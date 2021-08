Leicester pokvaril Grealishev debi

Nogometaši Leicester Cityja so dobili tradicionalni uvod v sezono angleškega nogometa. Na londonskem Wembleyju so na Community Shieldu, kot na Otoku imenujejo obračun državnega in pokalnega prvaka, premagali Manchester City z 1:0. Edini gol na tekmi je z bele pike dosegel Kelechi Iheanacho v 88. minuti.

Večino pozornosti je sicer dobil debi Jacka Grealisha pri Manchester Cityju, potem ko ga je ta za skoraj 120 milijonov evrov pripeljal iz Aston Ville. V igro je vstopil v 65. minuti in deloval kar živahno. Najdražji angleški nogometaš v zgodovini je bil nevarnejši kot njegovi soigralci.

A vseeno je svoj prvi nastop v novem klubu, ta je igral brez poškodovanih Kevina De Bruyneja in Phila Fodna ter nekaterih drugih, ki so igrali na evropskem in južnoameriškem prvenstvu, končal s porazom, potem ko je najstrožjo kazen nad Nigerijcem zakrivil Nathan Ake.

Drugi superpokal za Leicester

Manchester Cityju tako ni uspelo osvojiti tretje tovrstne lovorike v zadnjih štirih letih, Leicester pa se veseli drugič, prvič mu je uspelo postati superpokalni prvak leta 1971.

Obe moštvi sta se med poletnim prestopnim rokom že nekoliko okrepili, za odmeven prestop pa so, kot je to že v navadi, poskrbeli sinjemodri, ki so v svoje vrste zvabili današnjega debitanta, angleškega reprezentanta Jacka Grealisha. Ta se je v klub preselil iz Aston Ville za kar 117,50 milijona evrov in postal najdražji angleški nogometaš vseh časov. Klub so zapustili znani igralci Sergio Agüero in Eric Garcia, ki sta odšla k Barceloni, in pa Angeliño, ki se je po posoji dokončno preselil k RB Leipzigu.

Leicester je v svoje vrste zvabil izkušenega branilca Ryana Bertranda, ta se je k lisicam preselil iz Southamptona, in pa mladega vezista Boubakaryja Soumareja, ki se na Otok seli iz francoskega prvaka Lilla. Klub je okrepil še mladi Patson Daka, ki je v pretekli sezoni blestel pri RB Salzburgu, še nekaj igralcev pa se je vrnilo s posoje v drugih klubih. Klub sta zapustila dva, ki sta sodelovala pri pravljici kluba in osvojitvi naslova prvaka, Wes Morgan in Christian Fuchs.