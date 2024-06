Southgate ima nekaj manj skrbi glede poškodb

Harry Maguire in Luke Shaw sta izpustila slavje svojega Manchestra Uniteda v finalu pokala prejšnji konec tedna, oba namreč okrevata po težavah z mišicami. Selektor Gareth Southgate je kljub temu oba vključil na razširjen seznam za EP 2024, ki bo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji, kjer bodo Angleži v skupini C s Slovenijo, Srbijo in z Dansko.

Ali bosta oba tudi na končnem seznamu 26 igralcev, še ni jasno, a Southgate pravi, da je zadovoljen z napredkom tako Maguira, ki ni igral en mesec, kot Shawa, ki je odsoten že tri mesece.

Prav tako je zadovoljen tudi z Anthonyjem Gordonom, ki ga tudi ni bilo na treningu zaradi okrevanja. "Zadovoljni smo z njihovim napredkom, a jutri ne bodo igrali," je dejal Southgate in dodal, da ima vsaj Gordon lepe možnosti, da zaigra vsaj v petek proti Islandiji na zadnji pripravljalni tekmi.

Kot je dejal, proti BiH verjetno ne bosta igrala niti Bukayo Saka in John Stones, slednji se je namreč ekipi pridružil z zamudo.

Anglija bo na EP med glavnimi favoriti za končno zmago.