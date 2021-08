"Lahko smo videli, kaj je višja evropska raven"

"Ni veliko za povedati. Naleteli smo na razpoloženega nasprotnika in spoznali njegovo veličino. Stalni udeleženec evropskih tekmovanj, kot so liga prvakov in liga Europa, je v tem trenutku v dobri formi. Rosenborg je bil preprosto prehiter. Norvežani so kaznovali vsako storjeno napako. Hitro so dosegli zadetke, zato je bilo težko igrati. Po zaslugi njihove učinkovitosti je prišlo do takšnega rezultata. Tudi sami smo imeli tri oziroma štiri zrele priložnosti, a nismo zadeli. Tokrat je odločila kakovost," je po tekmi na stadionu Lerkendal misli strnil trener Dejan Djuranović.

Domžalčane povratno srečanje čaka v torek v Stožicah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Te izkušnje bodo igralcem zagotovo prišle prav"

Pod edini zadetek gostov se je podpisal novinec, ki je v mesto ob Kamniški Bistrici prišel letos poleti, Enes Alić, ki je prejel tudi pohvalo domžalskega stratega: "To je izkušnja za vse nas. Igralci so lahko videli višjo evropsko raven. Imamo mlado ekipo in nekaj posameznikov, ki so se s tem srečali prvič. Te izkušnje jim bodo zagotovo prav prišle, čeprav nam rezultatsko ni uspelo. Med pozitivne trenutke zagotovo spada priprava priložnosti, kjer bi lahko bili v zaključku boljši oziroma odločnejši, tako kot je bil pri doseženem zadetku Enes Alić. Gre torej za razvoj fantov, verjamem, da bodo to znali v teku kariere pravilno vnovčiti."

V torek še ena učna ura

"Torkova povratna tekma v Stožicah bo za nas predstavljala še eno učno uro. Proti ekipi, ki je za razred ali dva boljša od nas, bo treba odigrati po svojih najboljših močeh. Pridobljene izkušnje bomo nato morali prenesti v državno prvenstvo in verjamem, da bodo naši fantje tudi v naslednjih letih nastopali na taki ravni," je še dodal trener Domžalčanov, ki se bo zdaj z moštvom v miru pripravljal na povratni dvoboj, saj je ligaško srečanje konec tedna s Koprom preloženo.