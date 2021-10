Družina Glazer prodaja delnice Manchester Uniteda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lastniki angleškega nogometnega velikana Manchester United so na borzi v New Yorku dali naprodaj osem odstotkov delnic kluba v vrednosti 162 milijonov evrov, poročajo agencije. Iz kluba so danes sporočili, da sam nogometni klub tokrat ne bo prejel nobenih sredstev od prodaje.