Olimpija izpadla iz Evrope brez strela v okvir vrat

Nogometaši Olimpije so tudi na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo ostali praznih rok proti zdesetkani Santa Clari, ki je zaradi težav s Covid-19 na gostovanje v Sloveniji prispela le s 14 igralci. Zmaji so v Stožicah proti tekmecu iz Portugalske izgubili z 0:1, na dvoboju pa niso usmerili niti enega strela v okvir vrat. Nogometaši Domžal so izpadli po še drugem porazu z Rosenborgom. Na delu so tudi številni slovenski legionarji.