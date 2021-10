Ronaldo vpil na soigralce: Vas ni nič sram?

Na Otoku še vedno odmeva zmaga Manchester Uniteda nad Atalanto. Rdečim vragom je v sredo grozil neuspeh v ligi prvakov, saj so po prvem polčasu proti Josipu Iličiću in druščini zaostajali z 0:2, a je nato angleški velikan v nadaljevanju srečanja poskrbel za veličasten preobrat. Zmago s 3:2 je zagotovil Cristiano Ronaldo, otoški mediji pa razkrivajo, kaj vse je imel za povedati soigralcem po poraznem prvem polčasu.

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je z zadetkom za 3:2 poskrbel za "mir v hiši" pred nedeljskim derbijem z Liverpoolom. Manchester United si v ligi prvakov po nepričakovanem porazu v Švici proti Young Boys (1:2) ni smel privoščiti novega spodrsljaja. Rdeči vragi v zadnjih tednih nizajo neuspehe, parajo živce navijačem, stolček trenerja Oleja Gunnarja Solksjaerja pa se trese vse močneje.

Če bi United doživel neuspeh še proti Atalanti, bi to lahko imelo usodne posledice ne le za službo norveškega stratega, ampak bi veliko škodo utrpela tudi samozavest igralcev. Tega se je zavedal 36-letni napadalec in po novem razočaranju, ko je United v sredo po prvem polčasu zaostajal proti klubu iz Bergama z 0:2, stopil pred poklapane soigralce.

SunSport poroča, da je skušal portugalski zvezdnik takrat prebuditi soigralce z motivacijskim govorom, pri katerem ni skoparil s kritikami. Dal jim je vedeti, da je bila predstava moštva nesprejemljiva. Spraševal jih je, ali jih ni sram in da se nogometaši Manchester Uniteda ne smejo tako obnašati pred navijači. Dal jim je vedeti, da potrebujejo zmago, saj bi jim lahko v nasprotnem primeru spodletelo celo napredovanje v osmino finala. Nato naj bi po poročanju neimenovanega vira iz slačilnice Manchester Uniteda besedo prevzel trener Solskjaer in dal varovancem vedeti, da lahko tekmo še vedno dobijo, a morajo zaigrati kot moštvo in prvi doseči zadetek v drugem polčasu. Upošteval je tudi opazko Bruna Fernandesa, da bi moral stati bolj globoko na igrišču in tako večkrat priti v stik z žogo. Tako je tudi bilo.

Portugalec je v sredo morda rešil kožo trenerju Oleju Gunnarju Solskaerju. Foto: Reuters

Gostitelji so kmalu znižali na 1:2, nato izenačili na 2:2, v 81. minuti pa je CR7 z izjemnim zadetkom, doseženim po nebeškem skoku in natančnem strelu z glavo, dvignil gledališče sanj na noge. Bi lahko ponovil vajo tudi v nedeljo, ko bo skušal United prekiniti rezultatsko krizo v domačem prvenstvu, kjer je na zadnjih treh tekmah osvojil le točko?