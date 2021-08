Zmaji tudi doma priznali premoč Portugalcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so izpadli proti Santi Clari s skupnim rezultatom 0:3.

Nogometaši Olimpije so izpadli proti Santi Clari s skupnim rezultatom 0:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Santa Clari z 0:1 (0:0) in se poslovili od evropskih tekmovanj. Portugalci so prvo tekmo dobili z 2:0. V 4. krogu bodo igrali proti Sočiju ali Partizanu.

dfdfdf

Olimpija : Santa Clara 0:1 (0:0) Stadion Stožice, sodniki: Palabiyik, Sesigüzel in Olguncan (vsi Turčija).

Strelec: 0:1 Rui Costa (72.). Olimpija: Vidmar, Pavlović, Delamea Mlinar (od 83. Ratnik), Crnomarković, Boakye, Elšnik (od 83. Ostrc), Tomić, Kapun (od 74. Sešlar), Tall, Aldair Djalo (od 83. Špehar), Nukić (od 62. Kurež).

Santa Clara: Fernandes, Mansur (od 78. Joao Afonso), Villanueva, Boateng, Rafael Ramos, Lincoln, Morita, Joao Costa, Jean Patric (od 76. Paulo Henrique), Ricardinho, Carlos (od 72. Rui Costa). Rumena kartona: Kapun; Rafael Ramos.

Rdeči karton: /.

Čeprav so prišli Portugalci v Ljubljano le s 14 igralci zaradi okužb z novim koronavirusom, so premogli povsem dovolj kakovosti, da so izločili znova precej brezzobo ljubljansko zasedbo. Za razliko od prve tekme je tokrat tudi poskusila s streli na gol, a niti eden ni bil dovolj dober, da bi lahko prinesel kakršne koli upe na presenečenje.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 84 2 / 84 3 / 84 4 / 84 5 / 84 6 / 84 7 / 84 8 / 84 9 / 84 10 / 84 11 / 84 12 / 84 13 / 84 14 / 84 15 / 84 16 / 84 17 / 84 18 / 84 19 / 84 20 / 84 21 / 84 22 / 84 23 / 84 24 / 84 25 / 84 26 / 84 27 / 84 28 / 84 29 / 84 30 / 84 31 / 84 32 / 84 33 / 84 34 / 84 35 / 84 36 / 84 37 / 84 38 / 84 39 / 84 40 / 84 41 / 84 42 / 84 43 / 84 44 / 84 45 / 84 46 / 84 47 / 84 48 / 84 49 / 84 50 / 84 51 / 84 52 / 84 53 / 84 54 / 84 55 / 84 56 / 84 57 / 84 58 / 84 59 / 84 60 / 84 61 / 84 62 / 84 63 / 84 64 / 84 65 / 84 66 / 84 67 / 84 68 / 84 69 / 84 70 / 84 71 / 84 72 / 84 73 / 84 74 / 84 75 / 84 76 / 84 77 / 84 78 / 84 79 / 84 80 / 84 81 / 84 82 / 84 83 / 84 84 / 84

Ljubljančani so začeli nekoliko odločneje kot na prvi tekmi, toda ne eni ne drugi niso bili posebej nevarni, šele v 19. minuti je Lamine Tall poskusil močno z leve strani presenetiti vratarja gostov, a zadel le zunanji del mreže.

V 26. minuti je bilo malce vroče tudi v ljubljanskem kazenskem prostoru, a je Nejc Vidmar prišel do žoge prej, kot bi Portugalcem uspelo sprožiti pravi strel. Do tega je takoj zatem sicer prišel Ricardinho, a je žogo poslal čez gol. V 31. minuti sta poskusila še Lincoln in Carlos, prvemu je strel obranil Vidmar, drugi pa je žogo poslal malo mimo gola.

Olimpija je v tej evropski sezoni odigrala štiri tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 49. minuti so imeli Portugalci dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je Carlos malce z desne žogo poslal le malenkost mimo nasprotne vratnice. V 65. minuti pa so Ljubljančani zadeli prek Aldairja Djala, toda slednji je bil v prepovedanem položaju, tako da so sodniki gol razveljavili.

V 72. minuti je v igro pri gostih vstopil eden od treh rezervistov Rui Costa in že po nekaj sekundah zadel za vodstvo Santa Clare, ko je ob Antoniu Delamei Mlinarju v osrčju kazenskega prostora unovčil podajo Joaa Coste z desne strani.

Po tem zadetku je bil potnik v naslednji krog dokončno odločen, igra na ljubljanski zelenici pa je kar nekako zamrla, tako da razburljivih dogodkov gledalci niso več videli.