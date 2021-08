Trener Mure Ante Šimundže je bil v četrtek zvečer lahko ponosen na svoje izbrance. Namučili so favorite iz Gradca, njihov trud so prepoznali tudi navijači in jih po porazu (1:3) na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo v Fazaneriji nagradili z aplavzom, a je vseeno ostal grenak priokus. Spomin na tri minute, v katerih je Sturm izkoristil nezbranost obrambne vrste slovenskih prvakov, bo še dolgo pekel. Črno-belih vseeno ni potrl. Prihodnji četrtek bodo poskušali vrniti Avstrijcem z enako mero, vprašanje je le, ali jim bo lahko pomagal Luka Bobičanec.

Nogomet je igra, v kateri določa boljšega število zadetkov. Kdor jih doseže več, zmaga in osvoji več točk. O tem, kako dober vtis žal v vrhunskem nogometu, polnem gladiatorstva, nič ne šteje, je po prvem domačem evropskem porazu v letu 2021 razmišljal tudi Ante Šimundža. Z Muro je izgubil ''prvi polčas'' play-offa kvalifikacij za evropsko ligo.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Čeprav so njegovi varovanci po prekrasnem zadetku Žige Škofleka, tega je postavil v napad in dodobra zmedel tekmeca iz Gradca, hitro povedli z 1:0, so se na koncu veselili gostje. In to z rezultatom, ki bi lahko bil glede na dogajanje na zelenici veliko bolj ugoden za Muro. Tako pa se je razpletlo, da je avstrijski klub, ki mu je pomagal slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, osvojil Fazanerijo s 3:1, glavnino prednosti pa si priigral med 60. in 63. minuto, ko so nogometaši avstrijskega prvoligaša dvakrat matirali Matka Obradovića.

Šturm: Ne bomo se predali

Nogometaši Mure so si za borbeno predstavo, ki pa ni obrodila ugodnega rezultata, prislužili aplavz občinstva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Tiste tri minute so nas ubile, če se lahko tako izrazim,'' je brez ovinkarjenja priznal Klemen Šturm, njegov trener pa je dodal, da je to cena, ki jo pač moraš plačati, če izgubiš po dveh individualnih napakah. Poleg poraza, ki je še toliko bolj bolel, ker so si nogometaši Mure priigrali kar nekaj zrelih priložnosti (pri 1:1 se je ponudila Škofleku, pri zaostanku z 1:3 pa je dve zapravil Amadej Maroša), a niso znali zatresti mreže trikratnih avstrijskih prvakov.

Nanje so se dobro pripravili, tekma se je odvila natanko tako, kot so pričakovali, vse do ''nesrečne'' 60. minute. ''Na žalost smo v treh minutah izgubili tekmo, imeli nato priložnosti, da se vrnemo, a jih žal nismo izkoristili. Treba je dvigniti glavo in iti naprej. Ne bomo se predali. Na vsaki tekmi merimo na zmago, tako bo tudi v Gradcu,'' je 27-letni nogometaš Mure napovedal, kako se slovenski prvaki ne predajajo, ampak odhajajo prihodnji četrtek v Avstrijo po zmago.

Mura je na zadnjem evropskem gostovanju zmagala. V Vilni je bila boljša od Žalgirisa. Kako bo v četrtek v Gradcu? Foto: Sportida

Zdaj so spoznali raven, ki so je nogometaši Sturma že vajeni z domačega prvenstva. Mura ima izkušnjo več. Če se bo iz napak hitro učila, bi lahko, če bi bila na naslednji tekmi bolj učinkovita v napadu, še zagrenila življenje Sturmu. Vprašanje je le, v kakšni postavi, saj je trener Šimundža po dvoboju pojasnil, kako je Luka Bobičanec staknil poškodbo, ki ni videti najbolje. Mura bi brez izkušenega Hrvata, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s črno-belimi, izgubila eno od najmočnejših orožij. Ne le v Evropi, kjer jo čaka še rekordno dolga sezona, ampak tudi v prvenstvu, kjer želijo črno-beli čim prej začeti nizati zmage in se približati vrhu.

V nogah se že pozna utrujenost, to je bila že 12. uradna tekma Mure v tej sezoni (če prištejemo še dvoboj z Radomljami, ki je bil prekinjen po 61 minutah), medtem ko jih je Sturm odigral le pet. Od tega svojo prvo v Evropi prav v Murski Soboti. ''Nekje se je poznalo, da so bili fizično bolj spočiti,'' je po porazu v sosedskem dvoboju poudaril Šimundža, ki mu je bilo še toliko bolj žal, da dobre igre, hrabre in srčne predstave niso mogli nadgraditi z bolj pozitivnim rezultatom. Vseeno so si po koncu prislužili aplavz občinstva, kar Šimundža, ki je na trenerskem položaju popeljal Muro do že številnih zgodovinskih mejnikov, doživlja kot dodatno spodbudo za slovenske prvake, da se na povratni tekmi maščujejo Avstrijcem.

Trener Sturma ne bo podcenjeval Mure

O tem, da Sturm kljub lepi prednosti prihodnji teden ne bo podcenjeval Mure, pričajo tudi odmevi iz graškega tabora: ''Mura je spet dokazala, da imamo opravka z zelo močnim tekmecem,'' opozarja trener Christian Ilzer, strelec prvega zadetka Jakob Jantscher pa priznava, kako bo Sturm potreboval kakovostnih 90 minut v Gradcu, če bo želel preskočiti slovensko oviro. ''V zadnjih 20, 25 minutah smo Muri dovolili preveč,'' je spomnil na obdobje, ko so se gostje v Murski Soboti zadovoljili z vodstvom s 3:1, Mura pa je zapravljala priložnosti, s katerimi bi se lahko vrnila v igro.

Nogometaše Sturma je v Fazaneriji bodrilo okrog 250 navijačev. Podobno naj bi bilo tudi v Gradcu, kjer naj bi se na tribunah, čeprav je Evropska nogometna zveza (Uefa) prepovedala vstop organiziranih gostujočih navijačev na stadion na kvalifikacijskih tekmah, zbrali tudi privrženci Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Povratno srečanje bo v četrtek ob 21. uri v Gradcu, Muro pa čaka pred tem še zelo zahteven obračun 6. kroga prve slovenske nogometne lige, ko bo v Fazaneriji gostovalo Celje. To bo spopad zadnjih dveh slovenskih prvakov, ki sta v tej prvenstveni sezoni morda lahko zadovoljna s predstavo na določeni tekmi, ne moreta pa biti z rezultati. To pa je ravno tisto, kar v nogometu največ šteje.