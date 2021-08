Ni kaj, takšne "nevihte" v Murski Soboti pa še ne!

Slovenskemu prvaku Muri je v nedeljo zagodla nevihta. Črno-beli so bili proti Radomljam v naletu, pri 2:2 zapravili strel z bele točke, do konca je bilo še pol ure, nato pa je vreme pregnalo igralce v slačilnice. Zdaj se Prekmurju bliža nova nevihta. Tokrat s severa. Bliža se Sturm, graški klub z imenom, ki v nemškem jeziku predstavlja prav nevihto. Za slavo in milijone evrov v ligi Europa se bosta ob 20. uri spopadla kluba, navezana na črno-bele drese in reko Muro, ki ju na zemljevidu loči le 71 kilometrov.

Mura je v prejšnji sezoni zagrenila življenje Štajercem. Mariboru je z zmago v Ljudskem vrtu preprečila osvojitev 16. naslova slovenskih prvakov. Zdaj jo lahko zagode še avstrijskim Štajercem!

Gradec je drugo največje avstrijsko mesto. Ima dobrih 273 tisoč prebivalcev, zaradi bližine pa ga z mlado državico na sončni strani Alp povezuje ogromno stvari. Tudi reka Mura, ki teče tako skozi "štajerski" Gradec kot tudi Mursko Soboto. Nenazadnje je po njej poimenovan slovenski prvak, nogometni ponos Prekmurja, tako da se obeta veliki "murski" derbi. Murski "el clasico".

Na reko Muro so zelo navezani tudi meščani Gradca. Foto: Sportida

Mesto Gradec ima bogate izkušnje z nogometnimi derbiji. V preteklosti je pogosto občudovalo prvoligaški derbi med Sturmom in Gakom, kluboma, ki sta odprla vrata številnim znanim slovenskim imenom. Med njimi ni manjkalo niti selektorjev in kapetanov članske reprezentance.

Od Milaniča do Gorenc Stankovića

Darko Milanič spada med klubske legende Sturma. Foto: Guliverimage Največji pečat pri Sturmu, današnjemu tekmecu Mure v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo Europa, je pustil Darko Milanič. Dolga leta je bil obrambni steber črno-belih, z njimi nastopil tudi v ligi prvakov, takrat je bil njegov trener sloviti Ivica Osim, pozneje pa je s Sturmom sodeloval še kot strateg in ga v avstrijski bundesligi najvišje popeljal do četrtega mesta.

Poleg Milaniča so v času slovenske samostojnosti nosili dres Sturma še Klemen Lavrič, Robert Berić, Mitja Mörec, Martin Pregelj in Sandi Lovrić, poprej, še v času Jugoslavije, pa so se iz Maribora v Gradec napotili Milorad Vuksanović, Zvonko Breber in Damir Grloci.

Danes pri trikratnih avstrijskih prvakih, ki podobno kot Mura prisegajo na "sveto" črno-belo barvo, brani čast Slovenije Jon Gorenc Stanković. Slovenski reprezentant je nogometaš Sturma z največjo tržno vrednostjo. Transfermarkt ocenjuje vrednost nadomestnega kapetana Sturma na 3,5 milijona evrov. Skupna vrednost Sturma je skoraj 28 milijonov evrov, kar štirikrat večja od tiste, s katero razpolaga strokovno vodstvo Mure.

Šimundža je že deloval v Gradcu

Aleš Čeh je v karieri branil barve graškega GAK kot igralec, a tudi trener. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ogromno slovenskih nogometnih obrazov je bilo tudi pri tradicionalnem mestnem tekmecu Sturma. To je GAK, ki je po letu 2007 zaradi finančnih težav izgubil stik z avstrijskim vrhom. Trenutno igra v drugi ligi, navijači pa se najraje spominjajo dogodkov izpred 17 let, ko je dosegel največji uspeh. Takrat je postal avstrijski prvak.

Kar se tiče slovenskih imen, so barve Gaka branili Aleš Čeh, Matjaž Kek, Željko Milinović, Sašo Fornezzi, Matej Šnofl, Žikica Vuksanović in Danijel Brezič, če naštejemo le najbolj znane, kot trenerji pa so se dokazovali Milan Miklavič, Aleš Čeh in Ante Šimundža, ki je bil strateg Gaka leta 2012. Takrat je sloviti graški klub, ustanovljen leta 1902 (sedem let je starejši od Sturma), igral v nižjih ligah.

Šimundža dobro spremlja avstrijski nogomet. Sturm doživlja kot neugodnega tekmeca, ki izstopa po hitrosti, dinamiki in agresivnosti, opozarja tudi na fizično moč avstrijskega predstavnika. Pred zgodovinskim dvobojem v Fazaneriji, še zadnjim letošnjim v Evropi v Murski Soboti, saj bo Mura skupinski del evropskega tekmovanja zaradi neustreznosti Fazanerije odigrala v Ljudskem vrtu, je trener Mure prepričan, da bi lahko Sturmu povzročili največ težav z mirnostjo, odločnostjo in preudarnostjo. Svoje bi lahko dodala tudi sproščenost.

Povratnik Nik Lorbek je moral v nedeljo zaradi poškodbe nosa predčasno z igrišča. Danes ne bo kandidira za evropsko tekmo s Sturmom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegovim varovancem je s tem, da so si že zagotovili dolgo evropsko jesen, saj bodo v najslabšem primeru zaigrali v skupinskem delu konferenčne lige, bistveno lažje, saj so se znebili ogromnega pritiska. Zaradi nedeljske poškodbe nosa za dvoboj ne bo kandidiral Nik Lorbek. Mura je zadnji trening zaradi načete travnate površine v Fazaneriji, nad katero se je v nedeljo zdivjala nevihta, opravila v Renkovcih.

Sturmu gre odlično, Mura še brez zmage

Šimundža torej dobro ve, kako je delovati v Gradcu, v mestu, kjer bo z Muro prihodnji četrtek lovil pot do sanjskega preboja v skupinski del lige Europa. Imel bo opravka s tekmecem, ki je v sezono, vsaj kar se tiče nastopov v domačem prvenstvu, vstopil v dobri formi.

Graški Sturm je v prejšnji sezoni v domačem prvenstvu osvojil visoko tretje mesto. Foto: Guliverimage

Sturm je nanizal tri zaporedne zmage (Wolfsbergerja je premagal s 4:1, Altach in LASK pa s 3:1), na katerih je vselej dosegel vsaj tri zadetke. Na lestvici gleda v hrbet le serijskemu prvaku Salzburgu. Dobro strelsko formo je zadržal 21-letni Ganec z italijanskim potnim listom Kelvin Yeboah (trije zadetki), tudi najboljši strelec Sturma v prejšnji sezoni.

Mura za razliko od Sturma še pogreša zmago v domačem prvenstvu, a je po drugi strani v Evropi odigrala že šest tekem, kar bi lahko predstavljalo določeno prednost pred avstrijskim predstavnikom, ki ga danes čaka evropska uvertura.

V Gradcu se bo prihodnji četrtek odločalo o tem, ali bo med evropsko ligo zaigral Sturm ali Mura. Foto: Sportida

"Mura je čvrsta ekipa, ki je ne gre podcenjevati. Ne bo nam enostavno. Mura je dobro organizirana ekipa, ki se dobro brani. Zlasti po vodstvu z 1:0. Potrebovali bomo visoko intenzivnost," opozarja poslovno-športni direktor Andreas Schicker, ki si je prejšnji četrtek v živo ogledal dvoboj Mure v Litvi. Poudarja, kako se bo moral Sturm še kako potruditi, če bo hotel uresničiti svoje želje proti slovenskemu prvaku.

Sturm lovi sicer prvi nastop v skupinskem delu evropske lige po desetih letih, Mura pa bi se s podvigom, če bi preskočila avstrijsko oviro, pridružila NK Maribor na seznamu slovenskih udeležencev skupinskega dela evropske lige, drugega najmočnejšega tekmovanja.

‼ OBVESTILO



Napotki za četrtkovo tekmo s Sturmom.



Za vstop na stadion še naprej velja PCT pogoj.



Več ➡ https://t.co/nFWDWCXwO7#čarnobejli #mismomura #UEL pic.twitter.com/icN5hhlbXz — NŠ Mura (@nsmura_ms) August 17, 2021

Dvoboj v Fazaneriji se bo začel ob 20. uri.