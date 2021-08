Slovenski prvaki dokončno izgubili upanje po izključitvi Maruška

Sturm : Mura 2:0 (1:0) Stadion Merkur Arena, gledalcev 8.237, sodniki: Sanchez, Cabanero, Prieto (vsi Španija).

Strelca: 1:0 Kiteišvili (39.), 2:0 Jantscher (66.). Sturm: Siebenhandl, Gazibegović, Affengruber (od 81. Geyrhofer), Wüthrich, Dante, Jon Gorenc Stanković (od 74. Kün), Hierlaender (od 81. Niangbo), Kiteišvili (od 74. Prass), Ljubić, Yeboah (od 67. Sarkaria), Jantscher.

Mura: Obradović, Karničnik, Gorenc, Pucko, Šturm, Horvat (od 77. T. Cipot), Maruško, Kous (od 63. Maroša), Lotrič (od 46. K. Cipot), Škoflek (od 46. Klepač), Mandić (od 56. Kozar). Rumena kartona: Maruško, Gorenc.

Rdeč karton: Maruško (54.).

V povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo so še drugič morali priznati premoč Sturmu iz Gradca, tokrat so v gosteh izgubili z 0:2 (0:1). Prvo tekmo v Murski Soboti so Avstrijci dobili s 3:1. Avstrijci so se še enkrat več pokazali kot boljša ekipa. Muri niso dovolili niti ene prave priložnosti, Sobočani so dokončno izgubili upanje v 54. minuti, ko so ostali brez izključenega Matica Maruška.

Fotogalerija s tekme v Gradcu, foto Guliverimage:

Mura se kljub neugodnemu rezultatu s prve tekme ni predala. V Gradcu je krenila pogumno, toda igralci avstrijske ekipe so dobro stali na igrišču in ji niso puščali veliko prostora. Tako tudi pravih priložnosti ni bilo, polpriložnost se je v 13. minuti ponudila le Mitji Lotriču, ki pa se v kazenskem prostoru ni najbolje znašel, njegov strel ni bil nevaren za domačega vratarja.

Tudi Avstrijci v prvem delu niso bili posebej nevarni. Kelvin Yeboah je v 17. minuti z volejem streljal nenatančno, v 39. minuti pa so domači izkoristili neodločnost tekmečeve zadnje vrste in se še bolj približali cilju. Strelec gola je bil Gruzijec Otar Kiteišvili, ki se je po napaki Sobočanov odločil za strel od daleč, žoga je zadela Klemna Pucka, spremenila smer ter presenetila vratarja Matka Obradovića.

Sturm je povedel po "srečnem" zadetku Gruzijca. Foto: Guliverimage

Sturm je bolje začel drugi del, v 54. minuti pa dobil še številčno premoč na igrišču. Matic Maruško je prejel drugi rumeni karton, moral predčasno v slačilnico, s tem pa je bil skupni zmagovalec dvoboja praktično znan. Avstrijci so še bolj pritisnili na tekmečeva vrata, v 66. minuti pa je Jakob Jantscher izkoristil še eno napako v Murini obrambi in z lepim strelom zadel desni zgornji kot Obradovićevih vrat.

Končni rezultat je postavil Jakob Jantscher. Foto: Guliverimage

Gostitelji bi lahko dosegli še kakšen zadetek, Slovencem pa pustili dihati šele v zadnjih minutah, ko so varovanci Anteja Šimundže izpeljali nekaj nevarnih akcij, toda brez pravega zaključka.