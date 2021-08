Začelo se je sanjsko za Muro, nato je sledil velik preobrat

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Konec dvoboja v Fazaneriji. Zadnji letošnji evropski dvoboj v Murski Soboti, Mura bo skupinski del evropskega tekmovanja odigrala v Ljudskem vrtu, se je končal z zmago gostov iz Gradca. Slovenski prvaki so povedli s 3. minuti, a je sledil preobrat gostov. Med 60. in 63. minuto so dvakrat premagali Matka Obradovića in si zagotovili lepo prednost pred povratnim dvobojem, ki bo prihodnji četrtek v Avstriji. Na koncu je bilo razmerje strelov 17:15 v korist Sturma (8:5 v strelih na gol).

90. minuta: Mura si je v zadnjih minutah pripravila nekaj (pol)priložnosti, najlepšo pa je ob začetku sodnikovega podaljška zapravil Amadej Maroša. Po strelu rezervista Mure se je izkazal vratar Sturma Jörg Siebenhandl in preprečil znižanje črno-belih na 2:3.

70. minuta: Mitja Lotrič je z natančnim strelom z glavo zatresel mrežo Sturma, a se je nahajal globoko v nedovoljenem položaju, tako da je bil zadetek upravičeno razveljavljen.

Gooooooooool! 1:3. 63. minuta. Barka Mure se potaplja. Po napaki, ki si jo je privoščil Žiga Kous, se je žoge v zelo nevarnem položaju dokopal Kelvin Yeboah. Najboljši strelec Sturma v tej in prejšnji sezoni je izkoristil darilo in v boju ena na ena suvereno premagal Matka Obradovića. Sturm je tako v treh minutah prevesil jeziček na tehtnici v svojo korist, diši po dragoceni zmagi trikratnega avstrijskega prvaka. Za še slabšo voljo v vrstah Mure je poskrbela poškodba Luke Bobičanca, ki je moral predčasno z igrišča. Zamenjal ga je Staniša Mandić.

Gooooool! 1:2. 60. minuta. Preobrat v Fazaneriji. Graški Sturm je izigral obrambo slovenskih prvakov. Po desni strani je prodiral Ganec Kelvin Yeboah in nato z natančno podajo zaposlil Otarja Kiteishvilija, ki se je izmuznil branilcem Mure in se znašel sam pred vrati. Brez večjih težav je premagal Matka Obradovića in popeljal goste iz Gradca v vodstvo,

54. minuta: lepa priložnost za Muro. Tomi Horvat je z globinsko podajo poslal v ogenj Žigo Škofleka, ki se je znašel pred vratarjem Sturma, ga zaobšel, a se je znašel v prezahtevnem položaju in zatresel zunanji del mreže. Ostaja pri 1:1.

Konec prvega polčasa, ki se je razpletel brez zmagovalca. Razmerje strelov na gol nakazuje, kako so v prvem delu prevladovali gostje (4:1 v strelih v okvir vrat, skupno razmerje v strelih 9:4).

38. minuta: Luka Bobičanec se je otresel svojega tekmeca in z roba kazenskega prostora zapretil gostom z diagonalnim strelom, a je žoga za kakšen meter zgrešila cilj. Ostaja pri 1:1.

Protesti slovenskih prvakov pri angleškem sodniku, ki je v 17. minuti pokazal na belo točko, niso zalegli. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Goooool! 1:1. 17 minuta. Izenačenje v Fazaneriji. Vodstvo Mure ni trajalo dolgo. Angleški sodnik Michael Oliver je po padcu Otarja Kiteishvilija v kazenskem prostoru, ob njem je bil Alen Kozar, pokazal na belo točko. Gostitelji so protestirali, bili so prepričani, da se je Otočan odločil prestrogo, a Muri ni bilo več pomoči. Jakob Jantscher je premagal Matka Obradovića, ki se je podal v pravo smer, a mu je zmanjkalo nekaj centimetrov, da bi preprečil izenačenje.

14. minuta: Zatresla se je mreža Mure, a je sodnik razveljavil zadetek Jakoba Jantscherja. Avstrijec je storil prekršek v napadu in pred strelom z glavo odrinil branilca Mure. Ostaja pri vodstvu gostiteljev.

Gooooool! 3. minuta. 1:0! Izjemen začetek Mure! Poletni novinec Žiga Škoflek je s prekrasnim strelom z roba kazenskega prostora premagal vratarja Sturma. To je bil pravcati evrogol, po katerem je sledil delirij navijačev Mure v polni Fazaneriji. Podajo je prispeval Tomi Horvat.

Začel se je dvoboj v Murski Soboti, kjer so pot do tribun našli tudi navijači Sturma. Glavni sodnik je Anglež Michael Oliver.

Strateg Mure Ante Šimundža premore ogromno evropskih izkušenj. V tej sezoni je Muro na šestih tekmah popeljal do treh zmag, dveh remijev in enega poraza, se je odločil za naslednjo enajsterico:

V napadu bosta tako združila moči poletna novinca Mitja Lotrič in Žiga Škoflek.

Trener Sturma Christian Ilzer je določil naslednjo začetno postavo: