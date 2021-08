V Solunu bo vroče: Vučkić in Gnezda Čerin pri Kurtiću

Potem ko sta se v prejšnjem krogu kvalifikacij od konferenčne lige poslovila Olimpija in Domžale, bodo Slovenijo na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za preboj v skupinski del novoustanovljenega Uefinega tekmovanja le še legionarji. To so Jasmin Kurtić (PAOK Solun), Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić pri Rijeki, Denis Popović pri Famagusti, simbolično pa še Aljoša Matko, ki po selitvi na Švedsko v Evropi še ne sme igrati za Hammarby.