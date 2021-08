Diši po tem, da bo Mura jeseni igrala v konferenčni ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Sturma so v Fazaneriji trikrat premagali Matka Obradovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so na prvi tekmi 4. kroga kvalifikacij evropske lige doma izgubili proti graškemu Sturmu z 1:3 (1:1). Edini gol za Muro je dosegel Žiga Škoflek v tretji minuti. To je bil prvi letošnji poraz Mure v Fazaneriji v Evropi. Povratna tekma bo čez en teden ob 21. uri v Avstriji.

Mura : Sturm 1:3 (1:1) Stadion Fazanerija, gledalcev 4000, sodniki: Oliver, Burt in Bennett (vsi Anglija).

Strelci: 1:0 Škoflek (3.), 1:1 Jantscher (18./11 m), 1:2 Kiteišvili (61.), 1:3 Yeboah (63.). Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik (od 71. Pucko), Šturm, Horvat, Bobičanec (od 62. Mandić), Kozar, Kous, Lotrič (od 79. Klepač), Škoflek (od 71. Maroša).

Sturm: Siebenhandl, Dante, Wütrich, Affengruber, Gazibegović (od 80. Jäger), Gorenc Stanković, Kiteišvili (od 75. Kuen), Hierländer, Ljubić (od 80. Geyrhofer), Jantscher (od 66. Sarkaria), Yeboah (od 75. Niangbo). Rumena kartona: Šturm; Gorenc Stanković.

Rdeči karton: /.

Slovenski prvaki so si kljub obetavnemu začetku močno otežili delo za povratno tekmo. Sturm je pokazal svojo kakovost in kaznoval napake v soboški obrambi ter prišel do zelo dobrega izhodišča za tekmo pred domačimi navijači.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Izbranci Anteja Šimundže so v dobršnem delu pokazali, da lahko igrajo proti nogometno uglednejšemu tekmecu, zapravili so kar nekaj izvrstnih priložnosti, in tako vendarle ohranili nekaj upanja, da se prebijejo v skupinski del evropske lige, ki bi jim prinesel 3,63 milijona evrov. V vsakem primeru pa imajo zagotovljenih 2,94 milijona evrov, saj bodo ob izpadu igrali v konferenčni ligi.

Izjemen zadetek Škofleka

Navijači domače ekipe, ki so dodobra zapolnili tribune Fazanerije, so že v tretji minuti skočili na noge, ko je Mura izpeljala protinapad, Tomi Horvat je žogo oddal do Žige Škofleka, ta pa jo je s približno 20 metrov z močnim strelom poslal pod prečko za vodstvo z 1:0.

Veselje navijačev in nogometašev Mure po atraktivnem zadetku Žige Škofleka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sicer pa so tudi Avstrijci v prvih minutah pokazali, da bodo nevarni, ko so nekajkrat prišli do strelov, v 14. minuti so tudi zadeli, toda naredili prekršek v napadu, tako da zadetek ni obveljal.

V 18. minuti pa je angleški sodnik Michael Oliver dosodil najstrožjo kazen za goste, potem ko je ob Alenu Kozarju v kazenskem prostoru padel Otar Kiteišvili. Jakob Jantscher pa je bil dovolj zanesljiv z bele pike za 1:1.

Sturm je bil sicer odločnejši tekmec v teh trenutkih in v 23. minuti je po prostem strelu do strela z glavo prišel Slovenec v graški ekipi Jon Gorenc Stanković in za malo zgrešil cilj.

Tri minute pozneje je z 18 metrov močno streljal Ivan Ljubić, izkazal pa se je Matko Obradović. Mura je sicer imela kar precej težav pri gradnji igre, saj so gosti pogosto visoko pritiskali in tudi hitro prihajali do žoge.

V 38. minuti pa je pri Muri vendarle do strela prišel tudi Luka Bobičanec, sprožil je malce z leve strani s slabih 20 metrov in žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

Sturm v treh minutah do visokega vodstva

V uvodu drugega polčasa je imel Škoflek v 54. minuti novo lepo priložnost, ko je poskušal obiti vratarja Jörga Siebenhandla, a je ta na koncu toliko oviral Murinega napadalca, da je žoga končala le v zunanjem delu mreže.

Toda v 61. minuti je bil na drugi strani natančnejši Kiteišvili, potem ko so Murini branilci pozabili nanj, tako da je brez težav zadel z glavo po podaji Kelvina Yeboaha z desne strani.

Gostje iz Avstrije so računali na bučno podporo nekaj sto navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Že dve minuti pozneje je Sturm, ki je tudi imel nekaj sto navijačev na tekmi, znova zadel, spet po napaki v obrambi, Žiga Kous je slabo oddal žogo v sredino, do nje je prišel Yeboah in sam stekel v kazenski prostor, kjer je ukanil še Obradovića.

V 66. minuti je Mitja Lotrič poskusil z močnim strelom, toda Sturmov vratar je bil na mestu. Isti igralec je v 70. minuti tudi zadel, a je bil globoko v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 1:3.

V 74. minuti je moral dvakrat posredovati Obradović, minuto pozneje pa na drugi strani Siebenhandl po Kousovem strelu, le malce zatem pa še po poskusu Amadeja Maroše. Mura je še naprej poskušala zmanjšati zaostanek, a neuspešno. Sturmov vratar je namreč v sodniškem dodatku obranil še strel Maroše z dobrih 10 metrov.