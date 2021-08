Son za uvod potopil prvake

Sobotni spored prvega kroga Premier league sta odprla Manchester United in Leeds, rdeči vragi so ponižali goste s 5:1. Bruno Fernandes je prispeval tri zadetke, Paul Pogba pa se je podpisal pod kar štiri asistence. Evropski prvak Chelsea je nadigral Crystal Palace, Everton je po preobratu odpravil Southampton, Liverpool pa je v gosteh odpravil Norwich. Nedeljski derbi kroga med Tottenhamom in branilcem naslova Manchester Cityjem je pripadel Londončanom.

Pred tekmo na Old Traffordu so se na ulicah Manchestra spopadli navijači Rdečih vragov in Leedsa. Pristaši tega so nato na stadionu še z vzklikanjem "Na cedilu sta pustila Anglijo" dražili Marcusa Rashforda in Jadona Sancha, nogometaša, ki sta v finalu letošnjega Eura zastreljala enajstmetrovki, tik pred začetkom tekme so domači svojim navijačem predstavili še okrepitev, francoskega branilca Raphaela Varana, nato pa so se vsi skupaj le lahko posvetili nogometu.

Takole so na ulicah Manchestra obračunavali navijači:

In gledalci (več kot 72 tisoč jih je napolnilo tribune) so imeli kaj videti. Domače je v vodstvo popeljal Portugalec Bruno Fernandes v 30. minuti, v začetku drugega polčasa, v 48. minuti tekme je za izenačenje poskrbel Luke Ayling, nato pa so se nogometaši Manchestra razleteli po igrišču. Mason Greenwood je v 52. minuti poskrbel za 2:1, nato Fernandes dve minuti kasneje za 3:1 in šest minut za tem dosegel "hat-trick" za 4:1. Končni izid tekme je v 68, minuti postavil Brazilec Fred. Blestel je tudi francoski zvezdnik Paul Pogba, ki je bil podajalec pri štirih od petih golov Rdečih vragov, le pri tretjem Fernadesovem je asistiral Šved Victor Lindelof. Francoski zvezdnik je s štirimi asistencami izenačil rekord angleškega prvenstva, ki si ga po novem deli z Dennisom Bergkampom, Josejem Antoniom Reyesom, Cescom Fabregasom, Emmanuelom Adebayorjem, Santijem Cazorlo, Dušanom Tadićem in Harryjem Kanom.

Velikani zapravljali

Okrepitve, kot so Jack Grealish (Manchester City), Jadon Sancho (Manchester United) in Romelu Lukaku (Chelsea), ponovno garantirajo vrhunske nogometne dneve na Otoku, kjer bi lahko bilo letos bolj izenačeno kot lani, ko so si sinjemodri že kar zgodaj zagotovili novo prvenstveno zvezdico.

Brentford je navijače Arsenala takoj spravil v slabo voljo. Foto: Guliverimage

Liverpool začel z visoko zmago, prvaki izgubili

Veselje Mohameda Salaha po zadetku v Nowrichu. Foto: Reuters Zanimivo bo videti, kam lahko že na uvodu poseže Arsenal, ki ga po dolgih letih ne bomo spremljali na evropskih tekmovanjih. Topničarji so že takoj na uvodu doživeli hladen tuš, saj jih je z 2:0 ugnal novinec Brentford.

Tako topničarji kot tudi njihovi londonski tekmeci pri Tottenhamu si letos zagotovo želijo višje od osme in sedme pozicije, ki sta ju kluba zasedla lani. Preostali favoriti so isti kot zadnjih nekaj let, zagotovo pa mednje spadata tudi Leicester City in West Ham, ki sta jo že lani zagodle največjim. Liverpool je v prejšnji turbulentni sezoni, ko so ga pestile številne poškodbe predvsem med branilci, šele ob koncu zagotovil igranje v ligi prvakov, letos pa si Mohamed Salah in druščina ponovno želijo vmešati v boj za lovoriko. Da bi lahko Kloppova četa v tej sezoni navijače večkrat spravljala v dobro voljo, je nakazala uvodna zmaga v Norwichu, na kateri se je med strelce vpisal tudi Egipčan.

V zadnjem srečanju, ki je veljalo tudi za derbi kroga, pa so se aktualni prvaki opekli v gosteh na White Hart Laneu. Tottenham je, brez Harrya Kanea, slavil po zadetku Heung-Min Sona in sinjemodrim iz Manchestra prizadejal poraz že na uvodu v sezono.