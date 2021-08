Šimundža: Če kdo misli drugače, nima pojma #video

Mura je v Gradec odpotovala z željo, da bi trikratnemu avstrijskemu prvaku na povratni tekmi vrnila milo za drago. V Fazaneriji je večkrat ogrozila njegova vrata. Sturm bi lahko prejel več kot en zadetek (1:3), a je izbrance Anteja Šimundže pokopala nezbranost ob zaključnih strelih. Gostovanje v Gradcu se ni začelo slabo. Mura je omrtvičila gostitelje, ki do uvodnega zadetka, tega so dosegli s pomočjo sreče, saj se je žoga ob Klemna Pucka odbila v gol in prevarala Matka Obradovića, niso bili precej nevarni. Po 53. minuti, ko je moral predčasno z igrišča po rdečem kartonu še Matic Maruško, se je Mura znašla v brezizhodnem položaju. To je priznal tudi strateg slovenskega prvaka, jezen nad kriterijem španskega sodnika Joseja Marie Sancheza Martineza.

Fotogalerija s tekme v Gradcu, foto Guliverimage:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

"Žalosti me delati analizo po tej tekmi. To je nepošteno do nas. Zakaj? Ker mislim, da je bil danes na igrišču sodnik najslabši akter tekme. Z izključitvijo našega igralca je popolnoma ubil tekmo. Zelo je težko analizirati, sem pa zelo ponosen na fante. Na teh osmih kvalifikacijskih tekmah smo se predstavili v dobri luči in si zagotovili jesen v Evropi," je povedal Mariborčan po porazu v Gradcu, ki je "čarno-bejle" usmeril v skupinski del konferenčne lige.

Slovenijo predstavili na najvišji možni ravni

Zelo je ponosen na fante. Na klub kot celoto. Na mnenja tistih, ki smatrajo, da bi morala biti Mura razočarana z opravljenim, se požvižga, kar je dal vedeti v srečanju s predstavniki sedme sile v Gradcu. "Slovenijo smo predstavili na najvišji možni ravni klubskega nogometa. Če je kdo po osmih kvalifikacijskih tekmah razočaran, če kdo misli drugače, nima pojma. To moram še enkrat povedati. Bili smo konkurenčni v prav vseh tekmah. Tudi proti Ludogorcu. To je ena pot oziroma en pokazatelj, na katerega moramo biti ponosni vsi v klubu tako kot tudi celotna Slovenija," je zadovoljen, da se je Mura lahko na igrišču kosala z vsemi evropskimi tekmeci.

Prvaka Severne Makedonije in Litve je izločila, pri prvaku Bolgarije Ludogorcu oziroma tretjeuvrščeni ekipi prejšnje sezone v avstrijskem prvenstvu pa se je zataknilo. A bolj pri rezultatu kot pa v igri. "V dveh tekmah s Sturmom smo bili konkurenčni, kar je v redu. Dejstvo je, da je bil Sturm v določenih trenutkih malenkost boljši, predvsem pri hitrosti, a smo mu odlično parirali. Pripravili smo si eno zelo dobro priložnost in dve polpriložnosti, Sturm pa je spet zadel po naši napaki. To pomeni, da smo iz petih zadetkov dobili tri po naših individualnih napakah. Tako pač je. Iz tega se učimo, želimo biti boljši. Je pa dejstvo da potem v drugem polčasu z desetimi igralci nismo bili več konkurenčni," je pojasnil trener slovenskih prvakov, ki bodo v Evropi vztrajali vsaj do zime, z nastopom v skupinskem delu konferenčne lige pa si pošteno napolnili žepe.

Ne bo odhodov, razen v primeru nemoralnih ponudb

"Naredili smo dober uspeh. Zdaj se Evropa za nas šele začne. Želimo tekmovati v konferenčni ligi, morda se sliši preveč optimistično, a želimo biti vedno ambiciozni. Kdaj pa bomo izluščili te napake, je odvisno od vsakega posameznika. Morda se nekdo ne bo nikoli naučil. Pomembno pa je, da se zavedamo, kake temelje smo si postavili na evropskem prizorišču in na teh temeljih začnemo graditi," komaj čaka nadaljevanje evropske sezone, ki bo sledila po reprezentančnem premoru.

Slovenski prvak Mura je v osmih kvalifikacijskih tekmah v Evropi vknjižil tri zmage, dva remija in tri poraze. Foto: Guliverimage

Pred tem čaka Muro v nedeljo zahtevno gostovanje v Domžalah, Šimundža pa verjame, da v zaključnih dneh prestopnega roka ne bo izgubil še kakšnega igralca. "Ne bi se smelo zgoditi kaj drastičnega, razen če pride kakšna nemoralna ponudba. Vse ostalo ni smiselno," kljub vsemu ne izključuje možnosti, da bi ostal še brez kakšnega nosilca. A le v primeru, če pride nemoralna ponudba.