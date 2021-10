Portugalec dela vse, da bo optimalno pripravljen

Ronaldo je sicer svoje drugo poglavje v dresu rdečih vragov začel izjemno, saj je bil že kar takoj izbran za igralca meseca v premier league. Portugalec še vedno kaže, da je v izjemni formi, o tem pa pričajo tudi njegove številke v raznih statističnih rubrikah.

Da pa se bo vse skupaj nadaljevalo, pa je, po poročanju tabloida The Sun iz Torina, kjer je igral še na začetku nove sezone, v svoje novo domovanje v Manchestru dal prepeljati omenjeno napravo. Komora se sicer uporablja za pomoč pri rehabilitaciji in regeneraciji človeškega tkiva. Doseže lahko temperaturo do 200 stopinj pod lediščem. Športniki v njej lahko preživijo največ pet minut, saj je v nasprotnem primeru vse skupaj lahko tudi nevarno za zdravje posameznika.

Proud to be elected Player Of The Month among so many great players in the Premier League. Thanks to all my teammates at Man. United, couldn’t have done it without them. Let’s keep working hard and the results will come!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/OFFmdyfJ7z