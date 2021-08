Rosenborg tudi na povratni tekmi boljši od Domžal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Domžal so izgubili turi povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Na stadionu v Stožicah jih je norveški Rosenborg premagal z 2:1. Že na prvi tekmi so bili Norvežani boljši kar s 6:1. V težavah se je znašla tudi Olimpija, ki je pri Santa Clari izgubila z 2:0 in bo v četrtkovem večeru doma (20.00) morala prikazati nekaj več, če želi nadaljevati z nastopi v evropskih tekmovanjih. Na delu bodo tudi številni slovenski legionarji.

Izbranci Dejana Djuranovića so v Stožicah pokazali boljši obraz kot na prvi tekmi, a je bil zaostanek s te prevelik, da bi lahko upali na kakršenkoli čudež. Rosenborg, 26-kratni norveški prvak, si je z novo zmago tako priigral nadaljevanje evropske poti, kjer mu bo zadnjo oviro pred skupinskim delom predstavljal francoski Rennes.

Olimpija po preobrat v četrtek

Četrtkovo povratno srečanje, ki bo prav tako v Stožicah, čaka tudi Olimpijo. Ta bo na domačem terenu lovila zaostanek dveh zadetkov proti Santa Clari. Ljubljančane tako čaka zelo zahtevno delo, če želijo podaljšati evropsko poletje in si priboriti nadaljevanje boja za vstopnico za evropsko jesen v novoustanovljenem tekmovanju pod okriljem Uefe. Zelenim je pretekli konec tedna en preobrat že uspel, saj so po zaostanku v gosteh ugnali vedno neugodni sežanski Tabor, in v taboru Olimpije se zagotovo nadejajo, da jim lahko nekaj podobnega uspe tudi v četrtek. Vse pa bo še težje tudi zato, ker si je na prvem srečanju predčasno pot v slačilnico prislužil steber ljubljanske obrambe Uroš Korun.

Olimpija v prvi ligi še ne pozna poraza, v četrtek pa jo čaka zahtevno evropsko srečanje. Foto: Nik Moder/Sportida

Koronavirus zdesetkal Portugalce Pri Santi Clari pa imajo težave s koronavirusom. S tem naj bi se okužilo kar devet nogometašev in en član strokovnega štaba. Vsi so v samoosamitvi, s čimer so zaščitili preostanek ekipe, ki bo v četrtek v Ljubljani skušal ubraniti prednost s prve kvalifikacijske tekme. Klub je na spletni strani zapisal, da so vsi igralci in člani ekipe vse od začetka pandemije vsak teden testirani ter da se držijo tako strogih internih pravil kot pravil vseh tekmovanj, v katerih nastopajo. Po informacijah v izjavi za javnost so vsi člani Santa Clare tudi cepljeni. "Kljub manjšemu razpoložljivemu številu igralcev zaradi zadnjih okužb, bo klub na prihajajočih tekmah dal vse od sebe in zastopal barve tako regije kot države. Najprej že v četrtek proti Olimpiji v konferenčni ligi," so še za konec izjave zapisali pri lani šestouvrščeni ekipi portugalskega prvenstva. Portugalci bodo v Ljubljano prišli zgolj s 14 igralci, poročajo portugalski mediji. STA

Kaj čaka legionarje?

Na delu bo tudi kar nekaj slovenskih legionarjev. Matija Rom je s Kolosom že izpadel proti Šahtarju Karagandi, tekmo pa je spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jasmin Kurtić bo s Paokom iz Soluna na vročem domačem dvorišču lovil zaostanek proti irskemu Bohemiansu z 2:1. Damjan Bohar in Mario Jurčević bosta z Osijekom lovila preobrat proti CSKA iz Sofije (4:2), Žiga Lipušček se bo z RFS po remiju na prvem srečanju udaril z Gentom, Adam Gnezda Čerin bo z Rijeko po podobnem razpletu prvega srečanja lovil napredovanje proti Hibernianu, Dejan Trajkovski pa s Spartakom iz Trnave proti Maccabi Tel Avivu.

Konferenčna liga, 3. krog kvalifikacij (povratne tekme): Torek, 10. avgust:

Šahtar Karagandi : Kolos Kovalivka 1:0 (0:0, 0:0) /0:0/ - po enajstmetrovkah

Matija Rom (Kolos) je obsedel na klopi za rezerviste.



Domžale : Rosenborg 1:2 (1:0) /1:6/

Podlogar 34.; Holm 48., Vecchia 86.

Poročilo s tekme. Četrtek, 12. avgust:

15.00 Astana - KuPS /1:1/

18.00 Bodo/Glimt - Priština /1:2/

18.00 Molde - Trabzonspor /3:3/

18.00 Qarabag - AEL Limassol /1:1/

18.00 Rubin Kazan - Rakow /0:0/

18.45 Hammarby - Čukarički /1:3/

18.45 Žilina - Tobol /1:0/

19.00 Hapoel Bešeba - Slask Wroclaw /1:2/

19.00 PAOK Sloun (Jasmin Kurtić) - Bohemians /1:2/

19.00 Viktoria Plzen - The New Saints /2:4/

19.00 RFS (Žiga Lipušček) - Gent /2:2/

19.30 Basel - Ujpest /2:1/

19.30 Fola - Linfield /2:1/

19.30 Maccabi Tel Aviv - Spartak Trnava (Dejan Trajkovski) /0:0/

20.00 Anderlecht - Laci /3:0/

20.00 Köbenhavn - Lokomotiv Plovdiv /1:1/

20.00 Feyenoord - Luzern /3:0/

20.00 Hibernians . Riga /1:0/

20.00 Olimpija - Santa Clara /0:2/

20.00 Rijeka (Adam Gnezda Čerin) - Hibernian /1:1/

20.00 Sivasspor - Dinamo Batumi /2:1/

20.00 Teuta - Shamrock Rovers /0:1/

20.00 Velež Mostar - Elfsborg /1:1/

20.30 Larne - Pacos de Ferreira /0:4/

20.45 Aberdeen - Breidablik /3:2/

20.45 Torshavn - Maccabi Haifa /2:7/

21.00 Dundalk - Vitesse /2:2/

21.00 LASK Linz - Vojvodina /1:0/

21.00 Partizan - Soči /1:1/

21.15 Osijek (Damijan Bohar, Mario Jurčević) - CSKA Sofija /2:4/ // - rezultati prvih tekem