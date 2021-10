"Če bo še kdo želel kritizirati Ronalda, naj ..."

"Če bo še kdo želel kritizirati Ronalda zaradi njegovega odnosa in delovne vneme, naj si pogleda tekmo z Atalanto," je bil hvalnic na račun nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda po tekmi z Atalanto poln strateg Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjær. Ekipi sta v sredo poskrbeli za najbolj dramatično predstavo večera, potem ko so rdeči vragi po preobratu na Old Traffordu slavili s 3:2 (0:2).

Slabih deset minut pred koncem tekme v Manchestru je na Old Traffordu zavladala ekstaza zadovoljstva. Razlog? Zadetek z glavo Cristiana Ronalda, ki je rdeče vrage popeljal od dna do vrha lestvice v skupini F. A srečanje se ni začelo po željah gostiteljev. Gostje so v Manchestru odlično odprli obračun. Že v 15. minuti je po akciji, ki jo je začel Josip Iličić, Atalanto v vodstvo popeljal Mario Pašalić, le 14 minut kasneje pa je na 2:0 povišal Merih Demiral, ki je dosegel 500. gol Atalante pod vodstvom Giana Piera Gasperinija. Slovenski reprezentant je bil na igrišču do 68. minute, za svojo predstavo pa si sicer ni prislužil veliko pozitivnih ocen.

Trenutek, ki je odločil tekmo. Foto: Guliverimage

Sanje italijanskega prvoligaša so se v drugem polčasu sesule v prah. Mrežo čete Atalante je v 53. minuti načel Marcus Rashford, izid je na 2:2 poravnal Harry Maguire, nato pa je na sceno stopil še strelski rekorder lige prvakov, ki je na veselje domačih navijačev z glavo zapečatil usodo Atalante.

Norvežan si je po tekmi oddahnil. Foto: Reuters

Med tistimi, ki so po zadetku ponoreli od navdušenja, je bil med glavnimi strateg Uniteda Ole Gunnar Solskjær, ki se mu je med tekmo že kar močno tresel trenerski stolček. "Ob polčasu sem fantom dejal, da moramo doseči naslednji zadetek na tekmi in da bomo potem zmagali. Vedel sem, da bomo, če ne bomo več prejeli zadetka, zmagali," je po tekmi samozavestno dejal strateg rdečih vragov, ki je kljub zmagi pod velikim pritiskom, saj je njegova ekipa na zadnjih sedmih tekmah zmagala le dvakrat. "Ne bodite nespoštljivi do igralcev. Igrajo za Manchester United in vedo, da so zaradi tega najsrečnejši ljudje na svetu. Tudi danes sem jim to rekel, saj živijo sanje milijonov fantov po svetu," je bil navdahnjen Norvežan.

Kljub hvalnicam na račun svojih igralcev pa je Solskjær največ napak videl v igri v obrambi. "Mislim, da smo igrali dobro v prvem polčasu, Atalanta si je priigrala dve priložnosti in obe izkoristila. To se mora končati. Fantje se niso ustavili, verjeli so in igrali. Moramo pa izboljšati igro v obrambi, v prihodnjih tednih nas čakajo tekme z izjemnimi tekmeci in tega se zavedam," je bil jasen Solskjær.

Junak srečanja je bil kdo drug kot 36-letni Portugalec, ki je v končnici zadel za preobrat in zmago domačih. "Če bo še kdo želel kritizirati Ronalda zaradi njegovega odnosa in delovne vneme, naj si pogleda današnjo tekmo. Na koncu tekme je bil izjemen tudi v obrambnih nalogah, doseganje zadetkov pa je nekaj, kar najbolje zna," je dejal 48-letni trener.

"Žal mi je za ta poraz, a to je še ena lekcija, ki nam bo pomagala v prihodnosti." Foto: Guliverimage

Povsem drugačno pa je bilo razpoloženje v taboru Atalante. Ta je zdaj s štirimi točkami na drugem mestu v skupini F, za vodilnim Manchestrom zaostaja za dve. Enako število točk kot Italijani ima na tretjem mestu tudi španski Villarreal, le točko manj pa je zbral švicarski Young Boys. "Škoda. Verjeli smo v naš uspeh, dali smo vse od sebe. A tekmovanja v ligi prvakov še ni konec. Še vedno smo v dobrem položaju in verjamem, da bomo v nadaljevanju pokazali še boljše predstave. Na takšnih tekmah je že ena priložnost dovolj, da se nasprotnik prebudi. Manchester je značilno okolje, v katerem se ekipa lahko vrne," je po tekmi dejal Gasperini.

"Imeli smo priložnost za vodstvo s 3:1, s katerim bi tekmo zagotovo obrnili v svojo korist, a smo jo zapravili. Poznale so se nam tudi odsotnosti nekaterih igralcev. Žal mi je za ta poraz, a to je še ena lekcija, ki nam bo pomagala v prihodnosti. Atalanta je klub, ki iz leta v leto pridobiva izkušnje. To so tekme na najvišji ravni in naučiti se moramo držati raven igre ves obračun," je bil jasen Italijan, ki verjame, da se bo Atalanta rdečim vragom oddolžila že čez slaba dva tedna, ko se bosta tekmeca pomerila še na stadionu Atleti Azzrui d'Italia.

Preberite še: