konec tedna dosegel zadetek na tekmi turškega prvenstva proti Antalyasporu. Foto: Guliverimage Na Finskem sta se v neposrednem "slovenskem" obračunu za preboj v skupinski del evropske lige spopadla Filip Valenčič in Miha Zajc. V preteklosti sta oba nosila zeleno-beli dres Olimpije, turški Fenerbahče, pri katerem se je Primorec v tej sezoni ustalil v začetni enajsterici, pa je v Helsinkih nadigral finskega prvaka. Zmagal je kar s 5:2! Zajc je odigral vso tekmo, Valenčič pa je na igrišču prebil 63 minut.

V skupinski del lige Europe se je suvereno uvrstil dunajski Rapid Dejana Petrovića. Zorjo iz Luganska je ugnal tudi g gosteh, zadnjih 24 minuta pa je na gostovanju v Ukrajini odigral tudi nekdanji nogometaš Aluminija.

Žreb skupinskega dela lige Europa bo v petek ob 12. uri.

Nastop v skupinskem delu so si že zagotovili:

Real Sociedad in Betis Sevilla (oba Špa), Leicester City in West Ham (oba Ang), Eintracht Frankfurt in Bayer Leverkusen (oba Nem), Napoli in Lazio (oba Ita), Lyon, Marseille in Monaco (vsi Fra), Braga (Por), Lokomotiv Moskva in Spartak Moskva (oba Rus), Brondby in Midtjylland (oba Dan), Ludogorec Razgrad (Bol), Ferencvaroš (Mad), Dinamo Zagreb (Hrv), PSV Eindhoven in AZ Alkmaar (oba Niz), Genk (Bel), Sparta Praga (Češ), Galatasaray in Fenerbahče (oba Tur), Glasgow Rangers (Ško), Rapid Dunaj in Sturm Gradec (oba Avt), Crvena zvezda (Srb), Olympiacos Pirej (Grč), Legia Varšava (Pol)