V Premier league v lov na Manchester City

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri se bo začelo elitno angleško ligaško nogometno tekmovanje. Novo sezono bosta odprla londonska kluba, novinec Brentford in Arsenal, naslov angleškega prvaka pa bo branil Manchester City, poleg Manchester Uniteda, Liverpoola in Chelseaja najresnejši kandidat za končno zmago v Premier league.

V Angliji se je sezona sicer začela s superpokalnim obračunom na Wembleyju. Leicester City je z golom Kelechija Iheanacha tik pred koncem srečanja ugnal aktualne prvake iz Manchestra.

Manchesterska velikana trgovala malo, a konkretno

Poleti so bili dejavni predvsem pri rdečih vragih. Manchester United je v svoje vrste iz Dortmunda zvabil Jadona Sancha, iz madridskega Reala pa Raphaela Varana. Mestni tekmec City je poskrbel za prestop poletja na Otoku, potem ko je za Jacka Grealisha Aston Villi odštel kar 118 milijonov evrov. Sinjemodri so izgubili Sergia Agüera, ki je odšel v Barcelono.

Liverpool in Chelsea prav tako med favoriti

Liverpool, ki si je lani šele čisto na koncu zagotovil nastope v elitni ligi prvakov, je zapustil nizozemski vezist Georginio Wijnaldum, so pa "reds" v svoje vrste zvabili mladega osrednjega branilca Ibrahimo Konateja, ki je bil pred tem član nemškega RB Leipzig. Chelsea, ki je lani osvojil najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje, pa je v svojo jato vrnil Romeluja Lukakuja.

V boj za Evropo se želijo vmešati tudi drugi

Poleg omenjene četverice bo posebno pozornost treba nameniti tudi Leicester Cityju in West Hamu, ki sta lani vse do zadnjega mešala štrene velikanom v borbi za nastop v Champions league. Vtis si po slabši sezoni zagotovo želita popraviti tudi londonska velikana Tottenham in Arsenal. Kot vedno pa v Angliji lahko nase opozorijo tudi preostala moštva, ki jo velikanom lahko pošteno zagodejo v borbi za vsako točko, ki na koncu lahko odloči o naslovu najboljšega v državi.

Tudi nogometaši Leicester Cityja imajo svoje načrte v novi sezoni. Foto: Reuters Poleg Brentforda sta se eliti pridružila tudi Norwich City in Watford, od prvokategornikov so se po koncu minule sezone poslovili Fulham, West Bromwich Albion in Sheffield United.

Za angleške privržence pa je najbolj pomemben podatek, da si bodo v novi sezoni lahko na samih prizoriščih ogledali vznemirljive nogometne obračune, v prvih krogih tekmovanja pa bodo ustrezne zdravstvene institucije izvajale tudi naključni nadzor med navijači ter preverjali, ali izpolnjujejo pogoje PCT.